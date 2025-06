Islandija zmagala pred Luksemburgom in BiH v tretji ligi v Mariboru

Slovenija se bo v štajerski prestolnici v soboto in nedeljo v drugi ligi potegovala z napredovanje v prvo, elitno ligo.

Islandija je z 260 točkami prepričljivo vodila že po prvem dnevu. Po 20 disciplinah je bil drugi Luksemburg z 219,5 točke, tretja pa Moldavija s 197. Blizu je bila še Bosna in Hercegovina s 196 točkami.

Slednja je bila nato večji del drugega dela na tretjem mestu, s točko prednosti pred Moldavijo. Mešana štafeta te reprezentance pa je v zadnji disciplini zmagala z državnim rekordom 3:25,09 pred Luksemburgom (državni rekord 3:25,57). Bosna in Hercegovina je bila s 3:30,42 in državnim rekordom sprva šele sedma. Zaradi prestopa pa je bila Moldavija pozneje diskvalificirana in ji na skupnem četrtem mestu ni uspelo napredovati na višjo raven EP, zbrala je 371 točk.

Vrnitev Yipsi Moreno

Na stadionu Poljane je drugi dan, ob 34 stopinjah Celzija vročine, zaznamovala tudi nekdanja olimpijska zmagovalka (2008) in trikratna zaporedna svetovna prvakinja (2001, 2003, 2005). Kubanka Yipsi Moreno je s 67,96 m in albanskim rekordom zmagala v metu kladiva. Štiriinštiridesetletna tekmovalka se je po desetletju premora lani ponovno vrnila v šport in zmagala v metu kladiva in diska na pokalu Albanije, kjer z možem in sinom živi zadnja leta.

"Zelo sem zadovoljna, ta zmaga je pomembna ne le zame in mojo družino, ampak tudi za Albanijo in Kubo. Pred enim leto sem po dolgem premoru začela s treningi. Ker v Albaniji ni veliko metalcev kladiva, so me lani zato vprašali, če bi nadaljevala. Po mesecu dni treningov sem vrgla 63 m. Zato sem nadaljevala in na svoji prvi mednarodni tekmi za Albanijo vrgla prek 67 m," je povedala Moreno.

"Imela sem zelo dobro tekmo, dobre mete in sem obenem tudi zmagala ter prinesla največ možnih točk za Albanijo. V atletiki ponovno uživam. Pri mojih letih je nemogoče pričakovati dolgo kariero. Svojo atletsko zgodovino sem že spisala pred desetletji. Zagotovo ne bom tekmovala še štiri leta, bolj se vidim v vlogi trenerke, da bi koga iz Albanije pripeljala na velika tekmovanja," je dodala Moreno.

Deset let mlajši veteran Amel Tuka iz Bosne in Hercegovine, nekdanji svetovni podprvak (2019) in tretji na SP (2015) se je na dva stadionska kroga edini spustil pod mejo 1:50 (1:49,37). Nato je sodeloval še v štafeti na koncu prvenstva ter s tem zelo veliko prispeval k napredovanju svoje ekipe.

Azerbajdžanec Alham Nagijev je slavil na 200 m z osebnim rekordom 20,75 in preprečil dvojno zmago Franku Burraju. Ta je v prvi skupini kot drugi na tej razdalji tekel pod 21 sekundami in z 20,97 sekunde postavil albanski rekord. To mu je dan prej uspelo že na še enkrat daljši razdalji, ko je 400 m zmagal z več kot sekundo prednosti s 45,87.

Prek 80 m je kopje vrgel le Azerbajdžanec Andrjan Mardare (81,07 m), njegova rojakinja Jekatarina Sarijeva se je v troskoku s 13,87 m zelo približala meji 14 m, še tretji Armenec Rustam Mamadov pa je v troskoku slavil s 16,31 m.

Črnogorka Marija Vuković, evropska podprvakinja leta 2022, je v skoku v višino zmagala z 1,85 m. Na 100 m ovire je Victoria Rausch za pol sekunde ugnala vse tekmice in s 13,23 tekla rekord Luksemburga.

Izidi, ekipno, tretja liga: 1. Islandija 461,5 točke

2. Luksemburg 410

3. Bosna in Hercegovina 382

--------------------------------------

4. Moldavija 371

5. Malta 333,5

6. Azerbajdžan 315,5

7. Gruzija 306

8. Severna Makedonija 270,5

9. Črna gora 267

10. Armenija 264

11. Andora 229,5

12. Albanija 223

13. San Marino 213,5

14. Kosovo 154

15. Lihtenštajn 107

