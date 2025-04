Nevarna hoja Trumpove fantastične ženske

Politika ameriškega predsednika Donalda Trumpa in še zlasti njegovega podpredsednika J. D. Vancea do EU je preprosta: čim bolj razbiti in oslabiti EU. Vance je tako v nedavnem intervjuju za britanski medij Unherd snubil Veliko Britanijo z ugodnim trgovinskim sporazumom, da bi preprečil zbliževanje Velike Britanije in EU.

Giorgia Meloni kot šibka točka EU?

Številni v EU se bojijo, da je ena od šibkih točk, ki bi jih lahko izkoristila Trumpova administracija, tudi italijanska premierka Giorgia Meloni. Ta se bo danes v Washingtonu srečala s Trumpom. To ni njuno prvo srečanje. Že 4. januarja letos, še preden je Trump prevzel vajeti oblasti, se je srečala z njim v Mar-a-Lagu. Takrat je Trump Italijanko označila za fantastično žensko, ki je kot vihar osvojila Evropo.

Današnje srečanje med Trumpom in Melonijeva je tudi prvo srečanje ameriškega predsednika s katerim od evropskih voditeljev po Trumpovi sprožitvi carinske vojne proti skoraj vsem državam na svetu. Na t. i. dan osvoboditve, 4. aprila, je Trump za EU napovedal 20-odstotne carine, nekaj dni pozneje pa odložil te carinske stopnje za 90 dni, tako da za EU ostajajo splošne desetodstotne carine ter 25-odstotne carine na aluminij, jeklo in avtomobile. Poleg carin sta Trump in EU v sporu tudi zaradi Trumpove politike do Ukrajine.

Italijanska premierka bi bila rada most med EU in ZDA

Ko so bile napovedane Trumpove 20-odstotne carine na uvoz iz EU, je bila italijanska premierka med voditelji, ki so obžalovali odločitev, češ da je napačna, vendar je svoje evropske kolege pozvala, naj poskušajo preprečiti trgovinsko vojno, piše CNBC.

Giorgia Meloni nima dobrih odnosov samo z Donaldom Trumpom, ampak ima že dolga lete tesne stike tudi z Elonom Muskom, ki je vsaj za zdaj še pomemben član Trumpove administracije. Ker se je začelo šušljati, da imata ljubezensko afero, je Musk lani septembra moral to celo javno zanikati. Foto: Guliverimage

"Carine so napačne in niso v interesu nobene strani," je dejala in opozorila, da bo Italija naredila vse, kar je v njeni moči, za sporazum z ZDA, s ciljem preprečiti trgovinsko vojno, ki bi neizogibno oslabila Zahod v korist drugih globalnih igralcev.

Ameriški trg je zelo pomemben za Italijane

Melonijeva je tudi opozorila, da bi lahko carine močno prizadele izvoz italijanske hrane in pijače, pri čemer je poudarila, da povpraševanje po italijanskih agroživilskih izdelkih obstaja po vsem svetu, začenši seveda z Evropo. "Ne smemo pozabiti, da so ZDA drugi največji ciljni trg, saj se je izvoz leta 2024 povečal za 17 odstotkov. Trg ZDA je za nas temeljnega pomena."

Izvozno usmerjena Italija, tretje največje gospodarstvo v evrskem območju, bi lahko imela velike koristi od morebitnega trgovinskega dogovora med EU in ZDA, je CNBC dejal italijanski politični in gospodarski svetovalec Wolfango Piccoli. Italija v ZDA izvaža stroje, medicinske izdelke, avtomobile, oblačila ter hrano in pijačo. Vendar pa je za Trumpovo administracijo problematično to, da je imel Rim z ZDA leta 2024 trgovinski presežek v višini 43,9 milijarde dolarjev (38,6 milijarde evrov). Po izračunih bi lahko ameriške carine zmanjšale italijanski bruto domači proizvod (BDP) za od 0,3 do 0,5 odstotka. Kot piše britanski Guardian, bi lahko Melonijeva na pogovorih s Trumpom poskusila iz carin izvzeti italijanske specialitete, kot so testenine, sir in vino.

Razbitje enotnosti EU?

Zaradi velike italijanske odvisnosti od ameriškega trga ter medsebojne osebne in politične naklonjenosti obeh voditeljev ne preseneča, da je v EU številne strah, da bi lahko italijanska premierka v pogovorih s Trumpom gledala le na koristi svoje države in tako razbila enoten odziv EU na ameriško carinsko vojno. Francoski minister za industrijo Marc Ferracci je prejšnji teden opozoril, da lahko njen obisk spodkoplje evropsko enotnost proti ameriškim carinam.

Če za italijansko premierko pravijo, da je Trumpova evropska prišepetovalka, pa ima slabše odnose s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom. Ta v nasprotju z njo zagovarja odločno evropsko politiko do Trumpa, tudi do njegove carinske vojne. Foto: Guliverimage

Italijanska stran sicer poskuša pomirjati svoje evropske partnerje. Tako je iz Rima prišlo sporočilo, da se je italijanska premierka pred obiskom Trumpa pogovarjala s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen.

Hoja po vrvi – na tujem in doma

"Ne čutim nobenega pritiska glede prihodnjih dveh dni," se je Giorgia Meloni pošalila z italijanskimi novinarji pred vzletom letala, ki jo bo iz Rima pripeljal v Washington. Njena naloga ne bo lahko, nekateri komentatorji njen obisk opisujejo kot hojo po vrvi – med ZDA in EU.

Kot hojo po vrvi pa bi lahko opisali tudi njeno notranjepolitično taktiko. Njena stranka Bratje Italije je v koaliciji z Ligo Mattea Salvinija, ki jo izziva z izrecno podporo Trumpu in kritiko politike EU do Ukrajine. Poleg tega tudi Giorgia Meloni igra na več kart hkrati. Če se eni strani hoče pokazati kot nekakšna Trumpova evropska izbranka in prišepetovalka (da bi odvrnila napade Salvinija?), po drugi strani navezuje stike tudi s proevropskimi italijanskimi strankami.

Pred izbiro med ZDA in Evropo

Tako je bila pred kratkim na kongresu italijanske liberalne stranke Azione. Vodja stranke Carlo Calenda je dejal, da je Melonijeva na razpotju, postavljena pred izbiro med ZDA in Evropo. "To sem ji povedal, ko je prišla na kongres," je dejal.

"V Beli hiši je ambiciozen avtokrat, ki nas ima za sovražnike - njegov načrt je zlomiti Evropo. Toda naša prihodnost je neločljivo povezana z Evropo in Italija mora biti del odločitev, ki se sprejemajo skupaj. Mislim, da Melonijeva še ni sprejela te odločitve," besede Calende povzema britanski Guardian.