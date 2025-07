Počitnice postajajo luksuz: to kažejo številke

Okoli 42 milijonov Evropejcev, kar predstavlja približno 15 odstotkov prebivalstva, si ne more privoščiti niti enotedenskega dopusta zunaj doma. Po podatkih Eurostata, ki jih je objavila Evropska konfederacija sindikatov (ETUC), je bilo leta 2023 v takem položaju več kot pet milijonov delavcev samo iz štirih največjih gospodarstev EU – Nemčije, Francije, Španije in Italije.

V Sloveniji je ta delež nižji od evropskega povprečja – počitnic si ne more privoščiti 7 odstotkov zaposlenih, kar nas uvršča ob bok Danski. Na Hrvaškem pa je položaj slabši – kar 18 odstotkov prebivalcev oziroma skoraj 446 tisoč ljudi si dopusta ne more privoščiti, poroča EuroNews.

Največji delež delavcev, ki si ne morejo privoščiti enotedenskih počitnic:

- Romunija – 32 %, skoraj vsak tretji delavec;

- Madžarska – 26 %;

- Bolgarija – 24 %;

- sledita Portugalska in Ciper (23 %), ter Slovaška (22 %).



Države z najnižjim deležem “počitniških siromakov”:

Finska, Švedska, Nizozemska, Luksemburg in Slovenija, kjer znaša ta delež le med 5 % in 7 %.

Vedno več Evropejcev ostaja doma

Leta 2022 si dopusta ni moglo privoščiti 40,5 milijona ljudi, kar pomeni, da se je v enem letu številka povečala za 1,5 milijona. Po mnenju ETUC to kaže na naraščajoče socialne razlike in zmanjševanje kupne moči, saj ljudje ne zmorejo več pokriti stroškov nastanitve, prevoza in hrane.

"To je posledica gospodarstva z vse večjimi neenakostmi, v katerem so delavci prisiljeni odreči se dopustu," opozarjajo v ETUC.

Vzhod in jug Evrope slabše od zahoda in severa

Najslabše jo je odnesla Romunija, kjer si dopusta ne more privoščiti skoraj vsak tretji delavec, sledita Madžarska (26 %) in Bolgarija (24 %).

Na drugi strani lestvice so Švedska, Nizozemska in Finska, kjer je takšnih delavcev le 5 odstotkov. Slovenija je z le 7 odstotki med najboljšimi državami, skupaj z Dansko, Belgijo (9 %), Avstrijo (9 %) in Luksemburgom (6 %).

V vsakem izmed štirih največjih gospodarstev EU – Italija, Nemčija, Španija, Francija – si je več kot 5 milijonov zaposlenih v 2023. letu izrecno odreklo enotedenskemu dopustu. Foto: Shutterstock

Tudi visoki dohodki ne zagotavljajo dopusta

Korelacija med dohodki in možnostjo za dopust obstaja, a ni absolutna. Tako imajo Bolgari nižje neto dohodke kot Romuni, pa jih več hodi na dopust. Podobno je Irska s skoraj 44 tisoč evri neto letnega dohodka visoko na lestvici prihodkov, a ima še vedno razmeroma visok delež delavcev, ki si počitnic ne morejo privoščiti.

Slovenija pa kljub nižjim prihodkom izstopa kot država z nizko stopnjo "počitniškega siromaštva".

ETUC poziva k spremembam

Esther Lynch, generalna sekretarka ETUC, je ob tem poudarila: "Po enem letu trdega dela bi si moral vsak zaposleni človek privoščiti vsaj en teden dopusta. A te številke kažejo, da se Evropa spopada s krizo kakovostnih delovnih mest."

Zato ETUC poziva države članice, naj v celoti uveljavijo direktivo o minimalni plači, ter Evropsko komisijo, naj v okviru paketa o kakovostnih delovnih mestih sprejme zakonodajo, ki bo uravnotežila gospodarstvo in krepila kolektivno pogajanje kot pogoj za dostop do javnih naročil.