Je to kitajsko orožje, ki lahko uniči moč ZDA?

Številne industrije po svetu so odvisne od redkih zemelj iz Kitajske. Še toliko bolj skrb vzbujajoče je, ko pošiljke ne prispejo. Točno to se dogaja: Kitajska v carinskem sporu z ameriškim predsednikom Trumpom ustavlja izvoz.

Kitajska je zaradi carinskega spora z ZDA očitno ustavila izvoz številnih pomembnih mineralov in magnetov. O tem med drugim poroča New York Times. Skladno s tem niso prizadete le ZDA, ampak izvoz v vse države – vključno z Nemčijo, poroča nemški medij ntv.de.

Nepogrešljive za številne industrije

Redke zemlje in magneti, izdelani iz njih, so nepogrešljive komponente za številne industrije. Brez teh surovin bi lahko zastala proizvodnja elektromotorjev in mikročipov ter visokotehnoloških komponent za avtomobile in letala. Kitajska proizvede več kot 90 odstotkov svetovnega povpraševanja po redkih zemljinah in magnetih, ki jih vsebujejo.

V začetku aprila letos je kitajska vlada objavila prepoved izvoza šestih od 17 redkih zemelj v ZDA. Za uveljavitev tega je treba vzpostaviti nov postopek odobritve za ustrezna izvozna dovoljenja. To naj bi preprečilo, da bi zaželeni minerali še naprej dosegli ZDA po obvozih. Kot poroča tiskovna agencija Reuters, ki se sklicuje na več trgovcev z blagom, je to povzročilo splošen zastoj izvoza. Uradnih obvestil kitajskih oblasti o tej zadevi ni.

Kitajski monopoli pri izkopavanju in predelavi redkih zemelj

Po poročanju naj bi bilo povsem nejasno, kdaj bodo izdane nove licence in bo mogoče obnoviti izvoz, na primer v Nemčijo. Nahajališča redkih zemelj so tudi zunaj Kitajske, vendar je Kitajska v zadnjih letih dosegla monopolni položaj v rudarstvu in predelavi.

Kljub imenu redke zemlje oziroma redke kovine niso tako redke. Veliko bolj je njihovo pridobivanje sporno iz okoljevarstvenega in ekonomskega vidika. Redke kovine so pogosto v majhnih koncentracijah, a razpršene na velikih območjih, kar otežuje njihovo ekonomično izkopavanje. Pridobivanje in predelovanje teh kovin zahteva intenzivno uporabo kemikalij, kar povzroča ogromne količine strupenih odpadkov. Mnoge države so zato previdne pri prevzemanju visokih tveganj, ki jih prinaša izkopavanje redkih zemelj. Na fotografiji iz leta 2009: kitajski tovornjak, napolnjen z redkimi kovinami, pelje proti pristanišču Lianjungang. Foto: Reuters

Razvoj nahajališč v Evropi ali ZDA in izgradnja predelovalnih zmogljivosti bosta trajala dolgo in bosta zahtevala visoke naložbe. Zadnja leta se to finančno ni izplačalo zaradi poceni uvoza iz Kitajske.

Kitajske omejitve za ZDA

Kitajska je že konec lanskega leta uvedla omejitve za dobavo redkih zemelj v ZDA kot maščevanje za prepoved ameriške vlade dobave sodobnih računalniških čipov Kitajski. Peking je z ukrepom meril predvsem v ameriška orožarska podjetja in njihove dobavitelje.

Kot zrcalo ustreznega ameriškega seznama sankcij Kitajska vzdržuje dolg seznam podjetij, povezanih z ameriško vojsko, s katerimi Kitajci ne smejo sodelovati.

Industrijske zaloge v ZDA le še za dva meseca?

Nadaljnja prepoved izvoza bi imela resne posledice za ameriško gospodarstvo, poroča New York Times, ki se sklicuje na ameriške blagovne trgovce in strokovnjake. Zlasti proizvodnja sodobnih oborožitvenih sistemov, kot so avtonomni brezpilotni letalniki, je odvisna od redkih zemelj. Industrijskih zalog v ZDA bi verjetno zmanjkalo v približno dveh mesecih.

Ameriški geološki zavod USGSV je lani ocenil, da je bilo na nahajališčih po vsem svetu skupno 110 milijonov ton redkih zemelj, od tega 44 milijonov na Kitajskem, piše STA. Še 22 milijonov ton redkih zemelj je na ozemlju Brazilije, 21 milijonov v Vietnamu, medtem ko ima Rusija deset milijonov, Indija pa sedem milijonov ton ocenjenih zalog. Velika nahajališča naj bi se npr. skrivala tudi pod površino Grenlandije. To je tudi eden od glavnih razlogov, da si ZDA želijo priključiti Grenlandijo. ZDA želijo izkoriščati tudi redke zemlje v Ukrajini. Foto: Guliverimage

Kitajska ima zaradi monopola nad redkimi zemljami močno orožje v carinskem sporu z ZDA. Čeprav bi dolgotrajna zamrznitev dobave močno prizadela ameriško industrijo, minerali predstavljajo le majhen delež celotnega kitajskega izvoza.

"Natančen udarec proti ameriški orožarski industriji"

Mark Smith, vodja NioCorp, enega redkih podjetij, ki razvija rudnik redkih zemelj v ZDA, je kitajska dejanja označil za natančen udarec proti ameriški orožarski industriji. ZDA so predolgo ignorirale svojo ranljivost za te kritične surovine, je še dejal Smith za spletno stran Investing News Network.