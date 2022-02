Vohun in hudič

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Evroposlanec Nicolas Bay naj bi Ericu Zemmourju sporočal zaupne informacije, s katerimi je ta lahko v predsedniški kampanji škodoval Nacionalnemu zboru in Marine Le Pen.

Foto: Guliverimage

V Franciji pred predsedniškimi volitvami potekajo huda trenja tudi znotraj strank. To še zlasti velja za Nacionalni zbor Marine Le Pen, ki se sooča s prebegi svojih vplivnih članov k Ericu Zemmourju. Tako Le Penova kot Zemmour pa imata težave z zbiranjem podpisov, ki jih potrebujeta za vložitev kandidature.

V Franciji bo 10. aprila prvi krog predsedniških volitev, 24. aprila pa še drugi. Po anketah za zdaj najbolje kaže trenutnemu francoskemu predsedniku Emmanuelu Macronu. Hud boj pa poteka za drugo mesto, ki še vodi v drugi krog volitev.

Gneča za drugo mesto

Realne možnosti za preboj v drugi krog, kjer se bodo najverjetneje pomerili z Macronom, imajo kar trije kandidati: zmerno desna republikanka Valerie Pecresse, kandidatka desnega Nacionalnega zbora Marine Le Pen in prav tako desni kandidat Eric Zemmour.

Srdit boj poteka zlasti med Le Penovo in Zemmourjem, tudi zato, ker v zadnjem času številni pomembni člani Nacionalnega zbora prestopajo k Zemmourju. Med njimi so senator Stephane Ravier ter evroposlanca Gilbert Collard in Jerome Riviere.

Zemmourjev vohun v taboru Le Penove?

Pred dnevi pa je vodstvo Nacionalnega zbora z vseh funkcij v stranki odstavilo svojega evroposlanca Nicolasa Baya. Ta je bil nekdaj med drugim predsednik podmladka Nacionalnega zbora (takrat se je stranka še imenovala Nacionalna fronta), podpredsednik in generalni tajnik stranke.

Jordan Bardella je od septembra lani vršilec dolžnosti predsednika Nacionalnega zbora. Glavno besedo v stranki ima seveda še vedno Marine Le Pen. Ta je zapustila predsedniški položaj, ker se želi pred volitvami predstaviti kot "kandidatka vseh Francozov". Foto: Guliverimage

Izvršni odbor Nacionalnega zbora je v sporočilu, ki ga je poslal vodilnim ljudem stranke na lokalni ravni, zapisal, da ima dokaze, da je Bay izkoriščal svojo prisotnost na sestankih strankinih organov v času kampanje za zbiranje strateških in zaupnih informacij, s katerimi je potem neposredno obveščal Zemmourja.

Bay že član Zemmourjeve Rekonkviste

Bay, ki je bil v okviru predsedniške kampanje Nacionalnega zbora predstavnik za medije, je vse te obtožbe zanikal (trdi, da ni imel dostopa do nobenih strateških informacij) in proti stranki vložil tožbo zaradi obrekovanja, naslednji dan pa javno podprl Zemmourja in se včlanil v njegovo stranko Rekonkvisto.

Da se Bay nagiba k Zemmourju, je bila že nekaj časa javna skrivnost, še zlasti potem, ko ni želel javno podpreti Le Penove, piše Politico. V Nacionalnem zboru so tudi prepričani, da nezadovoljneži v stranki, ki podpirajo Zemmourja, načrtno odlašajo s svojim javnim prestopom, da bi tako stranki čim bolj škodovali.

Zemmour snubi nečakinjo Le Penove

Izvršni odbor Nacionalnega zbora je tako v svojem sporočilu tudi zapisal, da je uhajanje podatkov omogočilo Zemmourjevi kampanji, da moti kampanjo Nacionalnega zbora. "To popolnoma nemoralno vedenje je prava sabotaža," je po poročanju Politica v sporočilu še zapisalo vodstvo Nacionalnega zbora.

Marion Marechal se je pred leti umaknila iz politike in se posvetila vodenju zasebne šole z imenom Inštitut za družbene, ekonomske in politične znanosti (ISSEP). Še vedno ima precej vpliva v nacionalnih krogih, zdi se tudi, da si želi v prihodnosti postati voditeljica francoske nacionalne desnice. Foto: Guliverimage

Zemmour hoče dobiti na svojo stran tudi Marion Marechal, nečakinjo Marine Le Pen. Zemmour tako 32-letni Marechalovi, ki je leta 2017 zaradi političnih nestrinjanj s svojo teto izstopila iz Nacionalnega zbora oziroma Nacionalne fronte, obljublja, da jo bo v primeru zmage na volitvah imenoval za francosko premierko.

