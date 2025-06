Slovenska rekorderka v skoku s palico Tina Šutej, kapetanka ženskega dela slovenske atletske reprezentance, ki bo v soboto in nedeljo na evropskem prvenstvu druge divizije v Mariboru lovila napredovanje med elito, je ena od kandidatk za zmago v svoji disciplini, s svojim nastopom in energijo pa želi biti tudi zgled mlajšim članom in članicam slovenske vrste. "Pričakujem, da bom osvojila največje število točk in s tem dala svoj delež k preboju reprezentanco v prvo ligo," pravi v Ljubljani živeča 36-letna Celjanka.

"Ekipno EP je edinstveno tekmovanje in se ga zelo veselim. Na tovrstnih prvenstvih posameznik ni tako pomemben, kot je pomembna ekipa. Pričakujem, da bom osvojila največje število točk in s tem dala svoj delež k preboju reprezentance v prvo ligo. Mislim, da bom s svojim nastopom in energijo pokazala mlajšim članom ekipe, kaj lahko naredijo pred svojimi gledalci," je na novinarski konferenci dan pred začetkom tekmovanj druge divizije ekipnega evropskega prvenstva v atletiki napovedala Tina Šutej.

Slovenska rekorderka v skoku s palico (4,82 z mitinga v Ostravi leta 2023) ima v svoji disciplini prvenstva v Mariboru daleč najboljši letošnji dosežek med prijavljenimi tekmovalkami. Marca letos je na evropskem dvoranskem prvenstvu preskočila 4,75 za srebrno odličje, tudi na prostem pa je pred dobrima dvema tednoma v Celju preskočila 4,70. Njena največja konkurenca v Mariboru bodo Belgijka Elien Vekemand (letos 4,61 m), Estonka Marleen Mulla (4,57), Norvežanka Lene Onsrud Retzus (4,50) in Latvijka Alisona Diana Neidere (4,32).

Tudi Filipič meri na zmago

Ena izmed tistih, ki lahko poseže v boj za posamično zmago, bo tudi Neja Filipič v troskoku. "Imela sem kar dolg tekmovalni premor pred EP, a sem v tem času zelo dobro trenirala. Ocenjujem, da je moja forma na visoki ravni," je dejala 30-letna Ljubljančanka, ki je nazadnje tekmovala 6. junija na mitingu diamantne lige v Rimu, kjer je bila s 13,84 metra šesta.

Letos je trikrat presegla mejo štirinajstih metrov, nazadnje 24. maja v Zagrebu, ko je s 14,42 osvojila drugo mesto. "Čeprav je kar nekaj tekmovalk, ki so že presegle 14 m, pa zagotovo lahko posežem po prvem mestu," je samozavestna pred evropskim prvenstvom v Mariboru, kjer bodo njene največje konkurentke Bolgarka Gabriela Petrova (letos 14,37 m), Romunka Elena Andreea Talos (14,19 m), Danka Janne Nielsen (14,13 m) in Turkinja Tugba Denismaz (14,10 m).

Lukan izrazita favoritinja, drugod bo napeto

Ena od izrazitih favoritinj za zmago bo Klara Lukan v teku na pet tisoč metrov, kjer ima med prijavljenimi tekmovalkami edina letošnji čas pod 15 minutami. Tudi Anita Horvat v teku na 800 metrov ima drugi najboljši letošnji izid (2:00,35) med konkurentkami, pa najboljši osebni rekord (1:58,73), ki se mu je letos približala le Avstrijka Caroline Brendlinger (1:59,83). V preostalih disciplinah bo zelo zanimivo, tudi v teku na 100 metrov, kjer bo slovenske barve branila Lucija Potnik. "Pričakujem osebni rekord, v Mariboru so običajno odlični pogoji, kar zadeva veter. Tudi v štafeti smo odlične tekačice, predaje smo dobro trenirale in res komaj čakam na nastope," je dejala sprinterka, ki bo tekla na 100 m in v štafeti.

"Čeprav mi na zadnji tekmi ni šlo najbolje, pa sem prepričana, da lahko ponovim dobre nastope v skoku v daljino iz te sezone," pa je na današnji novinarski konferenci v Mariboru pojasnila Maja Bedrač. Letos je s 6,58 izboljšala osebni rekord, ta dosežek pa je tretji najboljši med prijavljenimi tekmovalkami, boljša imata v tej sezoni le Srbkinja Milica Gardašević (6,75) in Bolgarka Plamena Mitkova (6.70).