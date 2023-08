Hrvaški predsednik na seznamu zanikovalcev enega najhujših zločinov

To je je tretje letno poročilo spominskega centra, katerega upravni odbor imenuje vlada Bosne in Hercegovine.

Na seznamu desetih oseb ali medijev v BiH, na Hrvaškem, v Srbiji in Črni gori, ki so v zadnjem letu v največji meri zanikali ali relativizirali genocid v Srebrenici, se je letos znašel tudi hrvaški predsednik Milanović.

Avtorji poročila so ob tem poudarili, da je uvrstitev Milanovića na ta seznam ključna sprememba v primerjavi s preteklimi leti in da je njegova uvrstitev na seznam pomembna tudi zaradi njegovega visokega političnega položaja in vpliva.

Na vrhu seznama je sicer znova predsednik bosansko-hercegovske entitete Republike Srbske Milorad Dodik. Sledita mu srbska tabloida Informer in Alo, predsednik Organizacije družin zajetih in padlih borcev ter pogrešanih civilistov iz Srebrenice Branimir Kojić ter poslanec srbskega parlamenta Miodrag Linta.

Na šestem mestu pa je Milanović, ki se je na seznamu zanikovalcev genocida znašel predvsem zaradi izjave na vrhu voditeljev držav procesa Brdo-Brioni novembra 2022. V izjavi je hrvaški predsednik omenil članice združenja Matere Srebrenice, ki so ga kritizirale zaradi domnevnega zanikanja genocida.

Poročilo je v okviru projekta "Resnica, dialog, prihodnost" pripravila petčlanska preiskovalna ekipa, ki je s pomočjo javno dostopnih podatkov analizirala izjave v obdobju od maja lani do maja letos. Foto: STA ,

"Mislil sem, da je to dostojno združenje mater, katerih otroke so pobili v Srebrenici. To so sedaj ženske v zelo zrelih letih. Doslej so se vedle dostojanstveno in upam, da niso padle v kremplje brezvestnih utilitarističnih prevarantov iz Sarajeva. Toda v čem je problem? Nikoli nisem zanikal masakra v Srebrenici, to mi ne pride na misel. Pravne kvalifikacije pa so nekaj drugega," je takrat dejal Milanović.

Za Milanovićem sta se na seznam uvrstila še član Dodikove stranke SNSD in poslanec v domu narodov parlamenta Federacije BiH Radovan Kovačević ter nekdanji Dodikov svetovalec Nenad Kecmanović.

V tem obdobju so v medijskem prostoru BiH in širše regije zabeležili 90 primerov zanikanja genocida v Srebrenici. V primerjavi z lanskim poročilom, v katerem je bilo zabeleženih 693 primerov, opažajo znatno zmanjšanje števila zanikanj. Ob tem sicer poudarjajo, da sama količina zabeleženih objav ni edini ključni pokazatelj ozaveščenosti družbe o genocidu v Srebrenici.