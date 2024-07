Srbska vlada prižgala zeleno luč za pridobivanje litija

Projektu pridobivanja litija na območju mesta Loznica v dolini reke Jadar na zahodu Srbije, v katerega je bil Rio Tinto pripravljen vložiti 2,4 milijarde dolarjev, so ostro nasprotovali okoljevarstveniki in del civilne družbe. Posledično je srbska vlada v začetku leta 2022 razveljavila sprejeti prostorski načrt za rudnik in projekt ustavila.

Srbsko ustavno sodišče je v četrtkovi odločitvi navedlo, da ne more zaključiti, da vlada ni bila pristojna za izdajo uredbe o prenehanju veljavnosti uredbe, s katero je določila prostorski načrt za rudnik. Je pa presodilo, da je vlada prekoračila svoje pristojnosti, s tem ko je uredbo sprejela na način, ki ni v skladu z ustavo ter zakonom o vladi in zakonom o presoji vplivov na okolje.

Vlada v Beogradu je po današnji seji spomnila na odločitev ustavnega sodišča in sporočila, da s sprejetjem uredbe izvaja ukrepe za vzpostavitev pravnega reda v stanje, kakršno je bilo pred sprejetjem uredbe, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Ministrica: Projekt predstavlja prihodnost gospodarskega vključevanja Srbije v Evropo

Ministrica za rudarstvo in energetiko Dubravka Đedović Handanović je danes ocenila, da projekt Jadar predstavlja prihodnost gospodarskega vključevanja Srbije v Evropo. Obenem je poudarila, da gre za priložnost, da v Srbiji zadovoljijo potrebe po 17 odstotkih kritičnih surovin, potrebnih za električna vozila.

V dolini reke Jadar so po navedbah družbe Rio Tinto zaloge litija, ki so med večjimi v Evropi. Gre za strateško dragoceno kovino, ki je bistvena za proizvodnjo baterij za električna vozila.

Rudnik v Jadarju bi po ocenah družbe lahko proizvedel 58 tisoč ton litija letno, kar bi zadostovalo za 1,1 milijona vozil oziroma za 17 odstotkov evropske proizvodnje električnih vozil.