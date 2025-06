Po nedelji, ko je ukrajinska varnostna služba (SBU) z napadom na več oporišč ruskega vojaškega letalstva Rusiji zadala verjetno najbolj boleč povračilni udarec od začetka vojne v Ukrajini, se mnogi sprašujejo, kaj to pomeni za nadaljevanje konflikta. Ukrajina kritikom, ki so jo že odpisali, dokazuje, da niti približno ni zlomljena, meni strokovnjak za obrambo Damir Črnčec. Ilija Ponomarenko, verjetno najbolj znani ukrajinski vojni poročevalec, pa je nedeljsko akcijo medtem označil za prikaz zmožnosti SBU, da lahko tako rekoč izvede atentat na Putina.

Strehe tovornjakov so se odprle, iz njih pa je poletel roj dronov

Operacija Pajkova mreža, ki jo je v popolni tajnosti kar 18 mesecev snovala Ukrajinska varnostna služba (SBU), koordiniral pa jo je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski, je presenetila tako rekoč ves svet.

Droni, ki jih je Ukrajina uporabila za napade na ruske letalske baze. Foto: Reuters

Usklajen napad s skoraj 120 brezpilotnimi letali, ki jih je Ukrajina v bližino kar petih oporišč ruskega vojnega letalstva pretihotapila na tovornjakih z ladijskimi kontejnerji oziroma lesenimi mobilnimi hiškami s strehami, ki so se odprle na daljavo in izpustile roj dronov, je bil po navedbah SBU in Zelenskega ogromen uspeh.

Dvig drona iz strehe lesene hiške, ki je bila naložena na tovornjak v ruski regiji Irkutsk v neposredni bližini tamkajšnje letalske baze Belaja. Foto: Reuters

Po do zdaj znanih podatkih – SBU vseh podrobnosti operacije Pajkova mreža sicer še ni razkrila – je bilo samo v izvedbo nedeljskega napada vpletenih več kot sto posameznikov, saj je imel vsak dron svojega upravljavca, ki ga je prek očal, s katerimi je dron "vozil" iz prve osebe, natančno vodil do tarče.

Zadeli so več kot 40 izredno dragocenih letal, trdijo v SBU

Ukrajinska varnostna služba navaja, da je bilo v napadih na baze ruskega vojaškega letalstva v bližini mest Murmansk, Rjazan, Ivanovo, Irkutsk in Amur zadetih, močno poškodovanih ali uničenih več kot 40 bojnih in izvidniških letal.

Dim, ki se po ukrajinskem napadu dviguje iz letalske baze Belaja v bližini Irkutska, 1. 6. 2025. Foto: Posnetek zaslona

Nedeljski napad Ukrajine je brez primere, kar zadeva doseg ukrajinskega orožja na ruskem ozemlju. Na primer letalska baza Belaja v bližini Irkutska je več kot štiri tisoč kilometrov stran od frontne črte na vzhodu Ukrajine in je pravzaprav bližje Japonski kot Ukrajini.

Tarče so bili med drugim ruski strateški bombniki Tupoljev Tu-95, Tu-160 in Tu-22 M3 ter izredno dragoceno rusko izvidniško letalo A-50. SBU ocenjuje, da je ruskemu letalstvu zadala škodo v višini več kot šest milijard evrov. Po navedbah SBU je bilo zadetih 34 odstotkov ruskih strateških bombnikov, ki so parkirani v največjih oporiščih ruskega bojnega letalstva.

Insane. Footage shows Ukrainian drones at work deep inside Russian territory, obliterating Russian strategic aviation. pic.twitter.com/CiWPnqqmPC — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 1, 2025

Škoda sicer ne bo merjena zgolj v denarju, temveč tudi v ruski učinkovitosti na bojišču, saj zadetih letal, ki jih Rusija že tako rekoč od začetka invazije februarja 2022 uporablja za zračne napade na Ukrajino, ne bo preprosto nadomestiti.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je po izvedbi operacije Pajkova mreža čestital poveljniku SBU Vasilju Maljuku. Foto: Reuters

Črnčec: To je bila briljantna operacija. Ukrajina še zdaleč ni zlomljena.

Na nedeljski napad Ukrajinske varnostne službe na letalska oporišča v Rusiji se je v objavi na družbenem omrežju Facebook med drugim odzval slovenski strokovnjak za obrambo Damir Črnčec in izrazil mnenje, da Ukrajina z operacijo Pajkova mreža ni dosegla le pomembne strateške, temveč tudi propagandno zmago.

