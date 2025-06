Slovenska atletska reprezentanca je na ekipnem evropskem prvenstvu druge skupine v Mariboru končala na drugem mestu in se prvič uvrstila v prvo skupino. S tem so Slovenci izpolnili velik cilj. Filip Jakob Demšar je v teku na 110 metrov z ovirami tekel 13,47 in tako za devet stotink popravil državni rekord. Svetovni podprvak in evropski prvak v metu diska Kristjan Čeh je z 68,21 metri prepričljivo ugnal tekmece. Odlična je bila tudi Klara Lukan, ki je zmagala na 1.500 metrov.

Filip Jakob Demšar je na ekipnem evropskem prvenstvu v Mariboru v teku na 110 metrov z ovirami z izjemnim časom 13,47 (+0,4 m/s) krepko popravil državni rekord, osvojil drugo mesto ter debelih 15 točk za Slovenijo, ki se pred domačimi gledalci bori za napredovanje v elitno skupino.

"Ni ničesar boljšega, kot postaviti slovenski rekord pred tako lepo in glasno publiko. Zelo sem zadovoljen s formo in ta se še stopnjuje. Upam, da bom do konca julija, ko se odloča o nastopu na SP, še boljša. Vem, da lahko tečem še hitreje, danes recimo nisem imel dobrih pogojev z vetrom. Veselim se naslednjih tekem," je dejal Demšar. Pred njim je bil le Avstrijec Enzo Diessl (13,31).

Kristjan Čeh je upravičil vlogo favorita. Foto: Jure Banfi

Slovenski as Kristjan Čeh je diska vrgel 68,21 metra in slavil zanesljivo zmago. Kapetan moške zasedbe je takoj s 65,38 m povedel, nato pa nadaljeval svojo tekmo s 66,55, 68,16, 67,14, 68,21 in končal s 64,84 m. Drugi za Čehom je bil evropski podprvak Lukas Weisshaidinger (64,88 m). Avstrijec je bil pred tem tretji še na olimpijskih igrah v Tokiu ter tretji tudi na svetovnem prvenstvu v Dohi 2019 in na evropskem prvenstvu v Berlinu 2018. Tretji pa je bil tokrat Romun Alin Alexandru Firfirica, četrti na SP leta 2019 v Dohi je vrgel 63,81 m.

Neja Filipič je zasedla šesto mesto. Foto: Jure Banfi

Peta je bila na 1500 m Veronika Sadek (4:20,71). Neja Filipič v troskoku ni presegla 14 m in je namesto boja za zmago osvojila šesto mesto s 13,92 m. To mesto je zasedla tudi Nika Glojnarič na 100 m ovire s 13,04 sekunde.

Mlada metalka kladiva Oriana Lovrec je orodje zalučala 54,66 metra in osvojila 11. mesto ter prvih šest točk drugega dne za slovensko reprezentanco. Nuša Lužnik je v suvanju krogle z novim osebnim rekordom 14,95 metra osvojila peto mesto.