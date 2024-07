Silverstone nori, Hamilton po 31 mesecih dočakal 104. zmago!

Na štartu sta dirkača ekipe Mercedes zadržala prvi dve mesti. Foto: Reuters Marsikdo ni verjel, da lahko 39-letni Lewis Hamilton še zmaga v Mercedesovem dirkalniku, a mu je zdaj vendarle uspelo. In to na domači veliki nagradi Velike Britanije v Silverstonu. Z devetimi zmagami je zdaj najuspešnejši voznik na enem dirkališču (doslej si je rekord delil z Michaelom Schumacherjem). Bila je dirka številnih prehitevanj in dveh krajših ploh, ko je bilo treba v pravem trenutku v bokse in po prave pnevmatike. Ko je začelo prvič padati, sta dirkača ekipe McLaren prišla pred Mercedesovo dvojico. Druga serija postankov pa je sledila 13 krogov pred karirasto zastavo, ko se je steza že skoraj povsem osušila. Takrat drugi Hamilton in tretji Max Verstappen (Red Bull) sta pnevmatike menjala krog prej kot vodilni Lando Norris (McLaren) in to je bila pravilna odločitev. Mlajši Anglež se je iz boksov vrnil dve sekundi za sedemkratnim svetovnim prvakom. S tršimi pnevmatikami je bil v zadnjih krogih najhitrejši Verstappen in štiri kroge pred ciljem je za drugo mesto prehitel Norrisa. Hamilton je uspel zadržati dve sekundi prednosti in polne tribune v Silverstonu z zmago spravil v ekstazo. To je njegova 104. zmaga in 199. stopničke.

Lewis Hamilton je veselje delil s svojim dirkaških inženirje. Peter Bonnington se ne seli z njim k Ferrariju. Foto: Reuters

Troboj Britancev v prvi polovici dirke. Foto: Reuters "Iz dneva v dan sem treniral in razmišljal, kako bi se s to izjemno ekipo spet uspelo. In to je moja zadnja dirka s to ekipo v Silverstonu. Vsem v ekipi bom za večno hvaležen. In navijačem, ki sem jih opazoval iz kroga v krog. Ni lepšega kot zmagati doma," je tudi v prvi izjavi na robu solz pripovedoval Hamilton, ki ga tako čustvenega še nismo videli. "Med 2021 in danes so bili dnevi, ko nisem verjel, da sem še dovolj dober."

George Russell je z okvaro parkiral v boksih. Foto: Reuters "Čestitke Lewisu. V ključnem trenutku so potegnili pravo odločitev. Čestitke Mercedesu," je svojemu starejšemu rojaku in njegovi ekipi pošteno čestital Norris, ki si je pridirkal svoje 20. stopničke, a ostaja pri eni sami zmagi. Dirka pa vendarle ni bila tako zelo sanjska za ekipo Mercedes in Britance. George Russell je vodil v prvih krogih, po obeh McLarnih ga je nato prehitel še Hamilton, 18 krogov pred ciljem pa je zaradi okvare na dirkalniku parkiral v boksih. Od tako želene trojne britanske zmage je tako množici vseeno navdušenih navijačev ostalo prvo in tretje mesto. Je pa zmagal vsaj Hamilton, ki še naprej uživa precej več simpatij od mlajših dveh kolegov.

VN Velike Britanije:



1. Lewis Hamilton (Mercedes)

2. Max Verstappen (Red Bull) +1,4

3. Lando Norris (McLaren) +7,5

4. Oscar Piastri (McLaren) +12,4

5. Carlos Sainz (Ferrari) +47,3

6. Nico Hülkenberg (Haas) +55,7

7. Lance Stroll (Aston Martin) +56,5

8. Fernando Alonso (Aston Martin) +63,5

9. Alex Albon (Williams) +68,3

10. Juki Cunoda (RB) +79,3

11. Logan Sargeant (Williams) +88,9

12. Kevin Magnussen (Haas) +90,1

13. Daniel Ricciardo (RB) +1 krog

14. Charles Leclerc (Ferrari) +1 krog

15. Valtteri Bottas (Sauber) +1 krog

16. Esteban Ocon (Alpine) +2 kroga

17. Sergio Perez (Red Bull) +2 krog

18. Guanju Džov (Sauber) +2 kroga

Odstop: George Russell (Mercedes), Pierre Gasly (Alpine)



Skupni seštevek (12/24):



