Predsednik Republike Srbske Milorad Dodik je sporočil, da je z odločitvijo o resoluciji o genocidu v Srebrenici, o kateri bodo v Generalni skupščini glasovali v četrtek, "podpisan konec z Bosno in Hercegovino," in obenem napovedal, da bodo na četrtkovi seji vlade Federaciji BiH predlagali miren razhod. Kot je poročal N1 Sarajevo, so oblasti v Beogradu in tudi v entiteti BiH Republiki Srbski vztrajno ignorirale besedilo resolucije, Dodik pa je grozil tudi z odcepitvijo.

"Ali bo vse skupaj potekalo zelo hitro ali pa v nekem doglednem času, je stvar procesa," je Dodik dejal za srbsko Radio-televizijo RS (RTRS).

Dodal je, da sta Republika Srbska in Federacija BiH pogodbenici daytonskega sporazuma in s tem tudi ustave BiH in da gre po njegovem za "obsežno koruptivno posredovanje mednarodne skupnosti."

"Oblasti Bosne in Hercegovine, ki jih silijo v delovanje, o tem niso sprejele nobene odločitve," je dodal. "Vse to je sramotno, kar Američani, Britanci, Nemci in vsi drugi, ki se vmešavajo v BiH, dobro vedo. Verjetno računajo, da je to treba storiti. Nekaj dni bodo Srbi delali veliko hrupa, potem pa bodo izginili," je sklenil Dodik.