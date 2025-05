Evropa pred rusko invazijo? "Putin se ne boji Nata."

Mir po drugi svetovni vojni v Evropi, ki so ga Evropejci uživali dolgih 77 let, od leta 1945 do ruskega napada na Ukrajino leta 2022, je temeljil na strahu pred uporabo jedrskega orožja, piše Edward Luttwak v britanskem mediju Unherd.

Je Nato februarja 2022 odpovedal?

Ko je ruski predsednik Vladimir Putin 24. februarja 2022 sprožil vsesplošno vojno, po Luttwakovem mnenju ni odpovedalo jedrsko odvračanje, ki je bilo podlaga za 77 let miru, ampak je odpovedal Nato in vlade držav članice.

Omenjenim vladam v dnevih pred ruskim napadom ni uspelo z besedami in dejanji potrditi odvračalnega duha, je prepričan Luttwak.

Napake Bidnove administracije?

"Pravzaprav bi lahko trdili, da je Bidnova administracija nevede sprožila rusko eskalacijo, ko je na zahtevo vedno napačne Cie, ki je napovedovala hiter padec mesta, evakuirala ameriško diplomatsko predstavništvo v Kijevu. To pa je posledično sprožilo množičen beg drugih zahodnih (in bližnjevzhodnih) diplomatov," trdi vojaški strokovnjak.

Je neodločen odziv držav članic Nata Putina leta 2022 spodbudil k napadu na Ukrajino? Tako vsaj meni Edward Luttwak. Foto: Guliverimage

"Še huje, nemška vlada je Bidnovo neumno potezo poskušala prekositi z izjavo, da ne bo ustavila podvojitve uvoza plina iz Rusije za Severni tok II, četudi bi v Ukrajini prišlo do 'nekakšnega incidenta'. Za nemško govorečega Putina je bila to velika zelena luč za invazijo."

Putinova postmoderna invazija

Rusi so 24. februarja po Luttwakovem mnenju začeli nekakšno postmoderno invazijo, ki se ni zanašala na ognjeno moč, ampak na mogočne podobe neskončnih kolon oklepnih vozil.

"Ko je ta modna fantazija trčila z resničnostjo trmastih ukrajinskih branilcev, ki so zelo blizu streljali protitankovske rakete, so imeli voditelji Nata priložnost, da takoj ukrepajo. Lahko bi sklicali izredno sejo, na kateri bi zahtevali konec bojev in takojšnjo vrnitev na položaje pred bojem," trdi Luttwak.

Je Nato zamudil priložnost?

"Vendar do takšnega zasedanja ni prišlo, ker so se Kremlju želeli neposredno zoperstaviti le Britanci in nove članice Nata, ki so dolgo živele pod sovjetsko oblastjo. Bidnova administracija se je večinoma osredotočala na 'izogibanje eskalaciji', Francozi, Nemci in Italijani pa so kot običajno glasno zahtevali glas pri odločitvah Nata, medtem ko so, ko je bil na vrsti njihov govor, ponujali le floskule."

Vladimir Putin se ne boji Nata, je prepričan Edward Luttwak. Ta je bil rojen v Romuniji in je strokovnjak za mednarodne odnose, vojaške zadeve, vojaško zgodovino in geopolitiko. V svoji karieri je bil med drugim pripadnik izraelske vojske in svetovalec ameriške vojske. Foto: Reuters

Posledično še dandanes v Ukrajini divja vojna, je prepričan Luttwak. Poleg tega ZDA bolj kot Putin skrbi kitajski predsednik Ši Džinping. Ta naj bi se odkrito pripravljal na vojno, zaradi česar morajo ZDA preusmerjati pozornost iz Evrope na indijsko-pacifiško območje.

Kako dolgo bo jedrsko odvračanje še zadrževalo Putina?

"Morda je zdaj, ko je Evropa zapuščena ali vsaj nezadostno zaščitena in se ni pripravljena resno oborožiti, pravi čas, da se vprašamo: kako dolgo bo še zdržalo jedrsko odvračanje?" še piše Luttwak.