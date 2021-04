Obveščevalci in analitiki razkrili, kdo bi zmagal v spopadu med Rusi in Ukrajinci #video

Več kot sto tisoč vojakov ruske vojske je ta teden sodelovalo na vojaški vaji na meji z Ukrajino. Medtem ko so Zahodne sile Rusijo pozivale k umiku vojske, je v Ukrajini naraščala bojazen pred morebitno rusko invazijo. Najhujši strahovi se na koncu niso uresničili in Moskva je včeraj po koncu vojaških vaj pričela vojsko umikati z meje.

Kaj pa bi se zgodilo, če bi se napovedi Ukrajine o invaziji Rusije uresničile? Kdo bi zmagal? Pri spletnih medijih Business Insider in Politico so za mnenje povprašali vojaškega obveščevalca zveze Nato in druge vire iz zahodnih držav, ki ni niso želeli biti imenovani.

Ruska vojska med vojaškimi vajami ob meji z Ukrajino Foto: Reuters

Rusija bi težko ponovila "blitzkrieg" iz leta 2014, ko so ruske specialne enote ob sodelovanju lokalnih milic v kratkem času zavzele Krim in nadzorovale večino meje med državama. Ukrajina je od leta 2014 posodobila vojsko, ki je do takrat temeljila na več desetletij stari opremi iz Sovjetske zveze. Danes ima ukrajinska vojska sodobno opremo, ki so jo kupili od članic Nata, predvsem ZDA, in posledično lahko Ukrajinci bolje kljubujejo ruski vojski.

Ukrajina je lani tako zapravila za vojsko pet milijard dolarjev, kar je dvakrat več kot leta 2014. Za primerjavo, ruski vojaški proračun se giblje okoli 65 milijard dolarjev letno.

Ukrajina ima danes 2.430 tankov, 11.435 vojaških oklepnih vozil in 4.465 kosov artilerijskega orožja. Na drugi strani meje imajo Rusi 13 tisoč tankov, 27.100 vojaških oklepnih vozil in 4.465 kosov artilerijskega orožja.

Ruska vojska med vojaškimi vajami ob meji z Ukrajino Foto: Reuters

Ukrajina ima sedaj sedem let izkušenj bojevanja z Rusi, predvsem iz pokrajine Donbass, kjer je življenje v tem času izgubilo že več kot deset tisoč Ukrajincev. Ukrajinski vojaki so posledično pridobili veliko izkušenj in so tudi zelo motivirani, ker branijo domovino. Ukrajina ima sicer trenutno 255 tisoč aktivnih vojakov in 900 tisoč rezervistov. Rusija pa okoli milijon aktivnih vojakov in dva milijona rezervistov.

Ukrajinski tanki na meji z Rusijo Foto: Reuters

Rusija bi najverjetneje kljub vsemu v primeru neposredne invazije porazila ukrajinsko vojsko. Zaradi veliko številčnejše vojske, letalstva in mornarice bi hitro uničili ključne infrastrukturne povezave znotraj države, kar bi ukrajinski vojski zelo otežilo obrambo. Ukrajinci so sicer v zadnjih letih na meji postavili močno obrambno linijo, ki bi zdržala pritisk Rusov nekaj časa, vendar brez podpore iz notranjosti države odpor ne bi trajal dolgo.

Ukrajinska vojaška patrulja na meji z Rusijo Foto: Reuters

Zaradi dogajanja na meji je Ukrajina pozvala Nato, naj jo čim hitreje sprejmejo v zavezništvo. Odziv posameznih članic Nata, predvsem ZDA, je bil pozitiven, čeprav nobenih uradnih rokov še niso dogovorili. Nekateri ukrajinski novinarji za to krivijo predvsem politično vodstvo, ki mu očitajo, da ni sposobno sprejemati odločitev.

"Naši problemi glede priprav na vojno so, da država ni sposobna pripraviti načrta obrambe, politiki ne znajo zorganizirati zmogljivosti in ne znamo privabiti dovolj pametnih ljudi, ki jih potrebujemo za učinkovit odziv," je za Politico komentiral ukrajinski novinar Mykola Vorobiov.

Rusija začela umik vojakov z meje z Ukrajino

Rusija je danes začela umik svojih vojakov, ki so bili na vajah v bližini meje z Ukrajino. To bi lahko prineslo določeno umiritev napetosti v regiji. "Triindvajsetega aprila so se sile južnega vojaškega okrožja in letalske sile, ki so sodelovale na vajah, začele vračati v stalna oporišča," je danes sporočilo rusko obrambno ministrstvo. Umik naj bi končali do prvega maja.

Na vadišču Opuk na Krimskem polotoku se bojne ladje, na katere se vkrcavajo vojaki in oprema, pripravljajo na odhod. Opremo bodo prepeljali tudi z vlaki in letali. Samo od tam bodo umaknili okoli deset tisoč vojakov in 1.200 kosov vojaške opreme. Umikajo tudi bojna letala, ki so sodelovala na vajah.

Umik vojakov v stalna oporišča je v četrtek napovedal ruski obrambni minister Sergej Šojgu med obiskom na Krimu, odlok o umiku pa je začel veljati danes. Šojgu je pojasnil, da vojake umikajo, ker so dosegli cilje vojaške vaje.

Ukrajina in zveza Nato sta napoved umika pozdravili. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da zmanjšanje ruskih sil na ukrajinskih mejah sorazmerno zmanjšuje napetosti. STA