Nemški kancler hiti k Vućiću: bo Srbija rešila pešajočega velikana?

Nemški kancler Olaf Scholz bo danes obiskal Beograd, poroča Politico. Razlog za nenapovedani obisk Scholza naj bi bile zaloge litija v Srbiji, ki bi lahko rešile nemško avtomobilsko industrijo. Srbija danes namreč podpisuje dogovor o sodelovanju z EU na področju izvoza surovin, med drugim tudi litija. Zakaj se je Scholz nenadoma odločil, da se bo udeležil podpisa dogovora o sodelovanju, uradno ni znano. Iz kanclerjevega kabineta obiska za Politico niso želeli komentirati.

V torek je srbska vlada najavila, da se bo nadaljeval projekt vzpostavitve rudnika litija na zahodu države. Prejšnja srbska vlada je sicer pred časom zaradi protestov državljanov načrte za odprtje rudnika, ki naj bi ga upravljal britansko-avstralski konglomerat Rio Tinto, odpovedala, vendar je srbsko ustavno sodišče odločitev pred tedni razveljavilo.

Rudnik Jadar naj bi po Vučićevih lanskih trditvah odprli leta 2028, letna proizvodnja pa naj bi znašala 58 tisoč ton litija. To bi zadostovalo za 1,1 milijona električnih avtomobilov oziroma 17 odstotkov trenutne evropske proizvodnje električnih vozil.

Vućić v nemilosti zaradi Rusije



Predsednik Srbije Aleksander Vućić se je v zadnjih letih znašel v nemilosti evropskih voditeljev zaradi odločitve, da ne bo sledil Zahodu pri obsodbi in vseh sankcijah Rusiji zaradi napada na Ukrajino. Letos se je Vučić znašel v nemilosti Zahoda in zahodnih medijev tudi zaradi parlamentarnih volitev, ki naj bi bile nepoštene, Kosova, genocida v Srebrenici ter Republike Srbske v BiH. Mnogi evropski politiki so zato pozvali Bruselj, naj ponovno preuči prihodnost Srbije v Evropski uniji. Vendar, ali bo evropski apetit po surovinah na koncu močnejši od etičnih in moralnih načel?