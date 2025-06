Fico razburil: je to konec demokracije v Evropi?

Slovaški premier Robert Fico je na obisku v Uzbekistanu znova hvalil učinkovitost avtoritarnih držav in grajal evropsko liberalno demokracijo. Prepričan je, da preveč strank škodi. "Če imate koalicijsko vlado, sestavljeno iz štirih različnih strank, država ne more biti gospodarsko konkurenčna. Ko imate sto strank v državi, država ne more biti gospodarsko konkurenčna," je slovaškim novinarjem med drugim povedal Fico.

Slovaški premier Robert Fico je vodje stranke Smer, ki se uradno uvršča med socialdemokratske stranke, a ima številne ideološke podobnosti z desnimi strankami, kot je na primer Fidesz Viktorja Orbana. Tudi zato so evropski socialisti Fičevo stranko Smer v Evropskem parlamentu suspendirali iz svoje poslanske skupine.

Fico navdušen nad Kitajsko in Vietnamom

Tako kot Orban, ki zagovarja t. i. neliberalno demokracijo, je tudi Fico navdušen nad avtoritarnimi oziroma enostrankarskimi državami, kot sta Kitajska in Vietnam. V obeh državah ima popolno politično oblast v rokah komunistična stranka. Kot zanimivost, tudi njegova stranka Smer ime korenine v nekdanji slovaški komunistični partiji.

Fico je prepričan, da sta se liberalizem in ideja liberalne demokracije popolnoma sesula in da sta strašno neučinkovita. Nasprotno hvali sisteme v Vietnamu in na Kitajskem kot vzora dolgoročnega načrtovanja in kontinuitete. Obe državi je že tudi obiskal.

Fico: Preveč strank škodi dolgoročnemu razvoju

"Razlika je v tem, da oni delajo (dolgoročne, op. p.) načrte in jih dejansko izvajajo," je dejal lani in dodal, da to na Slovaškem ni mogoče: "Na Slovaškem smo poskušali napisati vizijo za leto 2030. Opozicija je rekla, da je ne bo spoštovala. Vsaka štiri leta nova vlada vse ukine in začne znova."

Tako kot Orban je tudi Fico naklonjen Vladimirju Putinu in Rusiji, medtem ko so odnosi z Ukrajino slabi. Pri tem je treba upoštevati tudi veliko slovaško odvisnost od ruskega plina. Na fotografiji: obisk Fica v Kremlju maja lani. Foto: Guliverimage

Fica zlasti moti, da je na Slovaškem registriranih več kot sto političnih strank, od katerih jih več kot 20 kandidira na parlamentarnih volitvah. To ima za simptom sistema, ki je ušel izpod nadzora. "Ta brezmejni liberalizem je propadel. Vsakdo počne, kar hoče, brez odgovornosti." Fico trdi, da hoče demokracijo z manj strankami.

Fico v avtoritarnem Uzbekistanu

S podobnimi izjavami je slovaški premier znova dvigal prah na nedavnem obisku Uzbekistana. To je nekdanja sovjetska srednjeazijska republika, za katero je značilen avtoritarni sistem vladanja.

Uzbekistanu sta od njegove neodvisnosti leta 1991 vladala zgolj dva človeka. Od leta 1991 do njegove smrti leta 2016 je Uzbekistanu kot predsednik države vladal Islam Karimov. Ta je imel prvo besedo v Uzbekistanu že od leta 1989, ko je postal šef uzbekistanske partije (ta je bila del sovjetske komunistične partije).

Fico hvali Mirzijojeva in njegovo dolgotrajno oblast

Po Karimovi smrti državi od leta 2016 vlada Šavkat Mirzijojev. Ta je bil od leta 2003 do leta 2016 po volji Karimova uzbekistanski premier. Z Mirzijojevim se je v Taškentu srečal Fico.

Fico je navdušen nad avtoritarnimi državami, kot sta Kitajska in Vietnam. Prepričan je, da njuna sistema omogočata bolj učinkovito vladanje, kar ima po njegovem mnenju za posledico hitrejši gospodarski razvoj. Na fotografiji: Fico na obisku v Vietnamu julija 2016. Foto: Guliverimage

"To je država, ki jo vodi močan, moder in izobražen predsednik," je po poročanju slovaškega medija SME dejal Fico za Uzbekistan in dodal, da bi lahko tudi Slovaška imela koristi od zmanjšanja števila političnih strank.

"Vlada štirih strank je nekonkurenčna"

Fico je dejal, da mora Evropa ponovno premisliti o strukturi svojih političnih sistemov. "Če imate koalicijsko vlado, sestavljeno iz štirih različnih strank, država ne more biti gospodarsko konkurenčna" je povedal slovaškim novinarjem. "Ko imate sto strank v državi, država ne more biti gospodarsko konkurenčna."

"Če se bo Evropa še naprej ozirala v ogledalo in mislila, da ve najbolje, se bo znašla na koncu vrste," je dejal Fico in pozval k bolj učinkovitemu sistemu upravljanja. Dolgotrajno vladanje Mirzijojeva je zanj kontinuiteta, ki je blagodejna za uzbekistansko gospodarsko načrtovanje.