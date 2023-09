Pariško tožilstvo je danes izrazilo zahtevo po sojenju nekdanji vodji skrajno desne stranke Nacionalni zbor Marine Le Pen in 26 njenim sodelavcem, ki naj bi evropska sredstva, namenjena poslancem Evropskega parlamenta, porabili za zaposlitve sodelavcev v Franciji. V primeru obsodbe jim grozi do deset let zapora in denarna kazen.

Marine Le Pen je skupaj s 26 sodelavci, med katerimi je tudi njen oče in soustanovitelj Nacionalnega zbora Jean-Marie Le Pen, obtožena poneverbe javnih sredstev in tajnega dogovarjanja. Iz sredstev Evropskega parlamenta, namenjenih evropskim poslancem, naj bi ti plačevali sodelavce stranke v Franciji.

V primeru obsodbe jim grozi do deset let zapora in denarna kazen v višini do dvakratnega zneska domnevno poneverjenih sredstev. Poleg tega bi lahko sodišče Le Penovi prepovedalo opravljanje javnih funkcij za do deset let, kar pomeni, da se leta 2027 ne bi mogla še četrtič potegovati za predsedniški stolček, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Evropski parlament je leta 2018 ocenil, da naj bi obtoženi med letoma 2009 in 2017 poneverili 6,8 milijona evrov. Pariško tožilstvo zahteva sojenje za skupno 11 evroposlancev, 12 njihovih parlamentarnih pomočnikov in štiri sodelavce Nacionalnega zbora. Poleg tega je sama stranka obtožena prikrivanja nepravilnosti.

Le Pen je v preteklosti obtožbe, ki temeljijo na sedemletni preiskavi, že zanikala, danes pa je za več medijev povedala, da jih bodo izpodbijali na sodišču. "Pred sodiščem bomo predstavili svoje argumente," je poudarila po poročanju bruseljskega spletnega biltena Politico.