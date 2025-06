Dodik lahko mirno spi, Tanja Fajon mu ne bo omejevala potovanj

V EU poteka razprava o sankcijah zoper politično vodstvo Republike Srbske, Slovenija pa podpira enoten pristop znotraj Unije, ki je bistveno bolj učinkovit kot nacionalni ukrepi. Tako so na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve (MZEZ) odgovorili na naša vprašanja v zvezi z razpravami o sankcijah za predsednika Republike Srbske Milorada Dodika, ki je pod velikim pritiskom mednarodne skupnosti, med drugim zaradi odcepitvenih teženj. Čeprav lahko Slovenija različne sankcije uvede tudi sama, na MZEZ trdijo, da Dodiku ne morejo prepovedati vstopa v Slovenijo. Kako pa na ministrstvu odgovarjajo na vprašanje o domnevnemu lobiranju ljubljanskega župana Zorana Jankovića v prid Dodiku?

Nimajo milosti za Milorada Dodika

Miloradu Dodiku in ožjemu vodstvu Republike Srbske sta v preteklih tednih zaradi spodkopavanja ustavne ureditve BiH vstop v državo prepovedali Poljska in Litva. Različne sankcije so že pred tem uvedle ZDA, Nemčija, Avstrija in Združeno kraljestvo. Slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon je v preteklih tednih večkrat dejala, da so glede sankcij odprte vse možnosti, a konkretna ni bila.

Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve pod vodstvom Tanje Fajon se je izognilo vprašanju Siol.net, ali se Slovenija v okviru razprav v EU zavzema za ali proti uvedbi sankcij proti političnemu vodstvu Republike Srbske. Foto: STA

Slovensko ministrstvo za zunanje in evropske zadeve se je izognilo vprašanju Siol.net, ali se Slovenija v okviru razprav v EU zavzema za ali proti uvedbi sankcij proti političnemu vodstvu Republike Srbske.

Opozarjajo na nevarnost sovražne retorike

"Slovenija podpira evropsko prihodnost BiH in opozarja na pomen izvajanja reform in spoštovanja ustavne ureditve države. V mednarodnih organizacijah, v Varnostnem svetu ZN, v EU in v dvostranskih pogovorih opozarjamo na nevarnost sovražne retorike in destruktivnih dejanj posameznih politikov v BiH kot tudi na pomen ohranjanja teritorialne celovitosti države," odgovarjajo na MZEZ. Med drugim dodajajo, da Dodik s svojo retoriko in ukrepi nevarno spodkopava ustavni red in institucije BiH. Milorad Dodik s svojo retoriko in ukrepi nevarno spodkopava ustavni red in institucije BiH, ocenjujejo na zunanjem ministrstvu. Foto: Reuters

Bolj učinkovit je enoten nastop

Poudarjajo, da Slovenija glede sprejemanja omejevalnih ukrepov zoper posameznike ali države zavzema stališče, da je bistveno bolj učinkovit skupen pristop EU. "V primeru uvedbe omejevalnih ukrepov zoper posamezne voditelje entitete Republika Srbska je bil podan predlog za uvedbo sankcij na ravni EU in je trenutno predmet razprave držav članic. Slovenija tudi v tem primeru podpira enoten pristop znotraj EU."

Še nikoli sami

Opozarjajo tudi, da Slovenija še nikoli doslej ni sama sprejela sankcij, ampak vedno v okviru EU ali ZN. Na konkretno vprašanje, ali je samostojno ukrepanje Slovenije oziroma usklajeno z določenimi državami EU še vedno na mizi, so sicer odgovorili, da so glede na nadaljnji razvoj dogodkov "odprte možnosti za ukrepe posameznih držav, torej tudi Slovenije".

Lahko bi sami

Slovenska zakonodaja sicer omogoča tudi sprejem nacionalnih sankcij. Med drugim lahko vlada sprejme finančne sankcije, kar vključuje zamrznitev sredstev na bančnih računih, in trgovinske sankcije z možnostjo prepovedi uvoza, izvoza in tranzita blaga. Lahko pa uvede tudi sankcije z omejevanjem potovanj.

Slovenija še nikoli doslej ni sama sprejela sankcij, ampak vedno v okviru EU ali ZN, pojasnjujejo na zunanjem ministrstvu. Foto: omrežje X/necenzurirano.si

Na MZEZ, kjer so zadolženi za omejevalne ukrepe na področju prepovedi potovanj, pravijo, da so ti glede na zakon o omejevalnih ukrepih vezani na vizumsko poslovanje, "kar pa pri BiH ne pride v poštev, ker državljani BiH vizuma za vstop v Slovenijo ne potrebujejo".

