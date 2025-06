Ruski minister za gospodarski razvoj Maksim Rešetnikov je na mednarodnem gospodarskem forumu v Sankt Peterburgu opozoril, da je rusko gospodarsko na robu recesije. Kljub pretekli rasti, ki jo je poganjala predvsem vojaška oziroma obrambna industrija in je bila posledica vojne v Ukrajini, se država zdaj sooča z visokimi obrestnimi merami, upočasnitvijo industrije in trdovratno inflacijo.

Vse je odvisno od odločitev Rusije, pravi minister

"Mislim, da smo na robu recesije. Zdaj je vse odvisno od naših odločitev. Ruska centralna banka bi morala našemu gospodarstvu pokazati malo ljubezni," je ruski minister za gospodarski razvoj Maksim Rešetnikov povedal novinarjem na drugi dan mednarodnega gospodarskega foruma v Sankt Peterburgu.

Po besedah Rešetnikova trenutno obstaja več kazalnikov, po katerih je mogoče sklepati, da ruskemu gospodarstvu grozi upad aktivnosti, med drugim slabo poslovno razpoloženje v Rusiji.

Mednarodni gospodarski forum tradicionalno poteka v Sankt Peterburgu. Foto: Reuters

Obrestne mere visoke, inflacija daleč od ciljev

Opozorilo ruskega ministra za gospodarski razvoj sicer prihaja v času, ko je Rusija v primežu zelo visokih obrestnih mer. Ruska centralna banka je ključno obrestno mero oktobra lani namreč dvignila na kar 21 odstotkov, kar je bila najvišja raven v zadnjih dveh desetletjih. Junija letos jo je nato znižala za le eno odstotno točko na 20 odstotkov.

Visoka je v Rusiji zaradi velike proračunske porabe in primanjkljaja delovne sile še vedno tudi letna inflacija, je poročala tiskovna agencija AFP. Maja letos je sicer prvič po februarju padla pod deset odstotkov, a je z 9,9 odstotka še vedno več kot dvakratnik pričakovanj ruske centralne banke, ki si jo je prizadevala omejiti na le štiri odstotke.

Rusija bo po ocenah ekonomistov za obrambo v letu 2025 namenila kar 40 odstotkov več proračunskih sredstev kot leta 2021 oziroma skoraj sedem odstotkov državnega BDP. Foto: Guliverimage

Gospodarstvo je cvetelo, a to je bila posledica rekordnega vlaganja v obrambno industrijo

Ruske oblasti so za leti 2023 in 2024 poročale o močni gospodarski rasti, ki pa je bila po oceni mnogih ekonomistov predvsem rezultat rekordnega državnega vlaganja v obrambno industrijo, to pa je bila posledica potreb ruske vojne v Ukrajini.

Takšna gospodarska rast, ki jo napihujejo vojne razmere, je po mnenju ekonomistov dolgoročno nevzdržna in ne odraža dejanske produktivnosti gospodarstva v vseh panogah, ne le obrambni, poroča AFP.