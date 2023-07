Sestanek na Hvaru: Dodik razkril, kdo mu je posodil helikopter

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dodik je v danes objavljenem intervjuju za banjaluški časnik Glas Srpske dejal, da je srbskega predsednika Aleksandra Vučića prosil, naj mu posodi helikopter, češ da zaradi servisa ni imel na razpolago helikopterja, ki ga sicer uporablja.

"Tisti, ki temu oporekajo, nimajo pojma o življenju," je sporočil Dodik, ob tem pa poimensko izpostavil bošnjaškega člana predsedstva Bosne in Hercegovine Denisa Bećirovića. Kot je dejal, gre za civilni helikopter, s katerim lahko ob ustrezni prijavi prosto prečka meje.

Dodik pravi, da je Milanović zanimiv sogovornik

Dodik je hrvaški otok Hvar obiskal v torek. Njegov sestanek z gostiteljem Zoranom Milanovićem sta strani opisali kot redni delovni sestanek. Kot razlog za obisk je Dodik navedel le, da je Milanović zanimiv sogovornik.

Na Dodikov presenetljivi obisk se je že pretekli teden odzval hrvaški premier Andrej Plenković, ki je že dolgo na bojni nogi s predsednikom države.

Plenković iz vladajoče stranke HDZ je predsednika Milanovića, sicer nekdanjega premierja iz vrst opozicijske SDP, pozval, naj pojasni "zelo nenavaden položaj", ko tuji voditelj prispe na obisk mimo uveljavljene procedure in brez vednosti javnosti.

Notranje ministrstvo naj bi bilo obveščeno o Dodikovem prihodu

Milanović se je odzval na očitke z vrha vlade, češ da je bilo notranje ministrstvo v Zagrebu ustrezno obveščeno o Dodikovem prihodu, kar je podkrepil z dokazi. Plenković je poudaril, da obstajajo uveljavljeni postopki za obveščanje o prihodu tujih politikov, kot so diplomatske note.

Milanović je v odzivu na navedbe Plenkovića dejal, da se premier rad pretvarja, da ni obveščen o dogajanju. Plenković namreč trdi, da je za obisk izvedel šele po tistem, ko je videl nasmeh Vučića, ki ga je Dodik v Srbiji obiskal neposredno po srečanju z Milanovićem.

Nekaj podrobnosti s sestanka s hrvaškim predsednikom je v danes objavljenem intervjuju razkril Dodik. Kot trdi, sta se pogovarjala o Milanovićevih obiskih Bosne in Hercegovine. Ob tem je dejal, da pozdravlja pristop Zagreba glede BiH, češ da Hrvaška posebno pozornost namenja "organizaciji BiH v skladu z ustavo".

Milorad Dodik sicer v zadnjem obdobju vse ostreje nastopa proti Sarajevu in visokemu predstavniku mednarodne skupnosti v BiH Christianu Schmidtu, pri tem pa odkrito grozi z odcepitvijo Republike Srbske. Kljub temu ohranja pragmatične stike s predstavniki Hrvaške in Hrvatov v BiH, ki jih vidi kot zaveznike v medetničnih političnih prerivanjih v Bosni in Hercegovini.

