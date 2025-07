Foto: Ferrari Ferrari amalfi si zasnovo deli z nekdanjo romo, a glede na uradno sporočilo je to nov model. Drugačna je zunanjost, izboljšali so tudi zmogljivost 3,8-litrskega motorja twin-turbo V8. Ta ima zdaj pri nespremenjeni količini največjega navora (760 njutonmetrov) moč 640 "konjev". Za prenos moči bo tako kot v romi skrbel osemstopenjski samodejni menjalnik z dvojno sklopko.

Dodatna moč v primerjavi z romo je 20 "konjev", kar ni veliko, inženirji pa so se osredotočili predvsem na boljšo odzivnost motorja v tretji in četrti prestavi.

Najcenejši in najdostopnejši ferrari bo v Italiji stal od 240 tisoč evrov naprej.

Video: ferrari amalfi

Foto: Ferrari

Preprostejši za vožnjo in zato vstopnica v svet ferrarijev

Uporabili so lažjo (1,3 kilograma) odmično gred, kar je omogočilo višje vrtljaje motorja (do 7.600 na minuto) in uporabo elektronske nadzorne kontrole motorja iz modela 12cilindri. Pri Ferrariju so se osredotočili tudi na prijaznost celotnega pogona, ki naj bi bil kljub 640 "konjem" bolj predvidljiv in preprostejši za vožnjo. Velika večina kupcev rome in od zdaj amalfija se prvič sreča z lastništvom ferrarija, zato je pomemben tudi vsakodnevni varnostni in uporabniški vidik. Na tem mestu zato še podatek, da ima 273 litrov prtljažnika in da je na volanu dobil fizične gumbe, vključno z močno zaželenim gumbom za zagon motorja.

Do dvestotice v devetih sekundah

Amalfi je dolg 4,66 metra, širok je 1,97 metra in visok 1,30 metra. Medosna razdalja je 2,67 metra. Prazen ima maso 1.470 kilogramov, razporeditev mase je 50:50. Obut je v 20-palčne pnevmatike (spredaj 245/35 R20 in zadaj 285/35 R20). Do sto kilometrov na uro pospeši v 3,3 sekunde, do 200 kilometrov na uro pa potrebuje devet sekund. Najvišja hitrost je 320 kilometrov na uro.

Foto: Ferrari Foto: Ferrari Foto: Ferrari Foto: Ferrari Foto: Ferrari Foto: Ferrari