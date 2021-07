"Končno spet od doma!" V turističnih agencijah v nakupovalnih središčih SES je znova živahno.

Slovenci so po dolgih mesecih zaprtja in potovalnih omejitev željni potovanj. O tem priča tudi velik porast povpraševanj v zadnjih tednih, ki jih prejemajo turistične agencije v štirih nakupovalnih središčih SES po Sloveniji (ALEJA Ljubljana Šiška, Citypark Ljubljana, Europark Maribor in Citycenter Celje). Turistične agencije lahko po večmesečnem zaprtju ponovno poslujejo v polnem obsegu in strankam uredijo vse potrebno za prijetne in varne počitnice. V poslovalnicah v nakupovalnih središčih SES, ki so odprte vsak dan od ponedeljka do sobote, lahko obiskovalci dobijo najbolj aktualne informacije glede prehodov meja in turističnih bonov, unovčijo darilne bone Desetak, pregledajo bogato ponudbo potovanj ali se odločijo za izlet ob koncu tedna v katero izmed sosednjih držav.

Nakupovalna središča SES: popolna lokacija za turistične agencije

Po dolgotrajnem zaprtju in ob postopnem odpiranju meja dejavnost turističnih agencij v Sloveniji ponovno oživlja. V nakupovalnih središčih SES, ta so ALEJA Ljubljana Šiška, Citypark Ljubljana, Europark Maribor in Citycenter Celje, kjer imata svoje poslovalnice tako agencija Sonček kot tudi agencija Relax, v zadnjih tednih beležijo vse večje zanimanje za potovalne in turistične storitve. Odkar nakupovalna središča ponovno poslujejo v celoti, se namreč po nakupovalnih ulicah sprehaja veliko obiskovalcev, ki si po dolgem obdobju za štirimi stenami znova želijo odkrivati čare potovanj. "Tako mi kot naši 'shop partnerji' iz turistične industrije smo zelo veseli, da po tem težkem obdobju, rezervacije za turistične aranžmaje ponovno rastejo. Po zadnjih sprostitvah potovalnih omejitev si ljudje želijo ponovno potovati, kar se kaže tudi v velikem povpraševanju v turističnih agencijah v naših nakupovalnih središčih," razlaga Toni Pugelj, direktor SES Slovenija.

Poslovalnice v nakupovalnih središčih kot pomembne informacijske točke

V teh časih je za turistične agencije zelo pomembno, da so ljudem lahko dostopne in da jim ponudijo čim več koristnih informacij. "Dejstvo je, da so poslovalnice v nakupovalnih središčih v teh časih tudi zelo priročne informacijske točke za številna vprašanja glede prehodov meja, dokumentacije, turističnih bonov in ostalih aktualnih zadev," pravi Nataša Jeza Kotnik, vodja marketinga v turistični agenciji Sonček, ki ima svoje poslovalnice v ALEJI Ljubljana Šiška, Cityparku Ljubljana, Europarku Maribor in Citycentru Celje.

Tudi Daniel Selinšek, direktor poslovnih enot v agenciji Relax Turizem, ki ima svojo poslovalnico tudi v nakupovalnih središčih Europark Maribor in Citycenter Celje, poudarja, da se je v zadnjih tednih tako število povpraševanj kot tudi rezervacij močno povečalo."V zadnjih 14 dnevih beležimo zelo veliko novih povpraševanj in rezervacij, predvsem je ogromno rezervacij 'last minute'. Ljudje so sicer še vedno previdni, vendar pa si jih veliko po tem dolgem obdobju doma resnično želi na pot," pojasnjuje Selinšek.

Z Desetakom na najbolj priljubljene počitniške destinacije

Po besedah Kotnikove in Selinška bo tudi letos veliko Slovencev preživelo dopust znotraj meja domovine, sledita Hrvaška in Grčija, kamor iz Ljubljane poleti največ čarterjev. Sogovornika poudarjata, da so v preteklem obdobju veliko vlagali v razvoj in nadgradnjo storitev ter poskrbeli za dovolj zakupljenih kapacitet na najbolj priljubljenih počitniških destinacijah. Pred ponovnim odpiranjem poslovalnic v nakupovalnih središčih SES so organizirali dodatna interna izobraževanja zaposlenih in posodobili svojo ponudbo, tako da so poletno sezono dočakali dobro pripravljeni. Njihov cilj je strankam omogočiti varna in brezskrbna potovanja ter jim tako pričarati nepozaben poletni oddih. V vseh petih nakupovalnih središčih SES po Sloveniji – v ALEJI Ljubljana Šiška, Cityparku Ljubljana, Centru Vič Ljubljana, Europarku Maribor in Citycentru Celje – pa lahko kupite tudi bone Desetak in jih unovčite v tamkajšnjih turističnih agencijah.