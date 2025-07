Turistka delila svoje mnenje o Splitu, v komentarjih so jo raztrgali

Irska turistka Amy Louise je na svojem profilu na TikToku delila koristne nasvete, ki jih velja upoštevati, če se odpravljate na Hrvaško. Turistka je v enajstih točkah strnila dobre in slabe stvari, ki jih je doživela na Hrvaškem, številni pa so jo v komentarjih napadli zaradi njene odkritosti, predvsem v točkah, kjer je delila svoje mnenje o dopustovanju v Splitu.

Irka Amy je na svojem profilu na družbenem omrežju TikTok delila svoje nasvete in informacije, ki bi jih turisti, ki se odpravljajo v Split in na Hvar, kjer je dopustovala tudi sama, morda želeli vedeti še pred obiskom. Povedala je, da je Split ni navdušil, in poudarila, da tam ne bi smeli preživeti več kot enega dne.

"Split bi izpustila," je dejala irska turistka. "Če pa ga ne boste izpustili, potem tam preživite največ en dan. Mesto je majhno in gneča je prevelika. Obiskali smo ga junija in sploh ni bil vrhunec sezone. Bilo je skoraj neznosno," je dodala.

Kot je dodala, so se v Splitu ustavili za tri dni, a sama meni, da tam ni kaj dosti za videti in početi. "V Splitu ni prav veliko za početi, razen če načrtujete izlete v narodni park, na plaže ali izlet z ladjo po okolici. Mi smo bili tam tri dni in iskreno povedano je bil en dan preveč. Razen Dioklecijanove palače ni veliko znamenitosti, cene na tržnicah pa so res pretirane," je svoje vtise delila irska turistka.

Naštela enajst koristnih nasvetov za obisk Hrvaške

Skupaj je delila enajst nasvetov za obisk Hrvaške. Med drugim je med nasveti omenila, naj turisti ne uporabljajo zelo dragih taksijev in naj imajo s seboj gotovino, saj jim bankomati v nasprotnem primeru zaračunajo visoke provizije. Poleg tega je priporočila tudi nakup in uporabo čevljev za v vodo, saj je v morju veliko morskih ježkov. Omenila je tudi, da naj turisti v gostilni raje naročijo vodo iz pipe, saj je ta zastonj, sicer jim bodo na mizo gostinci prinesli ustekleničeno vodo, ki pa jo bodo morali seveda plačati.

Številni, med njimi predvsem hrvaški komentatorji, pa so se obregnili in jo napadli predvsem zaradi njenih komentarjev glede mesta Split. Zapisali so, da je nehvaležna in da ne bi več smela priti. "Pridite še enkrat in se pustite pljuniti na vas, nehvaležni turisti, prišel bom na Irsko in pljuval po vaših ulicah," se je glasil samo eden izmed jeznih komentarjev.

Irska turistka se je, čeprav so se z njo številni komentatorji tudi strinjali, na ostre in surove kritike odzvala.

"Stojim za vsem, kar sem povedala"

"Stojim za vsem, kar sem povedala v videoposnetku. Stojim za dejstvom, da nič od tega, kar sem rekla, ni bilo slabo. Ironija teh komentarjev je, da naj bi bili Hrvati znani po tem, da so nesramni, vendar tega nisem nikoli doživela, ko sem bila v Splitu in na Hvaru. Agresija, ki se skriva za komentarji pod mojim videoposnetkom, je nora," je povedala tiktokerka.

Kot je dodala, so jo najbolj zmotili komentarji, kot so "če si ne morete privoščiti potovanja v Split, ne pridite". "Zakaj je potovanje z omejenim proračunom slabo? Mislite, da ne bi smela potovati, ker si ne morem privoščiti bivanja v najlepši namestitvi ali plačati dragega taksija?" je povedala užaljena turistka.

"Hvar je čudovit, ljudje so bili zelo prijazni, morje je najlepše"

"Rekla sem, kar sem rekla. Ne obžalujem. Mislim, da je Hvar čudovit, ljudje so bili zelo prijazni, morje je najlepše, kar sem jih kdaj videla, hrana je bila odlična. Split mi ni bil všeč. Je majhen in drag, ne zanima me, kaj pravite. Predeli, kjer se zbirajo turisti, so majhni. Ne bom preživela niti dneva v podeželskem delu mesta, če sem na počitnicah. Nehajte komentirati moj videoposnetek, nadležni ste," je še v dodatnem videu sklenila Irka.