1. Max Verstappen (Red Bull) 255 točk

2. Lando Norris (McLaren) 171

3. Charles Leclerc (Ferrari) 150

4. Carlos Sainz (Ferrari) 146

5. Oscar Piastri (McLaren) 124

6. Sergio Perez (Red Bull) 118

7. George Russell (Mercedes) 111

8. Lewis Hamilton (Mercedes) 110

9. Fernando Alonso (Aston Martin) 45

10. Lance Stroll (Aston Martin) 23



1. Red Bull Honda 373 točk

2. Ferrari 302

3. McLaren Mercedes 295

4. Mercedes 221

5. Aston Martin Mercedes 68

6. RB Honda 31

Nihče še ni na eni stezi zmagal devetkrat. Še en mejnik v Hamiltonovi karieri polni uspehov. Foto: Reuters

Ferrariju in Leclercu je šlo spet vse narobe

Charles Leclerc je spet ostal brez ene same točke. Foto: Reuters Morda bo Hamiltonu še žal, da se je tik pred letošnjo sezono odločil, da po njej Mercedes zamenja za Ferrari. Poskočni konjič je bil še na četrti dirki zapored nekonkurenčen Mercedesu, McLarnu in Red Bullu. Petouvrščeni Carlos Sainz je zaostal kar 47 sekund, Charles Leclerc pa je tretjič na teh štirih dirkah ostal brez ene same točke. Bil je samo 14. Ob prvih kapljah dežja so se prehitro odločili za pnevmatike "intermediate", saj je po nekaj krogih dež pojenjal. Takrat je menjal tudi Sergio Perez (Red Bull), ki pa je tako ali tako štartal iz ozadja. In tako že šest dirk ni bil boljši kot sedmi, tokrat samo 17. Vse bolj lahko trepeta za svojo službo v Red Bullu, čeprav je nedavno podaljšal pogodbo. V skupnem seštevku je zdrsnil že na šesto mesto.

Prvenstvo se bo čez dva tedna nadaljevalo na Hungaroringu z VN Madžarske, pred poletnimi počitnicami pa zadnjo nedeljo v juliju sledi še VN Belgije.

Kako se je razpletala VN Velike Britanije



CILJ! Lewis Hamilton je devetič osvojil Silverstone. Njega 104. zmaga.



Zadnji krog! Očitno ima Hamilton dovolj prednosti, dobri dve sekundi.



Predzadnji krog: 1. Hamilton, 2. Verstappen +2,7, 3. Norris +5,9, 4. Piastri, 5. Sainz, 6. Hülkenberg, 7. Stroll, 8. Alonso, 9. Cunoda, 10. Albon



Še 3 krogi: Tri sekunde razlike. Se bo Hamiltonu izmuznila 104. zmaga, ki jo čaka od novembra 2021?



Še 4 krogi: V zavoju Stowe Verstappen mimo Norrisa. In zdaj v lov na vodilnega Hamiltona. Tri sekunde razlike, Max je hitrejši.



Še 5 krogov: Hamilton ima tri sekunde prednosti, Verstappen je ujel Norrisa.



Še 6 krogov: 1. Hamilton, 2. Norris +2,8, 3. Verstappen +4,2, 4. Piastri, 5. Sainz, 6. Hülkenberg, 7. Stroll, 8. Alonso, 9. Cunoda, 10. Albon



Še 8 krogov: Hamilton dve sekundi pred Norrisom, ta pa 2,5 sekunde pred Verstappnom. Lewis je malo počasnejši.



Še 10 krogov: 1. Hamilton, 2. Norris +2,3, 3. Verstappen +5,6, 4. Piastri, 5. Sainz, 6. Hülkenberg, 7. Stroll, 8. Alonso, 9. Cunoda, 10. Albon



Še 11 krogov: Hamilton je dve sekundi pred Norrisom, Verstappen zaostaja osem sekund, a je odpeljal najhitrejši krog na dirki. Max ima trde bele gume, Britanca pred njim mehke rdeče. To bo še zanimivo!



Še 12 krogov: Vodilni Norris v bokse. Imel je 22 sekund prednosti. Počasen postanek, izgubil je dve sekundi. In Hamilton vodi!



Še 13 krogov: Zdaj gre za zmago, Hamilton in Verstappen v bokse po gume za suho stezo (prvi na rdeče, drugi na bele), Norris je odpeljal še en krog, v bokse pa Piastri.



