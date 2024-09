Ta kovina je nafta 21. stoletja. In številnim prinaša nesrečo.

Del zelenega prehoda so tudi električni avtomobili. Za njihovo izdelavo potrebujemo nikelj, vendar je njegovo rudarjenje okoljska katastrofa. Polovica niklja, ki prihaja na svetovni trg, je iz Indonezije in material od tam že vsebuje več kot polovica baterij v električnih avtomobilih na nemških cestah. Do leta 2030 naj bi se delež povzpel že na 70 odstotkov.

Središče svetovne industrije niklja je v industrijskem parku Morovali (MIP), prvem in največjem industrijskem parku v Indoneziji. V tem industrijskem parku, ki je desetkrat večji od Centralnega parka v New Yorku, je trenutno 97 tovarn, 46 topilnic in 150 tisoč delavcev, piše nemški medij Stern.

Visoka cena zelenega prehoda

Zaščiteni pred zunanjim svetom in skrbno varovani proizvajajo nafto sodobnega časa: katodni material iz niklja, jedrnega elementa za baterije v vozilih na električni pogon. S tem naj bi bil svet manj odvisen od fosilnih goriv. Energijo za proizvodnjo zagotavljata dve zastareli elektrarni na premog, katerih zmogljivost je večja od najmočnejše jedrske elektrarne v ZDA.

Vse se je začelo, ko je rudarsko podjetje Bintang Delapan Group (BDG) začelo kopati nikljevo rudo na hribih na otoku Sulavesi. Zaradi rudarjenja je rečna voda postala rjava in blatna, namakalni sistem je propadel, prašen zrak pa je že vplival na riž. Kmetje so se zato uprli rudarjenju.

Indonezijski generali in kitajska podjetja

A v vasi je vkorakala indonezijska vojska in zatrla upor. Pričakovano, glede na to, da je podjetje BTG v lasti indonezijskih generalov. Ti so se povezali s Kitajci, da so lahko na Sulavesiju ustanovili podjetja za predelavo niklja.

Bagri, ki kopljejo kamnino z nikljem, spreminjajo gozdno površino v uničeno pokrajino. V ozadju vidimo obrate za predelavo niklja. Foto: Guliverimage

Samo kitajsko podjetje Tsingshan je v industrijski park Morovali vložilo 30 milijard ameriških dolarjev. Zgrajeni industrijski obrat je odprl sam kitajski predsednik Ši Džinping.

Kitajska prevlada na trgu električnih baterij

Indonezijska vlada je leta 2014 prepovedala izvoz nepredelanih surovin iz države, ker je hotela ustvariti lastno industrijo za predelavo surovin, kot je nikelj. Ta prepoved je voda na mlin Kitajski, ker je dosegla skoraj popolno prevlado na trgu električnih baterij, in sicer 90-odstotno.

Kitajci te baterije izdelujejo s pomočjo poceni indonezijske delovne sile. Poleg tega so zadovoljni, da so obrati za predelavo niklja v Indoneziji in ne na Kitajskem, ker predelava onesnažuje okolico.

Težave kmetov in ribičev

Ljudi v naselju, ki leži ob industrijskem parku, velike table opozarjajo, naj nosijo zaščitne maske, ko zapuščajo hišo. Številni prebivalci se pritožujejo zaradi kožnih izpuščajev, kašlja in zasoplosti. Pojavlja se tudi vedno več primerov tuberkuloze, je v pogovoru za Stern dejal tamkajšnji zdravnik.

Zaradi rudnikov niklja so reke, ki tečejo v morje, tako onesnažene, da se je nekoč kristalno čisto morje spremenilo v rdečkastorjavo brozgo. Foto: Guliverimage

Podobne težave kot kmetje imajo tudi bližnji ribiči. Voda, ki jo uporabljajo za hlajenje plavžev, je speljana neposredno v morje. "Morje v zalivu je bilo včasih tako toplo, da vanj nismo mogli niti z nogami," pravi eden od ribičev. Zdaj je zaradi protestov ribičev malo boljše, voda v zalivu ima "le" 28 stopinj Celzija.

Kristalno morje se je spremenilo v brozgo

A zaradi rudnikov so pritoki tako onesnaženi, da se je nekoč kristalno čisto morje spremenilo v rdečkastorjavo brozgo. "Včasih si tu lahko videl žebljiček na tleh," je dejal ribič. Danes se ne vidi niti koralnega grebena, ki je le nekaj metrov pred njegovo hišo na kolih in vsak dan bolj odmira.

V preteklosti je imel po eni uri v mreži, ki jo je obesil pod hišo, že deset kilogramov rib. Danes mora na ribolov vsaj štiri kilometre od obale.

V barakah nagneteni delavci in padci v peči

A delavcev v industrijskem obratu ne primanjkuje. Veliko mladih Indonezijcev želi službo v parku Morovali. Plača je pet milijonov rupij mesečno, kar je slabih 300 evrov. To je nekoliko več od državnega povprečja, a dovolj, da privablja nove delavce. Ti bivajo v skupnih barakah, ki rastejo kot gobe po dežju. Za bivanje v njih morajo delavci odšteti skoraj tretjino zaslužka.

Delavec pri peči v indonezijski tovarni za predelavo niklja. Foto: Guliverimage

Varnost pri delu je slaba, zato so nesreče običajne in številne se končajo s smrtjo. Dogaja se, da mladi delavci padajo v plavže in živi zgorijo. Lani decembra je bila eksplozija peči usodna za 23 mladih delavcev.

Avtomobilska industrija je lačna niklja

Po odstranitvi odložene žlindre s sten bi se morala peč hladiti tri dni, a so jo operaterji že po dveh dneh znova zakurili. Pritisk po hitri in poceni proizvodnji je velik. Avtomobilska industrija je lačna niklja. Več kot ga je v bateriji, daljše razdalje lahko premagate z njim, poudarja Stern.

Zaradi vse večjega širjenja rudnikov in obratov se krči tudi gozdna površina. Samo v letih 2022 in 2023 je bilo žrtev rudarjenja 73 tisoč hektarjev gozdnih površin. Napovedano je sicer pogozdovanje, a to za zdaj obstaja le na papirju.

Sporna nova tehnologija

Za pridobivanje niklja že štiri leta uporabljajo tehnologijo, ki ima velik vpliv na okolje. Po slovensko se imenuje visokotlačno kislinsko izpiranje (angleška kratica je HPAL). Po tej tehnologiji nikelj pridobivajo iz nizkokakovostne tropske zemlje na površju. To omogoča povečanje proizvodnje niklja.

Na fotografiji iz Indonezije vidimo z nikljem natovorjeno barko, ki se je prevrnila in onesnažila morje. Natovorjeno barko je vlekel vlačilec, a se je vrv zaradi valov verjetno strgala. Foto: Guliverimage

Tehnologija HPAL odvrača nemška podjetja, kot je BASF. To podjetje je pred leti načrtovalo proizvodnjo katod za tovarno Volkswagna v Wolfsburgu.

Tona niklja pusti za sabo 1,4 tone strupov

Toda ker pri tehnologiji HPAL izdelava tone niklja pusti za seboj 1,4 tone strupenih odpadkov, si je BASF premislil. Izdelava baterije električnega avtomobila srednjega razreda bi tako za sabo pustila štiri tone strupenih odpadkov.

A za Kitajce ti okoljevarstveni podatki ne predstavljajo zadržka – za zdaj so izdelali šest obratov s to tehnologijo.