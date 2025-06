Mike Martin je poslanec liberalnih demokratov v britanskem parlamentu od lanskih volitev. Kot poslanec je član parlamentarnega odbora za obrambo in skupnega odbora za nacionalno varnostno strategijo.

V preteklosti je bil nekaj let častnik v britanski teritorialni obrambi. Na koncu se je povzpel do čina stotnika. Sodeloval je tudi v vojni v Afganistanu.

Martin je velik zagovornik britanske podpori Ukrajini. Prepričan je, da so ZDA nezanesljiv zaveznik, ko gre za varnost Velike Britanije in Evrope. Za Nato trdi, da je mrtev, a dodaja, da je še vedno čas za izgradnjo pravega evropskega zavezništva – za nekakšno novo evropsko atlantsko zavezništvo.

V nedavnem radijskem intervjuju za enega od britanskih radiev je Martin dejal, da bo (britanska) vlada vedno govorila, da so ZDA njihov največji zaveznik in da se na vso moč posvečajo obrambi Evrope, čeprav ameriški uradniki govorijo drugače.

