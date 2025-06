"Vsak od naju se bo v svoji disciplini – na srečo ne nastopava v isti – boril za čim boljši izid," se je na današnji novinarski konferenci pred jutrišnjim začetkom tekmovanj o soočenju z ženo pošalil slovenski rekorder v metu diska Kristjan Čeh. Po seriji izjemnih nastopov – zabeležil je osem zaporednih zmag in 31. maja v Slovenski Bistrici z 72,36 metra tudi izboljšal svoj državni rekord – je v svoji disciplini prvi favorit prvenstva v Mariboru.

Želi si meta prek 70 metrov

Čeh je letos disk petkrat zalučal prek sedemdesetih metrov, med preostalimi prijavljenimi tekmovalci ima drugi najboljši izid sezone Romun Alin Alexandru Firfirica s 66,36 metra, edini od Čehovih tekmecev, ki je v karieri že presegel sedemdeset metrov, pa je Avstrijec Lukas Weisshaidinger, katerega osebni rekord znaša 79,68 metra. "Želim si, da bi pred domačimi gledalci kot prvi v zgodovini na teh EP presegel 70 metrov," pravi 26-letni orjak iz Podvincev pri Ptuju, ki zadnja leta živi v Talinu v Estoniji, od lani pa je poročen s tamkajšnjo metalko kladiva Anno Mario Orel, ki je nato prevzela njegov priimek.

Anno Mario čaka težko delo Anna Maria Čeh, ki bo decembra letos praznovala 30. rojstni dan, ima najboljši izid sezone 65,64 metra, kar je med prijavljenimi tekmovalkami sedmi najboljši dosežek. Glavne favoritinje v ženskem metu kladiva bodo najbrž Danka Katrine Koch Jacobsen (74,21 metra), Romunka Bianca Florentina Ghelber (73,99 metra) in Norvežanka Beatrice Nedberge Llano (73,08 metra). Sedemdesetico je letos presegla tudi Irka Nicola Tuthill (71,71 metra), približala pa se ji je Ciprčanka Valentina Savva (69,20 metra). Slovenska predstavnica v tej disciplini bo Oriana Lovrec, ki je letos postavila osebni rekord s 56,57 metra.

Upajo na več sreče kot pred dvema letoma

Čeh je bil član slovenske reprezentance, ki je pred dvema letoma na Poljskem napredovanje v prvo divizijo zgrešila za pičle pol točke. Letos je odločen poskrbeti, da se to ne bo ponovilo in da bo Slovenija prvenstvo v Mariboru končala med prvimi tremi reprezentancami. Glede na prijavljene izide v tej sezoni slovenska vrsta sicer sodi na četrto mesto, za prvo favoritinjo Belgijo, pa tudi Norveško in Turčijo.

"Sem v zelo dobri formi, tudi ekipa je zelo dobra in resnično si želimo, da bi imeli več sreče kot pred dvema letoma na Poljskem. Imeli bomo tudi prednost, ker bomo tekmovali pred domačimi gledalci in na našem stadionu," je odločen Čeh.

Vodja reprezentance Boštjan Fridrih je ocenil, da je ekipa odlično pripravljena in lahko poseže na eno izmed prvih treh mest, optimističen pa je tudi predsednik Atletske zveze Slovenije Primož Feguš: "Pred dvema letoma smo bili na EP na Poljskem za pol točke 'prekratki', da bi lahko letos sodelovali v prvi ligi. Prepričan sem, da imamo izvrstno ekipo, ki si lahko elitno ligo pribori konec tega tedna."

Primož Feguš: "Prepričan sem, da imamo izvrstno ekipo, ki si lahko elitno ligo pribori konec tega tedna." Foto: Jure Banfi

Zaradi poškodb nekaj sprememb

V prvotno načrtovani ekipi sta bili dve spremembi zaradi poškodb. V zadnjih letih najhitrejšega Slovenca Aneja Čurina Prapotnika bo zamenjal Jernej Gumilar, ki je prvega sprinterja države letos dvakrat že premagal. V štafeti 4 × 100 metrov pa bo tekmoval Jurij Beber.

