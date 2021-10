To je gospod Z. Vsi se ga bojijo.

Novinar, politični komentator in pisatelj uspešnic Eric Zemmour, ki je med Francozi na kratko znan tudi kot Z (fr. Le Z), je obenem provokator in uglajeni intelektualec. Je izjemno načitan. Kot piše francoska novinarka Anne-Elisabeth Moutet za britanski medij UnHerd, v svojih izjavah z lahkoto navaja filozofe iz 18. stoletja in zgodovinarje iz 19. stoletja.

Nasprotnik priseljevanja v Francijo

Je velik nasprotnik priseljevanja, verjame v spopad civilizacij in da trenutno poteka velika zamenjava evropskega prebivalstva s priseljenci z drugih celin, v prvi vrsti z muslimani.

Če pa priseljenci že pridejo v Francijo, zagovarja njihovo asimilacijo, to je njihovo stapljanje v francoski narod, ne zgolj integracijo oziroma vključevanje v francosko družbo. Sam je sin francosko-alžirskih Judov iz Alžirije, ki so se priselili v Francijo v času alžirske vojne za neodvisnost v 50. letih preteklega stoletja. "Sem Francoz berberskega rodu," pravi o sebi.

Strah pred izgubo francoske identitete

Meni, da bi morali priseljenci dati svojemu otroku vsaj eno tradicionalno francosko ime, ki je na seznamu svetnikov in svetnic. V Parizu rojeni francoski televizijski voditeljici Hapsatou Sy, ki ima po starših senegalske korenine, je brez zadržkov navrgel: "Tvoji starši bi ti morali dati ime Corinne."

Zemmour zadnje dneve po Franciji predstavlja svojo najnovejšo knjigo La France n’a pas dit son dernier mot (sl. Francija še ni rekla zadnje besede), v kateri po pisanju britanskega Guardiana svari pred rasno vojno in trdi, da bosta priseljevanje in islam uničila državo. Če priseljevanje ne bo ustavljeno, bo Francija postala islamska republika, je prepričan Zemmour. Foto: Reuters

Kot poudarja Moutetova, Zemmour nagovarja strahove velikega števila francoskih volivcev (in dozdajšnjih nevolivcev), ki so izgubili upanje, da bodo našli kandidata, ki bo znal izraziti njihove strahove: strah pred izgubo francoske identitete in naraščanje negotovosti, ki jo po Zemmourjevem mnenju povzroča nenadzorovano priseljevanje.

Trump s priokusom Tuckerja Carlsona

Za Zemmourja pravijo, da je francoski Trump – z malce priokusa Tuckerja Carlsona. Nagovarja torej francoske les deplorables (leta 2016 je Hillary Clinton Trumpove privržence opisala kot deplorable, to je kot ljudi s sramotnim, obžalovanja vrednim vedenjem, bednike ali ničvredneže, Trumpovi privrženci pa so se nato sami poimenovali za deplorable, op. p.).

V vsaki debati je Zemmour tako kot Trump sposoben vreči provokativno "bombo", o kateri se še dolgo govori. Morda se je veščin provokacij naučil od zdaj 93-letnega Jean-Marieja Le Pena, ustanovitelja in dolgoletnega voditelja Nacionalne fronte.

Večina ga ima za provokatorja, ne za fašista

Kot piše Moutetova, je Zemmour obiskoval Le Pena na njegovem domu, dvorcu Chateau de Montretout v bližini Pariza, in se z njim zapletal v dolge, živahne pogovore. V Franciji Zemmourja v veliki meri obravnavajo le kot neustrašnega medijskega provokatorja, ne kot nevarnega fašista – razen med politiki, medijskimi ljudmi in intelektualci, ki jih razkuri. To dejstvo Zemmour izkorišča v svoj prid, še poudarja Moutetova.

Na Zemmourja je zelo vplival nekdanji vodja Nacionalne fronte Jean-Marie Le Pen. Ta se je leta 1944 kot mladenič vključil v francosko odporniško gibanje proti nacistični Nemčiji, a je pozneje v javnosti kljub temu dvigal prah s svojimi izjavami o holokavstu. Kot pravi Moutetova, je Le Penov vpliv čutiti tudi v Zemmourjevi izjavi, da je vodja Vichyjske Francije maršal Petain sklenil nekakšen sporazum s hudičem, po katerem je nacistom dovolil, da so lahko v taborišča smrti iz Francije deportirali nefrancoske Jude, obenem pa je smrti rešil francoske Jude. Zaradi te izjave Zemmourju očitajo zanikanje holokavsta. Foto: Reuters

Tudi njegove knjige imajo provokativne naslove. Na primer Samomor Francije (fr. Le Suicide francais) iz leta 2014, ki je do zdaj njegova najbolj prodajno uspešna knjiga. Prodali so jo že v več kot pol milijona izvodih. Knjiga graja škodljivi vpliv francoske politike na francosko družbo od 70. let prejšnjega stoletja naprej.

Resen izzivalec Macrona in Le Penove

Čeprav 63-letni gospod Z uradno še ni napovedal kandidature za francoskega predsednika, mu ankete že kažejo dober izid. Po anketah, ki so bile opravljene letos oktobra, bi dobil od 13 do 18 odstotkov glasov. Macronu so ankete v istem obdobju namerile od 24 do 29 odstotkov, Marine Le Pen pa od 15 do 25 odstotkov. Zemmour naj bi glasove odvzemal prav zadnji.

A po drugi strani analitiki opozarjajo, da lahko glasove odvzema tako desnim kot levim kandidatom. Lahko bi torej rekli, da se ga bojijo vsi – tako njegovi tekmeci na levi kot na desni strani francoske politike.

Priseljevanje, identiteta in negotovost

Zemmour je že najel osebje za kampanjo in tudi prostore za svoj volilni štab. Ta bo od Elizejske palače oddaljen manj kot kilometer. Denar za njegovo kampanjo je dal bogati francoski poslovnež Charles Gave.

V središče svoje politične razprave je Z postavil tri I-je: priseljevanje (fr. immigration), identiteto (fr. identite) in negotovost (fr. incertitude). Njegovi tekmeci so se mu že prisiljeni prilagajati. Tako je na primer Michel Barnier, nekdanji pogajalec EU z Veliko Britanijo o prihodnjih odnosih po brexitu, ki želi kot kandidat francoskih konservativcev na predsedniških volitvah premagati liberalca Macrona, zahteval petletni moratorij na priseljevanje v Francijo.