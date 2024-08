Okoljski aktivisti v Srbiji po priprtju treh protestnikov zagrozili z radikalnimi ukrepi

Okoljski aktivisti v Srbiji so v nedeljo zvečer zagrozili z radikalnimi ukrepi, če oblasti do srede na prostost ne bodo izpustile treh njihovih priprtih kolegov. Trojico aktivistov, ki se je udeležila množičnih sobotnih protestov proti pridobivanju litija v Beogradu, so priprli zaradi blokiranja železniškega prometa, poročajo srbski mediji.

Sobotnih protestov proti pridobivanju litija se je udeležilo več deset tisoč ljudi. Več deset protestnikov je zasedlo tudi tire na dveh železniških postajah v Beogradu, s čimer so onemogočili železniški promet, nekateri demonstranti so blokirali avtocesto.

V nedeljo so pred sedežem vlade sledili novi protesti in blokade, potem ko je policija pridržala tri protestnike, ki so blokirali železniški promet. Sodišče za prekrške v Beogradu je za enega od njih po poročanju portala N1 Srbija odredilo 40 dni pripora, za druga dva po 30 dni.

Protestniki se ne nameravajo ustaviti

Organizatorji nedeljskih protestov so napovedali, da bodo danes vložili pritožbe na sodbe, oblastem pa so zagrozili z radikalnimi ukrepi, če njihovih kolegov ne bodo izpustili na prostost do srede opoldne.

Okoljski aktivisti menijo, da je pridobivanje litija oziroma projekt Jadar, ki ga v dolini reke Jadar na zahodu države načrtuje britansko-avstralski rudarski velikan Rio Tinto, škodljiv za zdravje ljudi in okolje, ter mu že ves čas nasprotujejo. Njihovi protesti so se zaostrili po nedavnem podpisu sporazuma med Srbijo in EU o strateškem partnerstvu o trajnostnih surovinah, med katere spada tudi litij.