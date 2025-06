Opozorilo iz Nemčije: Motili smo se o Putinovi vojni. V ozadju je nekaj večjega.

Mnogi na Zahodu verjamejo, da je ruska invazija Ukrajine zgolj Putinova vojna, ruski državljani in državljanke pa je pravzaprav ne podpirajo, a to je napačno razmišljanje, opozarja šef nemške zunanje obveščevalne službe (BND) Bruno Kahl. Prepričan je, da je stanje v resnici ravno obratno in da večina Rusov trdno stoji za odločitvijo ruskega predsednika, da se Rusija zaplete v vojno s sosednjo državo.