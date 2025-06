Italijani ekipni evropski prvaki

Italija je ubranila naslov na ekipnem evropskem prvenstvu v atletiki, ki je s prvo ligo potekal v Madridu. Zbrali so 431,5 točke, Poljska je bila druga s 405,5 točke, tretja je bila Nemčija s 397 točkami. Naslednje prvenstvo bo leta 2027 med evropskimi igrami v Turčiji, kjer bo v prvi ligi nastopala tudi Slovenija.

Azzuri so naslov osvojili tudi pred dvema letoma na Poljskem, tudi v Španiji so bili v vlogi favoritov. Na domačem posamičnem EP lani v Rimu so osvojili največ medalj, 24, od tega 11 zlatih.

Na stadionu Vallehermoso v španski prestolnici so imeli Italijani pred zadnjim dnem v nedeljo 24 točk prednosti pred Nemčijo in še dodatnih 9,5 pred tretjo Poljsko. Za konec sta zmago prispevala Leonardo Fabbri v suvanju krogle in Larissa Iapichino v skoku v daljino.

Larissa Iapichino Foto: Guliverimage

V 37 disciplinah, ki so potekale od četrtka, so Italijani zabeležili osem posamičnih zmag ter trideset uvrstitev med prvo osmerico. Poljska se je prebila na drugo mesto in uvrstitev potrdila z zmago v zadnji preizkušnji, mešani štafeti 4 x 400 m, na katero se tudi sicer vedno zanesejo.

Čeprav sta zadnji dan zmagali svetovna rekorderja v skoku v višino Jaroslava Mahučik in Ilona Mononen v teku na 3000 m zapreke, je Ukrajina z 231 točkami končala na 14. mestu ter skupaj s Finsko (220,5) in zadnjeuvrščeno Litvo (178,5) izpadla v drugo ligo.