Še 15 krogov: Steza je vse bolj suha, sije sonce. Zadnji krije krogi Hamilton hitrejši od Norrisa in zaostaja samo še sekundo in pol.



Še 16 krogov: 1. Norris, 2. Hamilton +2,7, 3. Verstappen +10,0, 4. Sainz, 5. Piastri, 6. Hülkenberg, 7. Stroll, 8. Alonso, 9. Cunoda, 10. Albon … 15. Leclerc



Še 18 krogov: Russell, ki je bil na prvem štartnem mestu in je vodil do postankov, je moral parkirati v boksih in odstopiti. Očitno okvara dirkalnika. Kakšno razočaranje za navijače, ki so si želeli trojne britanske zmage.



32. krog: Spet samo kaplje in steza je premalo mokra za gume intermediate, katere imajo zdaj vsi. Verstappen že tarna nad veliko obrabo.



30. krog: 1. Norris, 2. Hamilton +3,0, 3. Verstappen +8,4, 4. Russell, 5. Sainz, 6. Piastri, 7. Hülkenberg, 8. Stroll, 9. Alonso, 10. Cunoda



29. krog: Vodilni Piastri v bokse, a je v tem krogu z gumami za suho stezo prepočasen in bo zdaj izgubil veliko mest. Drugi postanek za Leclerca.



28. krog: Norris v bokse, Piastri pelje naprej v vodstvo, oba Mercedesa en za drugim v bokse. Russell je moral sekundo počakati. Norris in Hamilton sta se vrnila pred Verstappen, Russell pa za njega, a pred Sainza.



27. krog: Prvi štirje so spet tesno skupaj, Verstappen pa prvi od vodilnih s petega mesta v bokse po gume intermediate. Za njim še Sainz.



26. krog: In začelo je znova deževati.



25. krog: 1. Norris, 2. Piastri +1,9, 3. Hamilton +3,3, 4. Russell, 5. Verstappen, 6. Sainz, 7. Hülkenberg, 8. Alonso, 9. Stroll, 10. Cunoda … 16. Leclerc



24. krog: Situacija se je umirila, steza je spet suha. A daljša ploha šele prihaja. Ključno bo, kdo bo šel pravi trenutek v bokse.



22. krog: Dež je za zdaj pojenjal, Leclerc, Perez in še peščica iz ozadja, ki so šli po gume intermediate, so se ušteli.



21. krog: 1. Norris, 2. Piastri, 3. Hamilton, 4. Russell, 5. Verstappen, 6. Sainz, 7. Hülkenberg, 8. Alonso, 9. Stroll, 10. Cunoda … 16. Leclerc



20. krog: Norris najbolj drzen na mokri stezi z gumami za suho. Prehiteva Hamiltona za prvo mesto. Piastri pa mimo Russlla in nato še mimo Hamiltona. McLarna torej zdaj pred Mercedesoma. Leclerc prvi v bokse.



19. krog: Russell ima več težav na rahlo mokri stezi, prehitel ga je še Norris.



18. krog: Vse več kapelj, Hamilton pa napada za prvo mesto in tudi gre mimo.



17. krog: Zdaj je tik za Verstappnom še Piastri. In ga je tudi prehitel!



15. krog: Norris je v zavoju Stowe prehitel Verstappna! Navijači so na nogah! Trojno britansko vodstvo. Prve kaplje dežja.



15. krog: 1. Russell, 2. Hamilton +1,3, 3. Verstappen +4,6, 4. Norris, 5. Piastri, 6. Sainz, 7. Leclerc, 8. Stroll, 9. Hülkenberg, 10. Alonso



14. krog: Leclerc je prehitel Strolla. Vendarle eno prehitevanje. Zaostanek Verstappna se je povečal na tri sekunde, Norris je tik za njim.



12. krog: Odločali bodo postanki in dež. Čez 5 minut prihaja manjša ploha, nato bo nehalo padati, nekaj pozneje pa pride večja dežna celica.



10. krog: Prvih pet je v razmiki vsega šestih sekund, a brez napadov. Osmi Leclerc zaostaja več kot 13 sekund, Ferrari je nekonkurenčen.



8. krog: 1. Russell, 2. Hamilton +1,5, 3. Verstappen +3,5, 4. Norris, 5. Piastri, 6. Sainz, 7. Stroll, 8. Leclerc, 9. Hülkenberg, 10. Alonso



4. krog: Obetaven začetek za Mercedes, Russell sekundo pred Hamiltonom, ta pa sekundo in pol pred Verstappnom. V roku pol ure naj bi nad stezo prišla manjša ploha.