Tudi Marinin oče se nagiba k Zemmourju

Marechalova za zdaj (v času pisanja tega članka) še ni javno podprla Zemmourja za predsednika Francije, čeprav se pogosto sestaja z njim in mu je politično naklonjena.

K Zemmourju pa se občasno nagiba tudi ustanovitelj Nacionalne fronte Jean-Marie Le Pen. Starosta francoske nacionalne desnice, ki ga je leta 2015 lastna hčerka izključila iz stranke, ki jo je sam ustanovil, je lani jeseni tako dejal, da bo javno podprl Zemmourja, če bo ta imel večjo podporo od Marine in največ možnosti za zmago med kandidati nacionalne desnice.

Je hudič začel postajati priljubljen?

Oče Jean je svoji hčerki Marine tudi očital, da je zapustila svoje utrjene položaje, nakar je Zemmour preprosto zasedel prostor, ki ga je zapustila. Svojo hčerko je tudi pikro zbodel z besedami, da se je odmaknila od hudiča ravno takrat, ko je hudič začenjal postajati priljubljen. Te besede seveda letijo na njeno dedemonizacijo oziroma dédiabolisation v francoščini.

Marine Le Pen je pred leti suspendirala, nato pa še izključila iz Nacionalne fronte svojega očeta Jean-Marie Le Pena (desno). Junija 2018 je Nacionalno fronto preimenovala v Nacionalni zbor. Foto: Reuters

Jean-Marie Le Pen je namreč zaradi svojih stališč od svojih nasprotnikov dobil oznako "hudič" oziroma "hudič pete republike". Oznaka "hudičevka" oziroma "hudičeva hčerka" se je na začetku oprijela tudi Le Penove. Ta se je zato skušala znebiti te oznake s pomikom proti bolj zmerni desni sredini (prej omenjeni dédiabolisation).

Marine Le Pen "izganja hudiča" iz svoje stranke

Del dedemonizacije je bila tudi očetova izključitev iz stranke. Glede na to, da se je Le Penovi leta 2017 uspelo prebiti v drugi krog, se na prvi pogled zdi, da je bila dedemonizacija politično pravilna odločitev.

Da bi postala še bolj sprejemljiva za bolj zmerne volivce, je Le Penova leta 2018 Nacionalno fronto preimenovala v Nacionalni zbor. Kot piše nemški Spiegel, Le Penova za razliko od Zemmourja tudi nima težav z istospolno usmerjenimi ter ločuje med islamom in islamizmom.

Velike težave Le Penove s podpisi

Za razliko od volitev leta 2017 Le Penova tudi ne zagovarja več odhoda Francije iz EU in ponovne uvedbe francoskega franka kot nacionalne valute.

Eric Zemmour, ki je šele pred nekaj meseci ustanovil lastno stranko Rekonkvista (fr. Reconquete), lahko po najbolj črnem scenariju ostane brez kandidature za predsednika države. Foto: Guliverimage

Poleg Zemmourja pa Le Penovi dela preglavice tudi pogoj najmanj petstotih podpisov podpore izvoljenih uradnikov (sem se štejejo evroposlanci, poslanci nacionalne skupščine, senatorji, župani ...) za vložitev kandidature. Te podpise mora pred tem potrditi francosko ustavno sodišče.

Bosta Le Penova in Zemmour sploh lahko kandidirala?

Te podpise morajo kandidati zbrati do 4. marca. Le Penova je do 20. februarja zbrala le 366 na ustavnem sodišču potrjenih podpisov, piše Le Monde, ki povzema AFP. Kot pravi zaskrbljena Le Penova, nikoli do zdaj ni imela takšnih težav z zbiranjem podpisov.

Še večje težave pa ima njen tekmec Zemmour, ki je do 19. februarja zbral le 291 potrjenih podpisov podpore. Zemmour pravi, da je zelo mogoče, da mu ne bo uspelo zbrati petsto podpisov. V tem primeru bodo letošnje predsedniške volitve zanj nelegitimne.

Bodo letošnje predsedniške volitve legitimne?

Na voljo za podpise je sicer trenutno v Franciji 42.433 izvoljenih uradnikov, od katerih lahko da vsak le en podpis podpore, ki ga pozneje ne more prenesti na drugega kandidata. Podpisi morajo priti iz vsaj 30 različnih francoskih departmajev od 101. Iz enega departmaja za kandidata ne sme priti več kot 50 podpisov.

Težava za Le Penovo je, da kljub veliki javnomnenjski podpori zaradi francoskega dvokrožnega večinskega volilnega sistema nima veliko poslancev v nacionalni skupščini. Prav tako nima veliko senatorjev in županov. Za Zemmourja je težava še toliko večja, ker je svojo stranko šele ustanovil.