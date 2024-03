ZDA so na seznam sankcioniranih oseb zaradi neustavnega praznovanja dneva Republike Srbske 9. januarja uvrstile tri bližnje sodelavce predsednika te entitete BiH Milorada Dodika, je v sredo sporočil State Department. Ameriške sankcije zaradi spodkopavanja daytonskega mirovnega sporazuma zdaj veljajo že za celoten politični vrh Republike Srbske.

ZDA so na seznam sankcioniranih oseb po navedbah ameriškega ministrstva za finance uvrstile generalno sekretarko urada predsednika Republike Srbske Jeleno Pajić Baštinac, predsednico sveta narodov Republike Srbske Srebrenko Golić in Branislava Okuko, ki ga označujejo za neformalnega Dodikovega sodelavca in enega glavnih organizatorjev protestov v Republiki Srbski, ki spodbujajo separatistično politiko.

Sankcije zajemajo prepoved potovanj v ZDA, prepoved poslovanja z osebami pod sankcijami in zaplembo premoženja v ZDA.

Omenjena trojica je po navedbah Sate Departmenta omogočila, da je Republika Srbska 9. januarja protiustavno proslavila dan Republike Srbske in tako podprla Dodikova prizadevanja, da bi spodkopal ozemeljsko celovitost, mir in stabilnost BiH.

Neustavno praznovanje je bilo po oceni ZDA eno od najnovejših Dodikovih prizadevanj za spodkopavanje daytonskega mirovnega sporazuma, ustavnega sodišča BiH ter avtoritete visokega zunanjepolitičnega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH Christiana Schmidta, kar da predstavlja veliko tveganje za mir in stabilnost v regiji.

Oblasti v Banjaluki vztrajajo pri praznovanju 9. januarja, čeprav je ustavno sodišče BiH ta dan, s katerim obeležujejo obletnico ustanovitve srbske entitete, razglasilo za neustavnega. Na ta dan leta 1992 je namreč tedanja skupščina srbskega naroda v BiH sprejela deklaracijo o razglasitvi Republike srbskega naroda BiH kot samostojne entitete v okviru BiH s ciljem združitve z Jugoslavijo. Predstavniki Bošnjakov in Hrvatov pri sprejemanju deklaracije niso sodelovali, zanje pa 9. januar pomeni začetek vojne in genocida v BiH ter etničnega čiščenja nesrbskega prebivalstva na ozemlju Republike Srbske.

Sankcije proti Dodiku uvedli že leta 2022

ZDA so že leta 2022 uvedle sankcije proti Dodiku, češ da s svojimi odcepitvenimi potezami ogroža krhki daytonski mirovni sporazum. Avgusta lani so jih uvedli še proti predsedniku skupščine Republike Srbske Nenadu Stevandiću, premierju Republike Srbske Radovanu Viskoviću, srbski članici predsedstva BiH Željki Cvijanović in pravosodnemu ministru Milošu Bukeljeviću.