2. krog: 1. Russell, 2. Hamilton, 3. Verstappen, 4. Norris, 5. Piastri, 6. Sainz, 7. Stroll, 8. Leclerc, 9. Hülkenberg, 10. Alonso



Štart! Dober štart Hamiltona, a je Russell ostal prvi. Različne linije v prvih zavojih, Verstappen je prišel pred Norrisa.



Krog za ogrevanje. Tretjič na prvem štartnem položaju Russell. Za zdaj dežja ne bo, se pa dirkališču približuje ena dežna celica



Štartna mesta (52 krogov): 1. Russell, 2. Hamilton, 3. Norris, 4. Verstappen, 5. Piastri, 6. Hülkenberg, 7. Sainz, 8. Stroll, 9. Albon, 10. Alonso, 11. Leclerc



10 min do štarta: Nekaj sonca, nekaj oblakov, steza je po jutranjem dežju suha. Trije Britanci na prvih treh štartih mestih, za njimi vodilni v prvenstvu Verstappen. Nekdanji svetovni prvak Nico Rosberg je v izjavi za Sky Sports napovedal zmago Hamiltona. Ta bi bila zanj prva po Savdski Arabiji 2021.

Sobota v Silverstonu pripadla Angležem

George Russell si je v soboto pridirkal tretji najboljši štartni položaj v formuli 1. Foto: Reuters

Angleži na prvih treh štartnih mestih. Foto: Reuters Sobota je bila angleška. Steza v Silverstonu, domovini britanskega dirkanja, se je tekom kvalifikacij sušila, prva tri mesta pa so si priborili trije Angleži: George Russell, Lewis Hamilton (oba Mercedes) in Lando Norris (McLaren). Prvič po VN Južne Afrike 1968 so bili na prvih treh mestih Britanci, takrat Jim Clark, Graham Hill in Jackie Stewart. Obenem so sredi tedna Britanci izvedeli, da bodo imeli naslednjo sezono še enega dirkača več v formuli 1 – Oliver Bearman bo dirkal za ekipo Haas. Po koncu kvalifikacij pa navijači, ki so tribune napolnili do zadnjega kotička, pa čeprav so bile cene vstopnic zelo visoke in še pred dvema tednoma niso bile razprodane, niso odšli domov. Na največjem ekranu ob progi so predvajali tekmo angleške reprezentance na evropskem nogometnem prvenstvu. In veselili so se napredovanja v polfinale. Pa ne le navijači, v prvi vrsti sta tekmo gledala tudi Mercedesova voznika. Samo poglejte, kako so slavili!

Front row lock out at home race ✅



Watching your national football team make it to the Semi-Finals of @EURO2024 ✅



Thousands of fans to enjoy the moment with ✅#F1 #BritishGP #Euro2024 @England pic.twitter.com/ZHFBAra1TJ — Formula 1 (@F1) July 6, 2024

Napaka Verstappna, Ferrari prepočasen

Max Verstappen je zaključek kvalifikacij odpeljal s poškodovanim dirkalnikom in ima zato tolikšen zaostanek. Foto: Reuters Mercedes si je prvo štartno vrsto priboril prvič po VN Brazilije 2022, sicer pa je bila to že 82. dirka z obema srebrnima puščicama v prvi vrsti. Vemo pa, da je v zadnjih dveh sezonah in pol njihov dirkač le dvakrat stal na najvišji stopnički (Russell). Je bilo pa vsem jasno, da bo na nedeljski dirki precej težje zadržati prvi dve mesti. Norris ima že zadnjih nekaj dirk odličen ritem na dirki, Max Verstappen (Red Bull) pa je bil na kvalifikacijah samo četrti, ker je v prvem delu naredil napako in ob vožnji prek robnika precej poškodoval podvozje in bil zato štiri desetinke počasnejši. Zmagovalec sedmih letošnjih dirk je enostavno prvi favorit na vsaki dirki, četudi ni na prvem štartnem mestu. "Realno smo desetinko ali dve za Landom in Maxom, ampak se bomo borili do konca. Tudi vreme bo imelo veliko vlogo," so razmerja moči jasna Russellu. Imajo pa vsi dva tekmeca manj: Ferrari je po zmagi Charlesa Leclerca že na četrti dirki zapored nekonkurenčen. "Enostavno smo počasni, dirkalnik pa je zelo nekonstanten".