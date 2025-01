Za prizidek športni dvorani 4,5 milijona evrov

K sredstvom kohezijske politike je dodana še 15-odstotna udeležba države, ki bo tako za projekt prispevala dobrih 433 tisoč evrov. To tako skupaj z omenjenimi evropskimi sredstvi znaša nekaj manj kot 2,9 milijona evrov.

Poleg tega je bila slovenjgraška občina lani uspešna tudi na razpisu ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, kjer je za ta projekt pridobila milijon evrov sofinancerskih sredstev, delež Eko sklada pa bo znašal nekaj nad 640 tisoč evrov, so za STA pojasnili na Mestni občini Slovenj Gradec.

Zaščita pred prihodnjimi naravnimi nesrečami

Ta bo z gradnjo prizidka k športni dvorani po navedbah ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj dosegla športno tehnološko posodobitev obstoječih javnih športnih objektov in zunanjih športnih površin ter povečala kakovost in število javno dostopnih športnih površin.

"Projekt bo prispeval tudi k dostopnosti do javnih športnih objektov in zunanjih športnih površin ljudem z različnimi vrstami in stopnjami invalidnostmi, vzpostavil pa bo tudi pogoje za zaščito javne športne infrastrukture pred prihodnjimi naravnimi nesrečami," so dodali na ministrstvu.

Projekt se izvaja v okviru programa evropske kohezijske politike v obdobju od 2021 do 2027. Na občini so dodatno pojasnili, da gre pri pridobljenih evropskih sredstvih za sredstva iz mehanizma celostne teritorialne naložbe.

Tudi novo nogometno igrišče

Obstoječa slovenjgraška športna dvorana je bila zgrajena leta 1976, občina pa je dvorano predlani v okviru javno-zasebnega partnerstva celovito energetsko sanirala. Prizidek bo zgradila na jugovzhodni strani obstoječe dvorane, na območju asfaltiranega igrišča ob dvorani, in sicer pravokotno nanjo.

Površina prizidka bo okoli dva tisoč kvadratnih metrov, v njem bodo igrišče za rokomet ter dve prečni igrišči za košarko in odbojko. Ob igrišču sta na vzhodni strani predvideni dve vrsti tribun, namenjeni športnikom pri treningih, je septembra lani objavila občina. Po takratnih načrtih se bo gradnja prizidka k športni dvorani zaključila avgusta 2026.

Na omenjenem razpisu gospodarskega ministrstva je bila slovenjgraška občina lani uspešna tudi z načrtom izgradnje novega nogometnega igrišča z umetno travo. Za ta projekt je na razpisu pridobila pol milijona evrov nepovratnih sredstev, za preostala potrebna sredstva pa načrtuje, da jih bo prav tako pridobila v okviru mehanizma celostne teritorialne naložbe. Gradnja novega igrišča naj bi se zaključila avgusta letos.