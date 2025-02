V želji po pospešitvi koriščenja evropskih sredstev je vlada danes potrdila spremembe programa evropske kohezijske politike 2021–2027 in dopolnila spremljajočo uredbo. Razmišlja pa že o novih spremembah programa, da bi lahko z evropskim denarjem gradili stanovanja, je povedal minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek.

Krepitev neodvisnosti gospodarstva in raziskovalne infrastrukture

Jevšek je na novinarski konferenci po seji vlade pojasnil, da danes sprejeti ukrepi za pospešitev koriščenja sredstev evropske kohezijske politike niso namenjeni zgolj temu, da ta sredstva porabimo. "Sprejeti ukrepi nadgrajujejo program evropske kohezijske politike 2021–2027 in bodo bistveno prispevali k razvoju Slovenije," je dejal.

Med potrjenimi spremembami je izpostavil uvedbo platforme strateških tehnologij za Evropo (STEP), s čimer bo sto milijonov evrov namenjenih za razvoj ključnih strateških tehnologij za krepitev neodvisnosti gospodarstva. "V tem okviru bo velik del sredstev namenjen vrhunski raziskovalni infrastrukturi, ki pospešuje razvojni preboj slovenskega gospodarstva," je dejal.

Za nakup javno-raziskovalne opreme v okviru prednostnih mednarodnih projektov na področju raziskovalne infrastrukture naj bi namenili 17 milijonov evrov. "Slovensko raziskovalno sfero bomo nadgradili zlasti z vrhunsko raziskovalno opremo na področju biomedicine, biotehnologije, kemije, restavratorstva, strukturne biologije in biofizike, ki bo imela pomemben prispevek tudi pri sodelovanju z industrijo," je dejal Jevšek.

Nadgradnja železniške postaje in sofinanciranje tretje razvojne osi

V program evropske kohezijske politike je vlada uvrstila tudi sklopa B in C nadgradnje železniške postaje Ljubljana v ocenjeni vrednosti 205 milijonov evrov, dva ukrepa za zmanjšanje poplavne ogroženosti na porečju Savinje v ocenjeni vrednosti približno 32 milijonov evrov ter vzpostavitev nacionalnega centra civilne zaščite in centra za protipoplavno zaščito v skupni vrednosti 18,3 milijona evrov.

Poleg tega je v program uvrstila sofinanciranje projektov na tretji razvojni osi sever Velenje–Slovenj Gradec v višini 44,3 milijona evrov in zagotovila dodatnih 12,1 milijona evrov za nadgradnjo sistema za opozarjanje na vremensko pogojene izredne razmere ter prilagajanje nanje. Za obnovo objekta grajske kašče na Ptuju, ki je največja žitnica na Slovenskem, pa naj bi namenili osem milijonov evrov.

Predlog za gradnjo javnih najemnih stanovanj

Spremembe programa mora zdaj potrditi še Evropska komisija, jih je pa Jevšek že prejšnji teden v Bruslju predstavil novemu komisarju za kohezijo in izvršnemu podpredsedniku komisije Raffaeleju Fittu. Na srečanju sta med drugim govorila o predlogu Evropske komisije, da bi kohezijska sredstva lahko namenili tudi za gradnjo javnih najemnih stanovanj. Slovenija ta predlog podpira in kot je povedal Jevšek, bi lahko v tem smislu vnovič predlagali spremembe programa evropske kohezijske politike, ko bodo imeli vse podlage.