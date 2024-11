Tožilstvo je sredi meseca za Marine Le Pen zahtevalo pet let zapora in petletno prepoved kandidiranja na volitvah. Če bo sodišče ugodilo tej zahtevi, se 56-letna političarka leta 2027 ne bo mogla še četrtič potegovati za položaj francoske predsednice.

Le Pen obtožbe zanika. Njen odvetnik Rodolphe Bosseult je danes na sodišču dejal, da je zahteva tožilstva za izrek kazni "orožje za množično uničevanje načina delovanja v demokraciji", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Skupaj z Le Pen je sicer na zatožno klop sedlo še več kot 20 ljudi, vključno s trenutnimi in nekdanjimi poslanci v nacionalnem in Evropskem parlamentu. Med njimi je več vidnih posameznikov in članov Nacionalnega zbora, vključno z očetom Marine Le Pen in ustanoviteljem stranke Jean-Marie Le Penom ter županom Perpignana Louisom Aliotom.

Tožilstvo jim očita vzpostavitev sistema, s katerim so pogodbe asistentov evropskih poslancev med letoma 2004 in 2016 zagotavljali sodelavcem stranke, ki so se ukvarjali z delom v stranki in ne z evropskimi zadevami, kar predstavlja kršitev pravil EU. Celoten znesek neustrezno porabljenega denarja se giblje blizu sedmih milijonov evrov.