Večina Rusov kot najbolj sovražno državo do Rusije ne dojema več ZDA ali Ukrajine, temveč Nemčijo, razkriva anketa med ruskimi državljani, ki jo je izvedel neodvisni moskovski inštitut za javnomnenjske raziskave Levada. Združene države Amerike, dolgoletni ruski sovražnik številka ena, po mnenju vprašanih zdaj niso uvrščene niti med vodilne tri sovražne države.

Nemčija v petih letih na lestvici sovražnosti do Rusije pridobila ogromno mest

Izsledki raziskave, ki jo je inštitut Levada – ker ta nima povezav s Kremljem, je v Rusiji vpisan v register organizacij, ki delujejo kot tuji agenti – objavil v uradnem kanalu v komunikacijski aplikaciji Telegram (vir), kažejo, da Nemčijo kot največjo sovražnico Rusiji vidi kar 55 odstotkov državljanov in državljank Rusije, ki so sodelovali v anketi inštituta.

Gre za ogromen preobrat. Od podobne raziskave maja 2020 je Nemčija namreč pridobila kar 40 odstotnih točk. Takrat jo je kot neprijateljsko oziroma odkrito sovražno državo namreč videlo le okrog deset odstotkov Rusov in Rusinj.

Zakaj Rusi Nemce nenadoma vidijo kot velike sovražnike?

Nemški kancler Friedrich Merz je bil večkrat odkrito kritičen do ruske invazije Ukrajine. Napadeni državi je še pred nastopom položaja obljubljal nadaljevanje pomoči, to obljubo pa je po prevzemu kanclerske funkcije tudi uresničil. Foto: Guliverimage

Med poglavitnimi razlogi, zakaj je Nemčija v očeh mnogih Rusov zdaj postala državna sovražnica številka ena, so najverjetneje zaveza novega nemškega kanclerja Friedricha Merza, da bo Nemčija še naprej tudi z orožjem pomagala Ukrajini v njenem odvračanju ruske invazije, nove velike naložbe Nemčije v obrambno industrijo in pa opozorila številnih nemških vojaških strokovnjakov na domnevne priprave Rusije na napad na katero od članic zveze Nato do konca tega desetletja.

Združene države Amerike niso več niti med top tri

ZDA, ki so bile na vrhu seznama največjih sovražnic Rusije sodeč po anketah med tamkajšnjim prebivalstvom kar dve desetletji, sedaj niso več uvrščene niti med prvo trojico.

Če je Združene države Amerike kot sovražno državo glede na raziskavo inšiututa Levada še lani dojemalo kar 76 odstotkov anketirancev, je delež po tem, ko je predsednik ZDA postal Donald Trump, ki je znan po relativno spravljivi drži do ruskega predsednika Putina, maja letos padel na zgolj 40 odstotkov.

Čeprav ga je v zadnjih tednih večkrat kritiziral in pozival, naj konča napade v Ukrajini, je Trump večkrat ponovil tudi, da ima z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom zelo dober odnos. Foto: Guliverimage

Med tremi najbolj sovražnimi državami še Združeno kraljestvo in Ukrajina

Združeno kraljestvo kot sovražno državo glede na anketo Levade vidi 49 odstotkov Rusov, kar pomeni, da je trenutno na drugem mestu seznama do Rusije najbolj neprijateljskih držav, Ukrajino, s katero je Rusija v vojni že skoraj tri leta in pol, pa 43 odstotkov Rusov.

Med največjimi prijatelji so diktatorji

Največja prijateljica Rusije je sodeč po raziskavi, ki jo je inštitut Levada izvedel med 22. in 28. majem letos, v njej pa je sodelovalo nekaj več kot 1.600 polnoletnih Rusov in Rusinj, Belorusija z diktatorjem Aleksandrom Lukašenkom na čelu. Belorusijo kot najbolj prijateljsko državo do Rusije vidi kar 80 odstotkov sodelujočih v anketi.

Belorusiji sledijo Kitajska s približno 66 odstotki odobravajočih glasov, Kazahstan s 36 odstotki, Indija z 32 odstotki in Severna Koreja s 30 odstotki.