Verstappen: Nikoli ne bom želel namerno trčiti vanj

Max Verstappen in Lando Norris sta pred nadaljevanjem sezone razčistila po trčenju na VN Avstrije. "Povedal sem mu, da, če me napade po notranji ali zunanji strani, ne bom nikoli želel namerno trčiti vanj," je pred začetkom dirkaškega konca tedna v Silverstonu dejal vodilni v letošnjem prvenstvu Verstappen. Norris ne goji nobene zamere.

Zmagovalci v Silverstonu v zadnjih šestih letih:



2023 – Max Verstappen (Red Bull)

2022 – Carlos Sainz (Ferrari)

2021 – Lewis Hamilton (Mercedes)

2020 – Lewis Hamilton (Mercedes)

2020* – Max Verstappen (Red Bull)

2019 – Lewis Hamilton (Mercedes)

2018 – Sebastian Vettel (Ferrari)



*VN ob 70-letnici formule 1 v covid sezoni.

Lani je v Silverstonu zmagal Max Verstappen. Foto: Reuters Britanski Silverstone je zibelka avtomotošporta. Na vojaškem letališču iz druge svetovne vojne se je leta 1950 začelo sploh prvo svetovno prvenstvo formule 1, del katerega je bilo takrat sedem dirk. Danes jih je 24, Silverstone pa je eno od nepogrešljivih prizorišč kraljice avtomotošporta. Na njem bo ta konec tedna potekala 12. od zdaj kar 24 dirk. Še pred nekaj tedni so se organizatorji bali, da tribune ne bodo razprodane. Ker je lani britansko VN dobil med Britanci osovraženi Max Verstappen (Red Bull). Pa tudi zato, ker so navili cene vstopnic. Najcenejša vstopnica za tridnevni obisk je bila 349 funtov (414 evrov), za glavno tribuno pa celo 549 funtov (650 evrov).

George Russell je v nedeljo zmagal v Avstriji. Foto: Reuters A so se ta teden le začele prodajati. Ker je v nedeljo na VN Avstrije slavil Britanec George Russell (Mercedes), za voznika dirke pa je bil izbran še en britanski dirkač Lando Norris (McLaren), ki je v boju za zmago trčil s Verstappnom in odstopil. Na zmagovalnem odru je bil letos tudi že Lewis Hamilton (Mercedes), najuspešnejši dirkač vseh časov s sedmimi naslov in 103 zmagami seveda prav tako prihaja iz Velike Britanije. In pravi ti trije Britanci so bili na zadnjih dirkah (Avstrija, Španija in Kanada) edini zares nevarni Verstappnu, ki je letos dobil sedem od enajstih dirk in je z lepo prednostjo vodilni v prvenstvu. Charles Leclerc oziroma njegov Ferrari pa po zmagoslavju v Monte Carlu zdaj ni konkurenčen niti za zmagovalni balkon.

Skupni seštevek pred VN VB (11/24):



1. Max Verstappen (Red Bull) 237 točk

2. Lando Norris (McLaren) 156

3. Charles Leclerc (Ferrari) 150

4. Carlos Sainz (Ferrari) 135

5. Sergio Perez (Red Bull) 118

6. Oscar Piastri (McLaren) 112

7. George Russell (Mercedes) 111

8. Lewis Hamilton (Mercedes) 85

9. Fernando Alonso (Aston Martin) 41

10. Juki Cunoda (RB) 19



1. Red Bull Honda 355 točk

2. Ferrari 291

3. McLaren Mercedes 268

4. Mercedes 196

5. Aston Martin Mercedes 58

6. RB Honda 30

"Oba sva uživala v najinem dvoboju"

Dvoboj v Avstriji je bil res zelo zanimiv. Foto: Guliverimage Pred petkovim začetkom dirkaškega konca tedna v Silverstonu je bilo najbolj pomembno, da sta Verstappen in Norris razčistila po trčenju na Red Bull Ringu, ko Nizozemec ni želel prevzeti krivde, pa čeprav so ga komisarji kaznovali z 10 sekundami pribitka. Za kritike v javnosti se aktualni svetovni prvak ni zmenil. "Meni je bilo pomembno samo, da ohranim dober odnos z Landom. Sva dobra prijatelja. Takoj po dirki so bile glave še vroče, sva se pa pogovorila v ponedeljek. In prišla sva do sklepa, da sva oba uživala v najinem dvoboju. Ko sva pogledala posnetek, sva se strinjala, da je šlo za smešen dotik, ki je imel za oba velike posledice, nekaj večje za Landa. Ampak oba rada dirkava agresivno," je povedal Verstappen. "Povedal sem mu, da, če me napade po notranji ali zunanji strani, ne bom nikoli želel namerno trčiti vanj. Lahko mi zaupa."

Norris: Vesel, da bomo že ta konec tedna spet dirkali

Lando Norris je najprej zahteval opravičilo, a sta za zaprtimi vrati s Verstappnom razčistila. Foto: Reuters

Tudi Norris je dal vedeti, da ni nobenih zamer. "Max dirka drugače kot drugi vozniki, a zato tudi je večkratni prvak. Sam sem predvsem vesel, da bomo že ta konec tedna spet dirkali." Kako tudi ne bi bil, saj je bil na prejšnjih treh dirkah blizu svoji drugi zmagi v formuli 1, a se mu ta izmika, kot se mu je prva. Na zmagovalnem balkonu je bil že 19-krat.

Spored VN Velike Britanije:



Petek, 4. julij:

13.30 – 1. trening

17.00 – 2. trening



Sobota, 5. julij:

12.30 – 3. trening

16.00 – kvalifikacije



Nedelja, 6. julij:

16.00 – dirka

Dirkaški konec tedna v Silverstonu bo potekal po klasičnem formatu: trije prosti treningi, sobotne kvalifikacije ob 16. uri in nedelja dirka, ki pa bo ob 15. uri po lokalnem času, torej šele ob 16.00 po srednjeevropskem.