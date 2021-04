Nasilje v getih, muslimanski terorizem, prirejanje zgodovine … Nekateri upokojeni francoski generali menijo, da je država na poti v državljansko vojno, kar so tudi zapisali v javnem pismu vladi. Medtem ko Emmanuel Macron grozi vsem, ki so se ali pa se bodo podpisali pod pismo generalov, voditeljica največje opozicijske stranke Marie Le Pen upokojene generale javno podpira.

"Kdo bi si pred desetimi leti predstavljal, da sredi dneva nekdo učitelju odseka glavo?" je v javnem pismu vladi zapisalo 25 upokojenih francoskih generalov, poroča France24. Generali vlado opozarjajo, da Francija vse hitreje tone v državljansko vojno. "Islamistične horde so okupirale določene dele države, kamor Francozi sploh več ne gredo," menijo generali, ki krivdo za dogajanje pripisujejo tudi francoski vladi, ker ne zna "udariti po mizi" in se ustrezno odzvati na dogajanje.

Potvarjanje zgodovine

"Če vlada ne bo hitro ukrepala, bo kmalu sledila državljanska vojna z na tisoče mrtvimi," menijo generali, ki jih motijo tudi otroci priseljencev, ki so odrasli v Franciji in so državljani z vsemi pravicami. Generali jim očitajo, da s potvarjanjem zgodovinskih dejstev o kolonializmu in rasizmu Francijo delijo na dva dela ter ustvarjajo nezaupanje in sovraštvo med skupnostmi.

Macron ostro nad generale

Francoski predsednik Emmanuel Macron je ob podpori levih strank obsodil pismo upokojenih generalov in napovedal sankcije za vse aktivne državne uslužbence, ki bi se podpisali pod pismo. Državne institucije pismo zavračajo kot nepomembno ter v javnosti poudarjajo, da je francoska vojska zvesta demokraciji in da podpisniki pisma nimajo nobene prave moči in vpliva.

Bitka za Francijo

Nasprotno pa pismo generalov podpira vodja največje opozicijske stranke Marie Le Pen, ki je glede na raziskave javnega mnenja najresnejša konkurenca Macronu na prihodnjih predsedniških volitvah. Le Penova je generalom čestitala za njihov pogum in jih pozvala, da se skupaj podajo v bitko za Francijo.

Vojaki se oglasijo poredko

Francoska vojska sicer le poredko komentira dogajanje v državi, še redkeje pa aktivno posega v politično dogajanje. Nekateri francoski analitiki zato opozarjajo, da je pismo začetek volilne kampanje nekdanjega generala Pierra de Villiersa, ki se že nekaj časa omenja kot potencialni kandidat na francoskih predsedniških volitvah.