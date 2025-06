Ruslan Tsalikov, do leta 2024 drugi najvplivnejši človek na obrambnem ministrstvu Ruske federacije, ki je imel dostop do tako rekoč največjih vojaških skrivnosti Rusije, je zaradi izredne nepazljivosti in neupoštevanja strogih pravil povzročil enega najresnejših varnostnih incidentov v Rusiji, trdi Mihail Hodorkovski, nekoč najbogatejši Rus ter član ruske podjetniške in politične elite, danes pa eden od najglasnejših kritikov režima ruskega predsednika Vladimirja Putina.

Kdo je Ruslan Tsalikov?

Oseminšestdesetletni Ruslan Tsalikov je bil med novembrom 2012 in junijem 2024 prvi namestnik ruskega obrambnega ministra Sergeja Šojguja. Njegov položaj, na katerega ga je imenoval (in ga z njega kasneje razrešil) ruski predsednik Vladimir Putin, je pomenil, da je bil Tsalikov drugi najvplivnejši človek na ruskem obrambnem ministrstvu in oseba, ki je imela dostop do tako rekoč vseh najbolj občutljivih podatkov o ruskih obrambnih zmogljivostih.

Kot razkriva Dossier Center, organizacija, ki sledi vplivnim osebam v sferi Vladimirja Putina in ki jo je ustanovil nekdanji ruski tajkun in nekoč najbogatejši Rus Mihail Hodorkovski, je Tsalikov na obrambnem ministrstvu skrbel za področji, ki sta bili ministru Šojguju, sicer velikemu prijatelju ruskega predsednika Vladimirja Putina, najpomembnejši – finance in odnose z javnostmi.

Tsalikove uradne pristojnosti na ministrstvu za obrambo so tako vključevale bdenje nad ruskim obrambnim proračunom in upravljanje premoženja ministrstva, informacijsko politiko ministrstva, pregled gradnje, del in popravil na ruskih obrambnih oziroma vojaških kapacitetah, pravne vidike delovanja ministrstva, bdenje nad delovanjem vojašnic ter še nekatera druga področja.

Tsalikov (levo) je bil po navedbah organizacije Dossier Center neuradno tudi Šojgujev (desno) osebni piarovec, sam pa se nikoli ni pretirano javno izpostavljal. Foto: Profimedia

Fotografija, ki ne bi smela nikoli pobegniti v javnost

Prostori sedeža ruskega obrambnega ministrstva, kjer je bil zaposlen Ruslan Tsalikov, po navedbah Dossier Centra veljajo za "varno" območje, kjer poteka rokovanje z ruskimi strogo zaupnimi dokumenti. Eno od glavnih pravil na sedežu ruskega ministrstva za obrambo je, da zaposleni v prostore, kjer delajo, ne smejo prinašati osebnih elektronskih naprav. Za komunikacijo naj bi uporabljali mobilne telefone s šifrirano povezavo, ki jih je izdajalo rusko ministrstvo za obrambo, in druge šifrirane metode komunikacije, ki so jih odobrili v Kremlju.

Kot razkriva Dossier Center, na družbenem omrežju X pa je to objavil tudi Mihail Hodorkovski, se Ruslan Tsalikov tega zelo pomembnega pravila ni držal, prav tako tudi ne nekateri njegovi podrejeni.

To po prepričanju Hodorkovskega in njegove organizacije razkriva fotografija iz leta 2014, ki so jo pridobil od neimenovanih virov. Fotografija prikazuje Tsalikova v njegovi pisarni na ruskem ministrstvu za obrambo, na njegovi mizi pa je bil na polnilni kabel, priključen njegov osebni pametni telefon Apple iPhone.

Ruslan Tsalikov leta 2014 v svoji pisarni na sedežu ruskega ministrstva za obrambo Foto: Dossier Center / Mihail Hodorkovski

Fotografijo je vir Dossier Centra po navedbah organizacije pridobil neposredno iz Tsalikove shrambe v Applovem oblaku iCloud, ki je bil povezan z enim od njegovih uporabniških računov.

