Slovenska atletska reprezentanca je pretekli konec tedna navdušila na ekipnem evropskem prvenstvu druge divizije v Mariboru in si z drugim mestom priborila nastop med elito. Čez dve leti bo v Turčiji v sklopu evropskih iger tekmovala v prvi atletski ligi. Slovenske atletinje in atleti so na stadionu Poljane dosegli tri zmage, štiri druga mesta, podrli so tri državne rekorde, ob kopici drugih odličnih izidov pa zbrali 402,5 točke in zaostali le za zmagovito reprezentanco Belgije (451,5). Prav vse naše tekmovalke in tekmovalce je poneslo odlično navijaško vzdušje. Tega niso vajeni in tudi zaradi tega so morda celo presegli pričakovanja.

"Ta prvenstva, na katerih nosimo slovenski dres, so pravzaprav najlepša. Saj je tudi za sponzorje dobro tekmovati, tisti dresi so vedno kvalitetni, ampak mislim, da ko se obleče reprezentančni dres, je to neka popolnoma druga zgodba, nek drug občutek. In to so najlepše tekme," je bila po zmagi prvi dan tekmovanja v drugi ligi ponosna kapetanka reprezentance, slovenska rekorderka v skoku s palico Tina Šutej. Navijanje jo je poneslo, pa povzdignilo v ključnih trenutkih, ko je tekmovalke v hudi vročini že zdelovala utrujenost. Tega, da so tako v središču pozornosti in tako glasno spodbujani, niso vajeni, je še priznala veteranka in obljubila, da bo kariero zagotovo podaljšala do leta 2027, ko bo slovenska atletska reprezentanca nastopala v prvi diviziji.

Nič dodatnega pritiska, temveč velika odgovornost

Tudi vlogo kapetanke je vzela resno in odgovorno, predvsem pa je bila prelep zgled mlajšim kolegicam in kolegom, ki bodo zaznamovali svetlo prihodnost kraljice športa pri nas. Šutej je v petkovem nagovoru reprezentančne kolege in kolegice pozvala, da morajo predvsem uživati, njen sokapetan Kristjan Čeh pa jih je po njenih besedah malce prestrašil. "To s strašenjem je bilo rečeno malo v šali, ampak zagotovo vem, da so bili vsi pripravljeni, kolikor je bilo mogoče. Vsi so trenirali, zato je taka velika tekma na domačem terenu tudi pozitivna izkušnja za atlete. Na tekmi pred domačim občinstvom in pred polnimi tribunami smo imeli vsi tudi željo po odličnih rezultatih in to smo tudi storili," je razlagal slovenski rekorder v metu diska, ki je v nedeljo poskrbel za drugo slovensko zmago v Mariboru.

Tudi ptujski orjak, ki si želi doseči svetovni rekord, je kapetansko vlogo vzel sila resno. "Ne bom rekel, da je bilo kaj dodatnega pritiska, zagotovo pa velika odgovornost, zato sem šel v prvem metu bolj na rezervo, da sem reprezentanci res zagotovil največ točk," je še dejal.

Klara Lukan: "Zelo vesela sem, da nas je ekipni duh ponesel, da smo skakali višje, tekli hitreje in metali dlje." Foto: Jure Banfi

Ekipni duh jih je ponesel, da so skakali višje, tekli hitreje in metali dlje

V nedeljskem teku na pet tisoč metrov je Klara Lukan več kot upravičila vlogo velike favoritinje in zmagala z več kot pol minute prednosti pred najbližjo zasledovalko. Tudi njen tek je pospremilo bučno navijanje, ki jo je skorajda pognalo celo do rekorda evropskih ekipnih prvenstev. "V soboto in nedeljo smo videli res odlične rezultate, same osebne rekorde, državne rekorde, super visoke uvrstitve, tako da sem zelo vesela, da nas je pravzaprav ekipni duh ponesel, da smo skakali višje, tekli hitreje in metali dlje. Tudi meni je dala množica izjemno veliko podpore in energije in sem mnenja, da sem tudi zaradi tega ostala tako sveža in sem imela potem še veliko energije tudi za zaključek."

Prva liga je šele začetek za "najboljšo generacijo v zgodovini"

Moč navijaškega vzdušja je izpostavil tudi Rok Ferlan, ki je v teku na 400 metrov s časom 44,70 izboljšal državni rekord. "Zelo lepo je bilo tekmovati doma. Vsi najbližji in prijatelji so me prišli gledat, tako da jih vsekakor nisem nameraval razočarati. Ne vem, kdaj je bila nazadnje celotna slovenska atletika tako v središču pozornosti, in to na domačem tekmovanju. Mogoče se je kdo v reprezentanci bal, da ga bo ta pritisk domače tekme zlomil, ampak se je izkazalo nasprotno. Vsi smo se odrezali odlično. Mislim, da domača steza pomaga, navijači pa zagotovo."

Filip Jakob Demšar: "Tekmovati doma je poseben občutek. Želel bi si več takšnih tekem, to bi bilo super." Foto: Jure Banfi

V nedeljo je za nov državni rekord poskrbel Filip Jakob Demšar, ki je na 110 ovire tekel 13,47. "Tekmovati doma je poseben občutek. Želel bi si več takšnih tekem, to bi bilo super. To prvenstvo je bila priložnost generacije in ne vemo, kdaj se bo ponovila. Tako velika tekma doma, na domačem terenu, pred domačo publiko, na domači stezi ... Nič drugega si ne moreš želeti." Demšar je prepričan, da je za slovensko reprezentanco uvrstitev v prvo ligo šele začetek. "Po mojem mnenju je to najboljša generacija vseh časov v Sloveniji, prva liga pa je samo začetek. Tudi vzdušje v ekipi je super, vsi smo zelo motivirani."

Preberite še: