V začetku leta 2025 se je število imetnikov XRP zmanjšalo, a je kljub temu še vedno preseglo priljubljenost Solane. Medtem pa lansiranje XRPL 2.5.0 obeta izzvati vodilni položaj Ethereuma. Kakšen vpliv bi lahko imeli ti premiki na trg digitalnih valut? Poglobite se v to, kako bi te spremembe lahko preoblikovale prihodnost blockchain tehnologije.

Podcenjen $XYZ meme kovanec se pripravlja na uvrstitev na večjo borzo (CEX)

XYZVerse ($XYZ) je meme kovanec, ki je pritegnil pozornost z ambiciozno napovedjo, da se bo njegova vrednost v fazi predprodaje zvišala iz $0.0001 na $0.1.

Do zdaj je dosegel polovico poti, saj je zbral več kot 14 milijonov dolarjev, trenutna cena žetona $XYZ pa znaša $0.003333.

V naslednji, 13. fazi predprodaje, se bo vrednost žetona zvišala na $0.005, kar pomeni, da imajo zgodnji vlagatelji možnost večjega popusta.

Po končani predprodaji bo $XYZ uvrščen na večje centralizirane in decentralizirane borze. Ekipa še ni razkrila podrobnosti, a namigujejo na veliko lansiranje.

Foto: XYZVerse

Rojen za borce, ustvarjen za prvake

XYZVerse gradi skupnost za tiste, ki hrepenijo po velikih zaslužkih v kriptu — nepopustljive, ambiciozne, tiste, ki si prizadevajo za prevlado. To je kovanec za prave borce — miselnost, ki odmeva med športniki in navijači. $XYZ je žeton za iskalce vznemirjenja, ki iščejo naslednji veliki meme kovanec.

Središče zgodbe XYZVerse je XYZepe — borec v areni meme kovancev, ki se trudi povzpeti na vrh CoinMarketCapa. Bo postal naslednji DOGE ali SHIB? Čas bo pokazal.

Foto: XYZVerse

Skupnost na prvem mestu

V XYZVerse skupnost vodi dogajanje. Aktivni člani prejemajo bogate nagrade, ekipa pa je namenila kar 10 % celotne zaloge žetonov — približno 10 milijard $XYZ — za airdrope, kar je eden največjih zabeleženih airdropov.

Podprt z dobro premišljenimi tokenomikami, strateškimi uvrstitvami na CEX in DEX ter rednim “gorenjem” žetonov, je $XYZ pripravljen na zmagovalni pohod. Vsako potezo usmerjajo v povečanje zagona, rast cene in oblikovanje zveste skupnosti, ki verjame, da je to lahko začetek nečesa legendarnega.

Ripple (XRP)

Vir: TradingView Foto: XYZVerse

XRP se trenutno trguje med $1.84 in $2.27. V zadnjem tednu se je cena zvišala za 1.43 %, kar kaže na kratkoročno moč. V zadnjem mesecu pa je padla za 6.43 %, kar kaže na pritisk navzdol. V zadnjih šestih mesecih se je cena XRP zvišala za 1.70 %.

10-dnevno enostavno drseče povprečje (SMA) znaša $2.18, kar je malenkost nad 100-dnevnim SMA $2.10. To kaže na blag kratkoročni trend navzgor. RSI (Indeks relativne moči) je pri 56.81, kar je nevtralno, a rahlo nagnjeno k prekupljenosti. Stohastični indikator je pri 32.62, kar nakazuje možno preprodano stanje. MACD je 0.0084, kar kaže na minimalen zagon.

XRP se sooča z odporom pri $2.52 in podporo pri $1.66. Če preseže $2.52, lahko doseže naslednjo stopnjo odpora pri $2.95 (+30 %). Če pade pod $1.66, se lahko zniža do $1.24 (−25 %). Glede na trenutne podatke bi se XRP lahko usmeril navzgor, a ključne ravni je treba pozorno spremljati.

Solana (SOL)

Vir: TradingView Foto: XYZVerse

Solana (SOL) je v zadnjem tednu nekoliko padla za 1.17 %. V preteklem mesecu je zabeležila večji padec −16.95 %, v šestih mesecih pa celo −22.50 %. To kaže na zadnji negativni trend.

Trenutno se SOL trguje med $119.09 in $151.70. Najbližja podpora je pri $106.34. Najbližji odpor je pri $171.56, njegova prebojnost bi lahko sprožila nadaljnjo rast proti $204.

Tehnični kazalniki so mešani. 10-dnevni SMA znaša $145.93, malenkost nad 100-dnevnim SMA $138.89. RSI je 55.96 — nevtralen. MACD pri 0.86 kaže na možen pozitiven zagon. Če SOL premosti odpore, bi lahko sledila rast, a zaradi predhodnih padcev je potrebna previdnost.

Ethereum (ETH)

Vir: TradingView Foto: XYZVerse

V zadnjih šestih mesecih je Ethereum (ETH) padel za 27.14 %. V zadnjem mesecu je upadel za 4.81 %, v tem tednu pa za 3.28 %. Trenutno se trguje med $2003.79 in $2567.93 — trend ostaja medvedji.

Kljub padcem se ETH sooča z odporom pri $2906 (potencialna rast 13 %). Če ga preseže, je naslednja tarča $3470 (+35 %). Na spodnji strani je podpora pri $1778 (−11 %), nato pri $1214.07 (−40 %).

10-dnevni SMA je $2441.19, rahlo nad 100-dnevnim SMA $2343.32 — to kaže na oslabljeni kratkoročni zagon. RSI je pri 49.30 — nevtralno. Stohastik pri 28.23 nakazuje skoraj preprodano stanje. MACD pri 9.45 nakazuje možnost bikovskega zagona. ETH lahko zraste ali pade, odvisno od preboja ali padca ključnih ravni.

SKLEP Medtem ko se XRP, SOL in ETH trudijo, XYZVerse (XYZ) izstopa s povezovanjem športnih navdušencev in težnjo k masovni rasti, s čimer se želi uveljaviti kot vodilni meme kovanec. Več informacij o XYZVerse (XYZ): xyzverse.io

Naročnik oglasnega sporočila je XYZVerse.