"Ta fotografija je dokaz, da je nekdo nepooblaščeno dostopal do naprav Ruslana Tsalikova. Fotografija ni javno dostopna, do zdaj ni bila še nikoli objavljena nikjer. Bila je v Applovem oblaku v računu, povezanim z e-poštnim naslovom ruslantsalikov@icloud.com."

Zakaj je to pomembno?

Zato, ker je ameriški tehnološki velikan Apple 22. junija 2023 Ruslana Tsalikova obvestil, da so politično motivirani storilci poskušali vdreti v njegov pametni telefon iPhone oziroma račune, povezane z njegovim Applovim pametnim telefonom.

Šlo je za vrsto posebnega obvestila, s katerim Apple "občutljivejše" uporabnike iPhonov, denimo politike ali novinarje, obvešča o zaznanih poskusih vdorov v njihove naprave s sofisticiranimi hekerskimi orodji, kot je Pegasus izraelskega podjetja NSO Group, ki ga omenja tudi Dossier Center. Organizacija sicer ne trdi, da so Tsalikova poskusili napasti prav s to programsko opremo.

Čeprav je Tsalikov svoj pametni telefon iPhone za napravo znamke Samsung zamenjal ob koncu aprila 2023, slaba dva meseca pred prejetim opozorilom Appla, je imel z novim pametnim telefonom še naprej povezane določene iste uporabniške račune.

Kdo je Mihail Hodorkovski, ustanovitelj Dossier Centra in "najglasnejši Putinov kritik na svetu"?



Medij The Economist je Hodorkovskega pred časom označil za najglasnejšega Putinovega kritika v izgnanstvu. Foto: Reuters Danes 62-letni Mihail Hodorkovski, ustanovitelj organizacije Dossier Center, je svojo podjetniško pot začel še v Sovjetski zvezi, kjer je bil tudi vpliven član Komsomola oziroma Zveze komunistične mladine. Prek različnih političnih položajev in potez ter podjetniških prevzemov je kasneje postal lastnik družbe Yukos, nekoč največjega naftnega podjetja v Rusiji, in na krilih družbe postal tudi najbogatejši Rus.



Leta 2003, ko je bila vrednost njegovega premoženja ocenjena na skoraj 15 milijard evrov, bil je tudi 16. najbogatejši človek na svetu, je padel v nemilost pri ruskem predsedniku Vladimirju Putinu. Hodorkovskega so ruske oblasti aretirale ter mu naprtile domnevno poslovno goljufijo in utajo davkov, povezani s podjetjem Yukos.



Bil je obsojen na zaporno kazen, za rešetkami je preživel kar deset let. Nato se je preselil v Švico in kasneje v London, kjer živi v izgnanstvu – v Rusiji namreč velja za persono non grata, leta 2022, po začetku vojne v Ukrajini, pa so ga razglasili tudi za tujega agenta.



Sam že leta trdi, da je bil v domovini žrtev političnega pregona, ker si je upal biti večkrat javno kritičen do ruskih oblasti in še posebej do ruskega predsednika Vladimirja Putina.

Človek, ki se ne drži zelo strogih pravil, je idealna tarča hekerjev

Mihail Hodorkovski in organizacija Dossier Center so prepričani, da je bil Ruslan Tsalikov eden od najšibkejših členov varovanja ruskih državnih skrivnosti, predvsem skrivnosti, povezanih z ruskim obrambnim ministrstvom, saj je večkrat ravnal nepazljivo in neodgovorno.

Ob tem, da je v prostore ruskega obrambnega ministrstva kljub temu, da to ni bilo dovoljeno, prinašal osebne elektronske naprave in pametni telefon iPhone v prostorih ministrstva uporabljal še skoraj dva meseca po tem, ko je marca 2023 začela veljati prepoved uporabe Applovih pametnih telefonov v vseh ruskih vladnih poslopjih, je v službene namene uporabljal še druge nedovoljene načine komunikacije.

