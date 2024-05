Vlada v Republiki Srbski iz obravnave umaknila sporni zakon o tujih agentih

Vlada Republike Srbske je v torek iz parlamentarne obravnave umaknila tako imenovani zakon o tujih agentih, je poročala hrvaška tiskovna agencija Hina. Predlog zakona je predvideval registracijo nevladnih organizacij kot tujih agentov ter strožji nadzor in možnost prepovedi njihovega delovanja, do njega pa so bili kritični tako v EU kot ZDA.