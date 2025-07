Jan Vukovič peti na 800 m v Oslu

"Imel sem 'težke' noge, posledica utrujenosti od nedeljske tekme na ekipnem EP v Mariboru. Včeraj sem imel še težave s potovanjem, ker so odpovedali let in se mi je pot zelo podaljšala. Škoda, ker mi je samo nekaj stotink manjkalo do drugega mesta. Ampak tudi take tekme pridejo in grem odločno naprej," je sporočil Vukovič.

Drugi je bil Norvežan Tobias Gronstad z 1:46,86.

