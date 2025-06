Svarilo iz Nemčije: Pojma nimate, kaj v resnici naklepa Rusija

Nemški kancler Friedrich Merz je po nedavnem obisku pri predsedniku ZDA Donaldu Trumpu v Beli hiši in srečanjih z ameriškimi zakonodajalci v Washingtonu razkril, da nekateri senatorji ne razumejo razsežnosti oboroževanja Rusije, zato jih je prosil, naj temu namenijo več pozornosti. Njegove besede odzvanjajo pretekla opozorila več strokovnjakov za obrambo, da se Rusija morda pripravlja na napad na katero od članic zveze Nato še pred iztekom tega desetletja.

Kancler ostro o obveščenosti senatorjev ZDA o ruskem oboroževanju

Friedrich Merz, ki se je po prihodu iz Združenih držav Amerike v petek mudil na poslovni konferenci v Berlinu, je tam dejal, da je po pogovorih z več ameriškimi senatorji ugotovil, da "je jasno, da v resnici nimajo pojma, kaj se trenutno dogaja v Rusiji", s čimer je mislil na pospešeno rusko oboroževanje.

Nemški kancler Friedrich Merz je srečanje z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom označil za uspešno. Foto: Reuters

Nemški kancler ameriških senatorjev, s katerimi je govoril o zadevi, ni naštel poimensko. Dejal pa je, da jih je prosil, naj se poglobijo v problematiko ruskega oboroževanja, je poročala tiskovna agencija Reuters.

Rusija v orožje toliko ni vlagala že od hladne vojne

Kot navaja Reuters, Rusija vlaganju v obrambno industrijo, natančneje proizvodnjo orožja, namenja tolikšen delež proračunskih sredstev, kot ga je nazadnje njena "predhodnica" Sovjetska zveza še v času hladne vojne.

Ker tudi to ni dovolj za oboroževalne apetite Kremlja, je Rusija dogovore o dobavi orožja po invaziji Ukrajine, ki se ni izšla po njihovih načrtih, sklenila tudi z Iranom, ki Rusiji zagotavlja predvsem brezpilotna letala shahed, in Severno Korejo, od katere Rusija kupuje strelivo. Severna Koreja je Rusiji poslala tudi več balističnih raket in več tisoč vojakov.

Rusija je obrambni proračun za leto 2025 glede na preteklo leto dvignila za kar 25 odstotkov. Foto: Reuters

Več opozoril, da se Rusija morda pripravlja na neposreden obračun z zvezo Nato

V zadnjem letu je na rusko intenzivno oboroževanje, ki bi lahko pomenilo, da se Rusija pripravlja na obračun z zvezo Nato oziroma na napad na katero od članic severnoatlantskega obrambnega zavezništva, sicer opozorilo več strokovnjakov za obrambo in geopolitiko.

Ena od tarč Rusije bi lahko po tako imenovanem narvskem scenariju postala Estonija, natančneje mesto Narva, ki leži tik ob meji z Rusijo, večina prebivalcev mesta pa ima ruske korenine, zato bi ga Rusija lahko poskusila "osvoboditi" na enak način kot Donbas v Ukrajini, so opozorili. Estoniji oziroma nasploh vsem državam Baltika, ki jih je med hladno vojno okupirala Sovjetska zveza, so v zadnjih treh letih sicer že večkrat grozili vplivni ruski politiki in propagandisti.

Več evropskih držav - sploh tiste, ki mejijo na Rusijo ali Belorusijo, med drugim Poljska, Litva, Norveška, Finska - se je v zadnjem letu začelo intenzivno pripravljati na odvračanje morebitnih ruskih napadov. Foto: Guliverimage

Nemški strokovnjaki so letos omenjali tudi "zadnje poletje miru" in pretehtavali možnost, da Rusija v Evropi ob ukrajinski kmalu odpre še eno fronto. Pojavljala so se tudi opozorila, da se ruski predsednik Vladimi Putin v resnici "ne boji zveze Nato".

Vplivni Rusi nenehno grozijo z napadom na države zveze Nato, a uradna stališča Kremlja so drugačna

Rusija opozorila zahodnih strokovnjakov, da se pripravlja na morebiten napad na katero od članic zveze Nato, sicer zanika.

V Kremlju kljub nenehnim grožnjam njihovih propagandistov in vplivnih politikov, uperjenih proti Zahodu in zvezi Nato, vztrajajo, da so vsa sredstva, vložena v obrambo, namenjena izključno doseganju ruskih ciljev v Ukrajini in zagotavljanju varnosti pred Zahodom, ki ga sami dojemajo kot grožnjo.