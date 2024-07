Srbija in EU sta danes v Beogradu podpisali sporazum o strateškem partnerstvu o trajnostnih surovinah, med katere spada litij, pri podpisu pa je bil navzoč tudi nemški kancler Olaf Scholz. Vsi so izpostavili pomen projekta pridobivanja litija v Srbiji in zagotovili, da bo potekalo po najvišjih ekoloških standardih.

Sporazum sta podpisala srbska ministrica za energetiko Dubravka Đedović Handanović ter podpredsednik Evropske komisije in komisar za evropski zeleni dogovor Maroš Šefčovič. Vrha se je poleg Scholza udeležil srbski predsednik Aleksandar Vučić.

Velike količine litija v dolini reke Jadar

Kot so sporočili v Evropski komisiji, je cilj "strateškega partnerstva o trajnostnih surovinah, dobavnih verigah baterij in električnih avtomobilih" podpora razvoju novih lokalnih industrij ter odpiranje delovnih mest v verigi za proizvodnjo električnih vozil ob polnem spoštovanju okoljskih standardov in upoštevanju pomislekov lokalnih skupnosti.

V Srbiji je v dolini reke Jadar veliko litija. Avstralski rudarski velikan Rio Tinto je tam že pred leti načrtoval gradnjo rudnika, ki bi lahko proizvedel 58 tisoč ton litija letno, kar bi zadostovalo za 1,1 milijona vozil ali za 17 odstotkov evropske proizvodnje električnih vozil.

Šefčovič: Sporazum je zgodovinski

Projektu so tedaj ostro nasprotovali okoljevarstveniki in del civilne družbe. Posledično je srbska vlada leta 2022 razveljavila sprejeti prostorski načrt za rudnik in projekt ustavila. Ustavno sodišče je prejšnji teden odločilo, da vladna odločitev ni bila v skladu z ustavo, s čimer je odprlo pot za ponoven zagon projekta, kar je vlada v torek tudi storila.

EU in Srbija sta sklenili sporazum o strateškem partnerstvu o trajnostnih surovinah, med katere spada litij. Ta je pomemben za izdelavo električnih avtomobilov. Foto: Guliverimage

Šefčovič je ob podpisu današnji dan označil za zgodovinskega, sporazum bo po njegovih besedah okrepil partnerstvo med EU in Srbijo ter odprl vrata največjim neposrednim tujim naložbam v zgodovini Srbije.

Vučić: Scholz je Srbiji obljubil podporo Nemčije

Scholz je medtem po poročanju portala N1 Srbija dejal, da projekt ustvarja nove potenciale za proizvodno verigo, delovna mesta, in to ne le v rudarstvu, ampak tudi v drugih fazah predelave. Poudaril je tudi, da varovanje okolja pri pridobivanju litija v Srbiji razumejo kot svojo dolžnost. Vučić, kot je dejal, ve, da pridobivanje litija, ki naj bi ga izvedlo podjetje Rio Tinto, ne bo imelo podpore širše javnosti v Srbiji, a je dobil zagotovila iz EU, da bo potekalo po najvišjih standardih.

Kot je še poudaril, je Scholz Srbiji obljubil podporo Nemčije, kar da bo prineslo milijardne investicije in neverjeten premik za celotno državo. Srbija te priložnosti ne bo zamudila, je dodal.

Zmanjševanje odvisnosti Evrope od Kitajske

Scholz v sporazumu s Srbijo vidi priložnost za zmanjšanje odvisnosti Evrope od Kitajske kot vira ključnih surovin, navaja nemška tiskovna agencija dpa. Beograd se po drugi strani poleg prihodkov in naložb nadeja, da se bodo izboljšali odnosi Srbije z EU.

Projektu pridobivanja litija že ves čas nasprotujejo okoljski aktivisti, ki menijo, da je škodljiv za zdravje ljudi in okolje, njihove proteste pa je podprlo tudi več opozicijskih strank in državljanskih gibanj. Svoje nestrinjanje so izrazili tudi danes in napovedali nove proteste.