Že pred časom je nastop odpovedal nekdanji mladinski svetovni podprvak na 400 metrov ovire Matic Ian Guček, ki je 1. junija na mitingu srebrne serije Svetovne atletike v Dresdnu v Nemčiji zaradi težav z desno nogo odstopil. Namesto njega je bil v ekipo določen Mitja Zubin.

"V tej sestavi še nismo nastopili"

"Posamično na 100 metrov želim teči osebni rekord. Pred tremi tedni v Mariboru nisem imel dobrih pogojev z vetrom, upam, da bo tokrat bolje. V sredo smo imeli trening štafete na Ptuju. Beber bo tekel zadnji namesto Čurina Prapotnika, da bomo čim bolj uigrani in bomo prvi trije tekli v nespremenjeni zasedbi. V tej sestavi namreč še nismo nastopili, ampak glede na trening sem prepričan, da bo palica lepo 'tekla' med nami in bomo tudi hitri," je pojasnil Gumilar po treningu na stadionu Poljane.

Foto: Jure Banfi

V mešani štafeti 4 X 400 m bo zadnji dan EP tekel tudi Lovro Mesec Košir, ki je imel lani in tudi letos precej težav z zdravjem. "Po poškodbi kolka sem se vrnil na treninge, a sem si kmalu poškodoval še stegensko mišico. Na srečo je šlo za manjšo natrganino, treninge sem potem opravil brez težav in mislim, da bomo lahko v nedeljo v štafeti nastopil brez težav. Upam, da se bo reprezentanci vse 'poklopilo' za napredovanje," si je zaželel Mesec Košir.

Predsednik Evropske atletike Dobromir Karamarinov je v ponedeljek, dan pred odprtjem prvenstva in dvodnevnim tekmovanjem tretje lige, izpostavil, da je to največje atletsko tekmovanje, ki ga je do zdaj gostila Slovenija. Več kot 1.500 športnic in športnikov ter njihovih spremljevalcev iz 31 držav sodeluje v Mariboru, prva liga pa bo ta konec tedna tekmovala v Madridu.

Reprezentanca Slovenije na ekipnem EP: Moški: 100 m: Jernej Gumilar

200 m: Andrej Skočir

400 m: Rok Ferlan

800 m: Jan Vukovič

1500 m: Žan Rudolf

5000 m: Jan Kokalj

110 m ovire: Filip Jakob Demšar

400 m ovire: Mitja Zubin

3000 m zapreke: Klemen Vilhar

Daljina: Klemen Modrijančič

Troskok: Maj Cizera Turk

Višina: Sandro Jeršin Tomassini

Palica: Luka Zupanc

Krogla: Blaž Zupančič

Disk: Kristjan Čeh

Kopje: Anže Durjava

Kladivo: Jan Emberšič

4 × 100 m: Anej Čurin Prapotnik, Matevž Šuštaršič, Jernej Gumilar, Andrej Skočir

Rezervi: Jan Duhovnik, Martin Medvešek Ženske: 100 m: Lucija Potnik

200 m: Maja Mihalinec Zidar

400 m: Živa Remic

800 m: Anita Horvat

1500 m: Veronika Sadek

5000 m: Klara Lukan

110 m ovire: Nika Glojnarič

400 m ovire: Uršula Černelč

3000 m zapreke: Karin Gošek

Daljina: Maja Bedrač

Troskok: Neja Filipič

Višina: Lia Apostolovski

Palica: Tina Šutej

Krogla: Nuša Lužnik

Disk: Veronika Domjan

Kopje: Martina Ratej

Kladivo: Oriana Lovrec

4 × 100 m: Maja Mihalinec Zidar, Lina Hribar, Lucija Potnik, Joni Tomičić Prezelj

Rezerve: Vita Benedetič, Nina Rman, Urša Matotek Mešano: 4 × 400 m: Rok Ferlan, Lovro Mesec Košir, Anita Horvat, Maja Pogorevc

