Hrvaški član predsedstva BiH Željko Komšić je sporočil, da predsedstvo prihoda srbske vojske v BiH ni odobrilo in da je treba takoj ugotoviti, kdo je to storil. "Če tega ni storilo niti obrambno ministrstvo, potem gre za klasično dejanje agresije," je dejal po poročanju sarajevskega portala Klix.ba.

Svečanim defileom u Prijedoru obilježeno 30 godina od formiranja Vojske Republike Srpske. pic.twitter.com/uhy2UOuMGJ — Srpskainfo (@Srpska_info) May 7, 2022

Obrambni minister Zukan Helez je za portal povedal, da tudi obrambno ministrstvo ni povabilo niti dovolilo vstopa srbskim vojakom v državo. Po njegovih informacijah pa ne gre za prave vojake, temveč kadete vojaške akademije iz Srbije, ki jim je dovoljenje morda dalo ministrstvo za delo in veterane. To pa je "našlo zakonsko podlago, da jih povabijo kot učence, nato pa prikažejo kot vojsko", je dodal.

Srbska vojska naj bi sodelovala še na eni slovesnosti

Po poročanju portala N1 v BiH pa so vojaki sosednje Srbije v soboto sodelovali še na eni slovesnosti v Republiki Srbski, in sicer v Bratuncu, kjer so se kot vsako leto pred obletnico genocida Bošnjakov v Srebrenici spomnili tamkajšnjih srbskih žrtev.

Obeležitev 82. obletnice ofenzive na Kozari sta skupaj organizirali vladi entitete in Srbije. Po navedbah portala želijo z njo izpostaviti srbske žrtve in boj Srbov proti ustašem in fašistom, čeprav je ofenziva simbol upora vseh partizanov med drugo svetovno vojno, ko so Nemci in ustaši leta 1942 skušali uničiti jedro partizanskega gibanja na območju.

Predsednik spodnjega doma parlamenta Federacije BiH Dragan Mioković je ocenil, da gre za poskus Srbije, da vzpostavi monopol nad antifašistično tradicijo na teh območjih, pa tudi za "izražanje ozemeljskih pretenzij do naše države s strani države, ki je edina na svetu obsojena, ker ni preprečila genocida", in to genocida v Srebrenici, je dejal po poročanju portala.

Množični zločini nad Bošnjaki

Pohod srbske vojske skozi Prijedor, od koder se je nato podala na Kozaro, je po oceni portala sporen tudi zato, ker so bili med zadnjo vojno v BiH v tem mestu storjeni množični zločini nad Bošnjaki, v njem pa so našli tudi največje množično grobišče v državi.

Portal je objavil tudi video posnetek televizije entitete RTRS, na katerem je videti, kako več deset srbskih vojakov paradira po skoraj povsem prazni ulici. Na koncu se jim je pridružila peščica civilistov.

Do parade srbske vojske sicer prihaja v času, ko oblasti v Banjaluki po junijskem vsesrbskem zboru z vlado v Beogradu in Dodikovi napovedi sporazuma o t. i. mirni razdružitvi BiH v tem duhu sprejemajo različne ukrepe. Parlament entitete je med drugim minuli teden sprejel predlog zakona o ponovni uporabi ustavno sporne himne in grba entitete.