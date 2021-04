Rusija bo v petek začela umikati vojake, ki so bili nameščeni v bližini meje z Ukrajino

Ruski obrambni minister Sergej Šojgu je danes ocenil, da so dosegli cilje vojaške vaje in da bodo vojake v petek začeli premeščati nazaj v njihova stalna oporišča. Minister je sicer danes odpotoval na polotok Krim, kjer so potekale vojaške vaje z več kot 10.000 vojaki in 40 bojnimi ladjami. Ukrajina in zveza Nato sta pozdravili umik ruskih vojakov.

"Ocenjujem, da smo dosegli cilj hitrega pregleda," je dejal Šojgu glede vojakov, ki so bili na vajah na zahodu in jugu Rusije v bližini meje z Ukrajino. Kot je dodal, se bodo pripadniki v petek začeli vračati v svoja stalna oporišča, poroča ruska tiskovna agencija Tass.

Šojgu je sicer odpotoval na Krim v času zaostritve odnosov z Zahodom zaradi krepitve vojaške prisotnosti ob meji z Ukrajino. Rusija trenutno izvaja več vojaških vaj, med drugim na območju Krima, ki si ga je Rusija priključila leta 2014. V torek je več kot 20 vojaških ladij sodelovalo v vaji na Črnem morju skupaj z zračnimi silami. Med drugim so vadili obrambo proti sovražnim zračnim napadom s pomočjo elektronskih sistemov.

Rusija namerava sicer zaradi vojaških vaj zapreti določene dele Črnega morja v bližini Krimskega polotoka do predvidoma oktobra. To bi lahko vplivalo na ukrajinska pristanišča v Azovskem morju, saj promet poteka skozi Kerško ožino mimo Krima. Evropska unija je to označila za zelo zaskrbljujoč razvoj, podobno je zaskrbljenost izrazila zveza Nato, ki je pozvala Rusijo k zagotovitvi prostega dostopa do ukrajinskih pristanišč.

Odnosi so se dodatno zaostrili, potem ko je Rusija v bližino meje z Ukrajino poslala več deset tisoč vojakov. Šojgu je to označil za vojaško vajo v odgovor na grozilna Natova dejanja. Kot je še povedal danes, so vojaki pokazali svojo sposobnost braniti državo. Zato so lahko tudi zaključili vajo.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je pozdravil umik ruskih vojakov. Foto: Reuters

Zelenski pozdravil umik

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je pozdravil umik ruskih vojakov. "Zmanjšanje sil na naših mejah sorazmerno zmanjšuje napetosti. Ukrajina je vedno oprezna, pozdravlja pa vsak korak k zmanjšanju vojaške prisotnosti in umirjanja razmer v Donbasu. Ukrajina si želi mir," je poudaril. Zahvalil se je tudi mednarodnim partnerjem za podporo.

Umik so pozdravili tudi v zvezi Nato. "Nato ostaja oprezen, še naprej bomo pozorno spremljali neutemeljeno rusko krepitev vojaških sil v in okoli Ukrajine," je povedal predstavnik zavezništva, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Če želi predsednik Zelenski začeti popravljati odnose, to seveda pozdravljamo," pravi Vladimir Putin. Foto: Reuters

"Če želi predsednik Zelenski začeti popravljati odnose, to seveda pozdravljamo"

Ruski predsednik Vladimir Putin je ob tem dejal, da je kadarkoli pripravljen sprejeti Zelenskega v Moskvi. "Če želi predsednik Zelenski začeti popravljati odnose, to seveda pozdravljamo," je povedal. Poudaril je, da mora ukrajinski predsednik najprej govoriti z voditelji separatističnih regij Doneck in Lugansk, če želi rešiti težave, ki izvirajo iz bojev na vzhodu Ukrajine.

Zelenski je nedavno povabil Putina na pogovore na vzhodu svoje države.