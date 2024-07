Uradne skice: Srbski minister predstavil ambiciozen načrt #foto

Pri hitrosti razvoja električne polnilne infrastrukture je dobro vidna razlika med zahodno in vzhodno Evropo. Ionity, ki je konzorcij več avtomobilskih proizvajalcev, je proti vzhodu prisoten le do Madžarske oziroma Hrvaške. Podobno velja za Teslo.

Ambiciozni infrastrukturni načrti Srbov

Položaj je tako odvisen od lokalnih ponudnikov oziroma pobud posameznih držav. Tak razpis so zdaj pripravili v Srbiji, je prek družbenega omrežja X sporočil prometni minister Goran Vesić.

Srbija bo že letos do novembra ob avtocestah postavila šest polnilnih postaj oziroma parkov, kjer bo na voljo 30 polnilnic z močjo do 150 kilovatov. V naslednjih petih mesecih bodo nato mesečno postavili še po dva podobna parka. Teh bo skupno 16, na vsakem pa bo od pet do 20 polnilnic. Skupno so Srbi pripravili razpis za 80 ultra zmogljivih polnilnic. Polnilnice bodo postavili na obstoječih avtocestnih postajališčih.

Vse polnilnice bodo po napovedi Vesića produkt srbske domače proizvodnje.