Pri Dossier Centru verjamejo, da so neznani hekerji Ruslanu Tsalikovu v elektronske naprave vdrli že pred več leti in njegovim komunikacijam prisluškovali zelo dolgo. Foto: Profimedia

Leta 2020 so ga po navedbah Dossier Centra med drugim ujeli, da je datoteke na uradne naslove ruskega obrambnega ministrstva in ruskih oboroženih sil pošiljal prek komercialne storitve Yandex Disk, ki je ruska alternativa oblakom, kot so Google Drive, Dropbox ali iCloud.

Njegovi podrejeni so po trditvah Hodorkovskega na delo na rusko obrambno ministrstvo medtem na skrivaj prinašali dodatne mobilne telefone – "svojega" so oddali ob vstopu na sedež ministrstva – in o službenih zadevah komunicirali pred aplikacije WhatsApp, ki jo upravlja ameriško tehnološko podjetje Meta.

Kakšne so bile posledice?

Dossier Center in Hodorkovski nekdanjega namestnika ruskega obrambnega ministra Tsalikova povezujeta z več pobegi zaupnih ruskih obrambnih dokumentov v javnost, v prvi vrsti pa z nedavnim razkritjem podatkov in načrtov ruskih jedrskih kapacitet, ki sta jih maja letos objavila nemški medij Der Spiegel in dansko združenje raziskovalnih novinarjev Danwatch.

Leta 2024 so se na javno dostopnih strežnikih zasebnih podjetij v Rusiji znašli tudi strogo zaupni dokumenti ruskega obrambnega ministrstva, ki so bili povezani z objekti 12. direktorata ministrstva za obrambo Rusije in strateških raketnih sil, ki so vključene v tako imenovani jedrski ščit.

Neodgovornost Ruslana Tsalikova in njegovih podrejenih, ki naj bi pogosto posnemali njegovo neupoštevanje pravil o nedovoljenih načinih komunikacije na ministrstvo za obrambo, je morda ogrozila skrivnosti ruskega jedrskega ščita, menijo v organizaciji Dossier Center. Foto: Twitter/@CanadianKitty1

Preiskavo pobega teh podatkov je razkril v Parizu živeči ruski politični aktivist in borec za človekove pravice Vladimir Osečki in krivdo zanj naprtil tako Tsalikovu kot drugemu namestniku ruskega obrambnega ministrstva Timurju Ivanovu. Ta je bil 23. aprila 2024 sicer aretiran, ker naj bi bil vpleten v korupcijski škandal, ki je pretresel rusko obrambno ministrstvo, in kasneje obtožen izdaje ruskih državnih skrivnosti.

Tsalikov se je hujši kazni za nepazljivost očitno izognil

Posledice korupcijske afere je na lastni koži občutil tudi Ruslan Tsalikov, ki ga je dva meseca pozneje, junija 2024, ruski predsednik Vladimir Putin razrešil s položaja prvega namestnika obrambnega ministra. Ministrstvo je že mesec dni pred tem sicer zapustil tudi Šojgu, Putin ga je zamenjal z Andrejem Belousovom.

Dossier Center poroča, da jo je Tsalikov glede na to, kako nepazljivo je ravnal med delom na obrambnem ministrstvu, skoraj zagotovo pa je povzročil tudi katastrofalen varnostni incident, odnesel razmeroma brez posledic.

Po slovesu od obrambnega ministrstva je kandidiral in bil izvoljen za poslanca v parlamentu avtonomne republike Ruske Federacije Tuva v Sibiriji. Nato naj bi se nadejal celo položaja senatorja v tako imenovanem Svetu federacije oziroma zgornjem domu Zvezne skupščine Rusije v Moskvi, a se mu ta želja na koncu ni uresničila, še piše Dossier Center.