"Po treh letih in pol vojne Ukrajina ni zlomljena, ravno nasprotno: sposobna je tolči globoko v zaledje Rusije. Pri tem za razliko od Rusije ni napadla civilne infrastrukture, denimo letališča v Moskvi, temveč vojaške baze in vojaške cilje," je zapisal Črnčec.

Izrazil je tudi mnenje, da Ukrajina dokazuje, da lahko asimetrični pristop k napadom globoko v zaledju nasprotnika prinese ogromne rezultate. "Z relativno majhnim finančnim vložkom za vozila in drone so z uničenjem letal povzročili večstomilijonsko ali milijardno škodo. Poleg finančne škode so zmanjšali zmogljivosti ruskih strateških letalskih sil ter še enkrat dobro prizadeli prestiž in ugled ruske vojske, ki ni sposobna zavarovati svojih letališč," je zapisal.

Goreča letala v oporišču ruskega vojaškega letalstva Belaja. Foto: Posnetek zaslona

Na ruskem obrambnem ministrstvu so v nedeljo potrdili, da so se v petih regijah zgodili poskusi napadov na vojaška oporišča. Napadi na letalske baze v bližini mest Ivanovo, Rjazan in Amur so bili po navedbah ruskega obrambnega ministrstva sicer preprečeni s sistemi zračne obrambe, v bazah pri Murmansku in Irkutsku pa je "zagorelo nekaj letal". Rusija je ukrajinske napade na vojaško infrastrukturo sicer označila za teroristično dejanje.

Ukrajinski vojni poročevalec: SBU lahko očitno ubije Putina

Znani ukrajinski novinar za področje obrambe in vojni poročevalec Ilija Ponomarenko, ki je bil kmalu po začetku ruske invazije februarja 2022 eden od glavnih virov informacij o dogajanju v Ukrajini, je na družbenem omrežju X medtem izrazil mnenje, da je Ukrajinska varnostna služba z izvedbo operacije Pajkova mreža Rusiji pokazala, da lahko udari kjerkoli na njenem ozemlju.

"Če so ukrajinske posebne enote sposobne narediti to, kar so v nedeljo, to tako rekoč pomeni, da lahko ubijejo Putina," je zapisal Ponomarenko.

So, if Ukraine’s special services are capable of that, it essentially means they can kill Putin. — Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) June 1, 2025

"Ukrajina ne drži več nobenih kart." Mar res ne?

Ponomarenko se je na platformi X obregnil tudi ob kritike na račun Ukrajine, da se je nezmožna upirati Rusiji.

"To se zgodi, ko ponosna država, ki se brani pred napadom, ne posluša tistih, ki pravijo, da ima Ukrajina samo še šest mesecev, da Ukrajina ne drži več nobenih kart, da naj se predajo in dosežejo mir, ker Rusija ne more izgubiti, da naj se predajo, preden vse skupaj postane še slabše, in namesto tega najde način, da se bori nazaj in da poskusi zmagati, da lahko preživi. Še enkrat – zoperstavljanje nasilnežu deluje, zavzemanje za to, kar je prav, deluje, in pomoč Ukrajini pri odvračanju nasilneža deluje," je zapisal ukrajinski novinar.

Da "Ukrajina ne drži več nobenih kart", je v zadnjih mesecih med drugim večkrat pripomnil ameriški predsednik Donald Trump. To je med srečanjem v Beli hiši med drugim rekel tudi ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu. Foto: Gulliverimage

Več medijev je sicer poročalo, da Ukrajina, ki je operacijo Pajkova mreža načrtovala v popolni tajnosti, o nameri za napad na ruske letalske baze ni obvestila niti velike zaveznice ZDA.

To je bilo morda povezano z nezadovoljstvom z ameriškim odnosom do vojne v Ukrajini oziroma do ukrajinskega upiranja Rusiji, ki se po navedbah ukrajinskega novinarja Svjatoslava Komenka širi v ukrajinskih vladnih krogih.

"Američani so sami sebe prepričali, da je Ukrajina že izgubila vojno. To je predpostavka, iz katere nato sledi vse preostalo," je Svjatoslav Komenko frustracije nekaterih ukrajinskih vladnih uradnikov, ki so razočarani nad domnevnim mencanjem ZDA, da bi Ukrajini zagotovile vso pomoč in podporo, ki jo potrebuje, opisal za britanski BBC.