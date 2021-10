Bo v vzhodnem Sredozemlju izbruhnil hud vojaški spopad?

Francija in Grčija sta nedavno sklenili obrambni sporazum, ki je usmerjen proti vse bolj napadalni Erdoganovi Turčiji. To naj bi bil prvi korak k Macronovi evropski (vojaški) strateški avtonomiji.

Američani, Britanci in Avstralci so se v indijsko-tihomorskem območju sredi letošnjega septembra vojaško tesno povezali v zavezništvo z imenom Aukus, da bi bili lažje kos vse močnejši Kitajski. Malce v senci protikitajskega zavezništva treh angleško govorečih držav pa se v Evropi oblikuje podobno zavezništvo.

Francosko-grško protiturško zavezništvo

Gre za francosko-grško zavezništvo, ki želi omejiti moč Erdoganove Turčije. Ta pogosto napenja svoje mišice v vzhodnem Sredozemlju. Leta 2018 je na primer Turčija z vojaškimi ladjami preprečila ciprsko iskanje zemeljskega plina, lani poleti pa je poslala ladjo za iskanje nafte in zemeljskega plina ter spremljajoče vojaške ladje v del Egejskega morja, ki si ga lastita tako Grčija kot Turčija.

Grčija se je seveda odzvala z napotitvijo svojih vojaških ladij na sporno območje. Takrat jo je diplomatsko in vojaško (z napotitvijo ladij in letal) podprl tudi francoski predsednik Emmanuel Macron. Ta se je januarja istega leta prerekal z Erdoganom zaradi turškega vmešavanja v libijsko državljansko vojno. Ni čudno, da je francoski predsednik zelo priljubljena tarča občasnega rohnenja turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana.

Francija postala glavna dobaviteljica orožja za Grčijo

Pred nekaj tedni se je Francija zelo ujezila na Avstralijo, pa tudi na ZDA, ker je Avstralija prekinila 56 milijard evrov težko pogodbo o dobavi francoskih podmornic. Namesto francoskih bo Avstralija rajši kupila ameriške podmornice.

Francija bo Grčiji poleg bojnih ladij dobavila tudi 24 bojnih letal rafale. Foto: Guliverimage

Franciji je morda malce v tolažbo, da je nedavno z Grčijo podpisala obrambni sporazum, v okviru katerega bo egejska država med drugim od Francije kupila tri francoske regate tipa belharre, nekaj korvet in 24 bojnih letal rafale. Skupaj naj bi Grčija nakupila za pet milijard evrov francoskega orožja. Francoski tekmeci pri tem poslu so bili Nizozemci, Nemci, Italijani in Američani.

Francoska fregata tipa belharre:

Turčija jezna na Francijo in Grčijo

Poleg nakupa orožja sta se Francija in Grčija zavezali tudi k medsebojni vojaški pomoči, če bo katera od njiju napadena. Ta sporazum gre zelo v nos grški sosedi Turčiji. Očita mu, da škodi zavezništvu Nato, saj da sta se dve članici Nata, Francija in Grčija, vojaško zavezali proti Turčiji, ki je prav tako članica Nata.

Pri tem Turčija pozablja, da je sama, kljub ne preveč navdušenemu Washingtonu, leta 2017 z Rusijo sklenila pogodbo o nakupu ruskega protiletalskega raketnega sistema S-400 v vrednosti 2,5 milijarde ameriških dolarjev. Decembra lani je Trumpova administracija proti Turčiji uvedla sankcije.

Erdoganovo zavezništvo s Putinovo Rusijo

Erdogan je na ameriške očitke odvrnil, da Turčija ne bo sprejemala nobenih navodil, od koga naj kupuje orožje. Erdogan se je nedavno v Sočiju po 18 mesecih sestal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Pogovarjala naj bi se o nakupu dodatnih raket S-400, rusko-turškem obrabnem sporazumu v vesolju ter skupnem razvoju bojnih ladij, letal in podmornic.

Osemindvajsetega septembra letos sta Francija in Grčija v Elizejski palači podpisali obrambni sporazum. Na fotografiji sta francoski predsednik Emmanuel Macron in grški premier Kiriakos Micotakis, ki se rokujeta po podpisu sporazuma. Dva tedna pred podpisom francosko-grškega sporazuma so ZDA, Velika Britanija in Avstralija sklenile protikitajsko zavezništvo z imenom Aukus. Foto: Reuters

Kot piše britanski spletni medij UnHerd, je francosko-grško zavezništvo mišljeno kot prvi korak k Macronovi evropski strateški avtonomiji (od Nata) pod francoskim pokroviteljstvom. Strateška avtonomija je v veliki meri odgovor na ameriško strateško preusmeritev iz Evrope v Kitajsko in Tihi ocean.

Bidnov blagoslov francosko-grškemu zavezništvu?

Omenjeni britanski medij tudi piše, da so morda francoske poteze usklajene z Bidnovo administracijo. Torej, da je Biden vlogo zadrževanja Erdoganove Turčije v vzhodnem Sredozemlju podelil Franciji, da bi se ZDA lažje osredotočile na tihooceansko območje. Na to med drugim nakazujejo tesni grško-ameriški stiki na vojaškem področju.

Poleg tega ZDA pomagajo Grčiji pri njenem sklepanju diplomatskih in vojaških zavezništev z bližnjevzhodnimi državami, kot so Egipt, Združeni arabski emirati, Izrael in Savdska Arabija, ki jih združuje antipatija do Erdogana.