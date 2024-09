Je Srbija padla v nemško past?

Že nekaj let v Srbiji potekajo protesti proti projektu rudnika litija v bližini mesta Loznica na zahodu Srbije. Nasprotniki rudniku, ki ga želi odpreti britansko-avstralska korporacija Rio Tinto, očitajo ogrožanje okolje in zdravje ljudi (pojavljalo naj bi se zastrupljanje voda).

Zaradi okoljevarstvenih protestov je vlada v Beogradu v začetku leta 2022 celo ustavila projekt. Letos poleti je srbsko ustavno sodišče razveljavilo ustavitev projekta. Srbska vlada je ponovno zagnala projekt pridobivanja litija.

V Beogradu sta EU in Srbija 19. julija letos podpisala sporazum o strateškem partnerstvu o trajnostnih surovinah. Sporazum sta podpisala srbska ministrica za energetiko Dubravka Đedović Handanović ter takratni podpredsednik Evropske komisije in komisar za evropski zeleni dogovor Maroš Šefčovič. Vrha se je poleg nemškega kanclerja Olafa Scholza udeležil srbski predsednik Aleksandar Vučić.

Toda zdaj so se pojavile teorije, da Nemčija v resnici želi potop projekta izkopavanja litija v Srbiji, ker ima sama zaloge litija ter želi v prihodnjih letih odpreti dva rudnika te surovine, ki je nujna za izdelavo baterij za električne avtomobile.

Michael Martens, dopisnik Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) o teorijah, da želi Nemčija preprečiti izkopavanje litija v Srbiji:

Conversation with a very well connected source: Does Germany really push hard for lithium to be mined in Serbia? Or is Germany on the contrary trying to slow down or even prevent the project in Serbia as it bets on its own lithium reserves and wants to keep the profit?