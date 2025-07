Sloveniji bo glede na predlog dolgoročnega proračuna EU v obdobju 2028–2034 za izvajanje kohezijske, kmetijske in še nekaterih drugih politik na voljo 5,4 milijarde evrov evropskih sredstev, je razvidno iz dokumenta, objavljenega na spletni strani Evropske komisije.

V Bruslju so objavili razrez evropskih sredstev po državah članicah, ki jim bodo glede na v sredo predstavljeni predlog prihodnjega večletnega finančnega okvirja na voljo za izvajanje t. i. nacionalno-regionalnih načrtov. V njih bodo članice v sodelovanju z regijami določile reforme in naložbe, ki jih bodo morale izvesti, če bodo želele prejeti evropska sredstva.

Za kaj bo sredstva mogoče porabiti?

Načrti bodo vključevali sredstva za kohezijsko politiko, skupno kmetijsko politiko, socialno politiko, ribiško in pomorsko politiko, migracije, upravljanje meja in notranjo varnost, navajajo na komisiji.

Sloveniji bo glede na objavljeni razrez v obdobju 2028–2034 za izvajanje teh politik na voljo 5,4 milijarde evrov, od tega 0,3 milijarde za področje notranjih zadev, 0,3 milijarde pa v okviru socialnega podnebnega sklada.

V trenutnem MFF (2021–2027) ji je bilo medtem na začetku na voljo 3,2 milijarde evrov za kohezijsko politiko in 1,8 milijarde evrov za izvajanje skupne kmetijske politike.

Evropska komisija je v sredo predstavila predlog prihodnjega MFF, ki v primerjavi z dosedanjimi večletnimi finančnimi okvirji predvideva poenostavljeno strukturo s tremi osrednjimi stebri.

Poleg izplačil na podlagi nacionalno-regionalnih načrtov, izvajanju katerih bo v MFF glede na predlog namenjenih 865 milijard evrov, sta to še evropski sklad za gospodarsko konkurenčnost, vreden okoli 450 milijard evrov, in zunanje delovanje EU. Za to področje, ki vključuje tudi podporo širitvi, bo EU v skladu s predlogom v obdobju 2028–2034 namenila 215 milijard evrov.

Danes bodo sicer prvo razpravo o predlogu z evropskim komisarjem za proračun Piotrom Serafinom opravili ministri držav članic za evropske zadeve. Prava pogajanja – v teh se bo verjetno predlog, vključno z nacionalnimi alokacijami, še spremenil – se bodo začela jeseni. Trajala pa bodo vsaj leto in pol.