Po vojni tako hudo še ni bilo Predsednik Republike Srbske Milorad Dodik je bil konec februarja nepravnomočno obsojen na leto dni zapora in šest let prepovedi političnega delovanja zaradi nespoštovanja odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH Christiana Schmidta. Po obsodbi so oblasti v Republiki Srbski sprejele več ustavno spornih zakonov ter tako povzročile eno največjih povojnih političnih in pravosodnih kriz v državi. Sprejeli so osnutek nove ustave entitete, ki med drugim vsebuje "svobodno voljo za odstop od sporazumov na ravni BiH", "sporazum o spremembi mejne črte med entitetama" in "pravico do samoodločbe". Omenja tudi "pravico do posebnih in vzporednih vezi ter združevanja v zveze z drugimi državami" ter možnost oblikovanja vojske Republike Srbske. Tožilstvo BiH je nato proti vodstvu entitete uvedlo preiskavo zaradi suma napada na ustavni red. Ker se niso odzvali vabilu na zaslišanje, je sodišče BiH izdalo nalog za privedbo, a aretacij ni bilo.

Ogroža ga non paper

Razprava o sankcijah znotraj EU, o katerih govori MZEZ, se nanaša na t.i. non paper, ki sta ga po poročanju medijev spisali Nemčija in Francija. Poenostavljeno rečeno, v tem neuradnem diplomatskem dokumentu predlagata odločnejšo politiko do Dodika in vodilnih politikov Republike Srbske, vključno s prekinitvijo vseh stikov z njimi.

EU bi morala začasno ustaviti finančne projekte, ki koristijo Republiki Srbski, in razmisliti o uvedbi ciljnih sankcij proti posameznikom, ki spodkopavajo suverenost in ustavni red BiH, je o predlogu Nemčije in Francije poročal Radio Svobodna Evropa, ki je pridobil dokument.

"Slovenija bi morala zavzeti bolj proaktiven pristop, ker ni pričakovati soglasja znotraj EU zaradi blokade Hrvaške in Madžarske, ki imata v BiH vsaka svoje interese," opozarja Faris Kočan s FDV. Foto: STA

Blokada Plenkovića in Orbana

Faris Kočan s katedre za mednarodne odnose na ljubljanski fakulteti za družbene vede je kritičen do ravnanja ministrstva v tem primeru. "Slovenija bi morala zavzeti bolj proaktiven pristop, ker ni pričakovati soglasja znotraj EU zaradi blokade Hrvaške in Madžarske, ki imata v BiH vsaka svoje interese," je dejal za Siol.net.

Putinov vpliv

Opozarja, da gre tudi za varnostno vprašanje, vprašanje ruskega vpliva na Balkanu in da BiH z Dodikom kot vodilnim politikom ne bo napredovala na evropski poti.

V zadevi Dodik gre tudi za varnostno vprašanje in vprašanje ruskega vpliva na Balkanu, opozarja Faris Kočan.

Kočan je prepričan, da je leto dni pred volitvami v BiH treba narediti vse, da se ohrabrijo liberalne in pro-evropske stranke, ki zagovarjajo enotno BiH, in opozicija v Republiki Srbski. Dodik namreč zdaj obvladuje srbsko entiteto, a ima tudi možnost blokade državnih institucij. Slovenija bi morala zaradi poznavanje regije in svojih gospodarskih interesov prevzeti ambicioznejšo vlogo in opozarjati partnerje v EU, da je Dodik s svojo politiko prekoračil rdečo linijo, meni Kočan.

Trumpa BiH ne zanima

Opozarja še, da ameriškega predsednika Donalda Trumpa BiH ne zanima, tudi s tem pa se je oblikoval "nevaren vakum". Z Dodikovo politiko se povečuje paraliza v državi, v vseh skupnostih pa se krepijo pa nacionalizmi, ki napajajo eden drugega.

"Ljubljanski župan Zoran Janković se ni obrnil ne na nas ne na ministrico za zunanje in evropske zadeve Tanjo Fajon v zvezi s predsednikom Republike Srbske Dodikom," zatrjujejo na zunanjem ministrstvu. Foto: Bojan Puhek

Na ministrstvu so odgovorili tudi na vprašanje o domnevnem lobiranju ljubljanskega župana Zorana Jankovića, ki pravi, da je prijatelj Milorada Dodika. Bosanski portal Istraga je namreč aprila poročal, da naj bi Janković lobiral proti sankcijam zoper Dodika, ker naj ne bi želel pokvariti svojih odnosov s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem. Zanimalo nas je, ali bil Janković v kakršnemkoli stiku z MZEZ ali z ministrico Fajon na temo Dodika in če da, o čem sta govorila.

"Ljubljanski župan Zoran Janković se ni obrnil ne na nas ne na ministrico za zunanje in evropske zadeve Tanjo Fajon v zvezi s predsednikom Republike Srbske Dodikom," zatrjujejo na ministrstvu.